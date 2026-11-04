Cha mẹ của phạm nhân trốn trại Hồ Văn Tình: 'Mong con sớm ra đầu thú'

Theo đó, ông Hồ C. (SN 1964) và bà Nguyễn Thị L. (SN 1975) là cha và mẹ của phạm nhân Hồ Văn Tình, hiện đang sinh sống trên địa bàn phường An Phú, tỉnh Gia Lai. Do suốt ngày lam lũ cực khổ, nên nhìn ông bà gầy gò, khắc khổ với nước da bị chai sạn.

Mong con trai sớm ra đầu thú

Quá trình trò chuyện, 2 ông bà cho biết, bản thân những người làm cha, làm mẹ không ai mong muốn con mình trốn trại như vậy. Giờ đây, chỉ mong con sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Đối tượng Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) là phạm nhân trốn trại đang bị Công an truy nã đặc biệt.

Theo ông bà, cách đây khoảng một tháng, gia đình có đến trại thăm con trai, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Ông bà còn khuyên Hồ Văn Tình cố gắng cải tạo để sớm về với gia đình và 2 đứa con.

Khi nghe tin con trai mình trốn trại cùng với 3 phạm nhân khác, gia đình rất bất ngờ. “Nghe tin con trốn trại, chúng tôi rất hoảng loạn và lo sợ. Làm cha mẹ, không ai mong muốn con mình vi phạm pháp luật, nhưng khi đã vi phạm rồi thì cố gắng cải tạo cho tốt. Không hiểu sao nó lại trốn trại.

Hiện nay, không biết nó đang trốn ở nơi nào. Nếu nó đang trốn ở trong rừng thì chắc cũng chỉ ăn lá cây, uống nước lã mà sống. Chúng tôi rất lo sợ nó chết vì đói. Đầu thú sớm từng nào là tốt từng đó, trốn càng dài thì càng mệt. Mấy ngày nay, vợ chồng tôi cũng ăn, ngủ không được.”, ông Hồ C. nói với vẻ mặt buồn bã.

Ông, bà cho biết thêm, sau khi Hồ Văn Tình đi tù, vợ cũng khăn gói bỏ đi, để lại 2 đứa con nhỏ đang học mẫu giáo cho ông bà nuôi.

Ông Hồ C. và bà Nguyễn Thị L. (cha, mẹ ruột của Hồ Văn Tình).

Theo bà Nguyễn Thị L., khi vào trại thăm con trai, bà cũng nói với phạm nhân Tình: “Giờ mẹ cũng không biết làm sao cả. Con gánh nặng thì mẹ gánh giúp con được, chứ giờ con như này, mẹ có gánh giúp con được đâu”.

Từ khi hay tin con trai trốn trại và bị truy nã đặc biệt cho đến nay, mỗi lần đi chợ về, bà L. lại nói con gái mở mạng ra xem tin tức. “Chúng tôi mong nó sớm ra đầu thú. Chứ thấy cảnh các chú Công an, hơn mười ngày qua, trong quá trình truy bắt con tôi cũng như các phạm nhân khác đã chịu rất nhiều khổ cực khi phải ăn bờ, ở bụi”, mẹ phạm nhân trốn trại Hồ Văn Tình nói thêm.

Nói về cuộc sống gia đình, ông bà cho biết, cách đây mười mấy năm, Hồ Văn Tình có trúng 3 tờ vé số độc đắc 6 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế và đi cúng chùa thì còn khoảng 5,4 tỷ. Số tiền này, ông bà dành một phần cho những người khó khăn, số còn lại đã xây một căn nhà khang trang và mua thêm 2 mảnh đất…

Khu vực nơi cha mẹ và phạm nhân trốn trại Hồ Văn Tình ở.

Ông bà cũng thông tin thêm: “Từ lúc trúng vé số, con trai tôi ở nhà vẫn bình thường, còn ra đường, ra xã hội bạn bè nó thấy có tiền nên nó xúi giục, gia đình cũng không biết. Tiền bạc, do tôi (cha phạm nhân) giữ. Con gái thấy nó trúng vé số, có tiền nên cũng theo nó nhiều lắm…”.

Bắt thành công 3/4 phạm nhân trốn trại

Vào chiều 21/10, khi đang lao động tại đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 tỉnh Khánh Hòa, 4 phạm nhân đã trốn trại, gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”;

Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang thi hành án phạt tù 10 năm về hai tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

4 phạm nhân trốn trại khi đang lao động tại đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 tỉnh Khánh Hòa.

Sau đó, lực lượng chức năng đã truy lùng và khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam giữ”, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt cả 4 đối tượng.

Đến ngày 24/10/2026, phạm nhân thứ nhất là Lê Văn Cường đã bị bắt giữ ở phía Đông chân đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C qua địa phận xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Cường bị bắt khi đang trên xe khách giường nằm tuyến Nha Trang – Đà Lạt.

Tiếp đến, tối 28/10/2026, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ phạm nhân thứ hai là Võ Hoàng Duy. Đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn trong một khu đồi rừng ở thôn Phú Cốc, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng thứ 3, bị lực lượng Công an bắt giữ là Lữ Văn Toàn vào khoảng 0h10’ sáng 3/11/2026. Toàn bị bắt khi đang ẩn trốn ven triền núi tại khu vực Suối Thơm, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Hồ C. mong con trai mình sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Như vậy, đến nay, chỉ còn đối tượng Hồ Văn Tình vẫn đang còn ẩn trốn. Các lực lượng chức năng vẫn đang bám sát địa bàn, khoanh vùng để quyết tâm bắt bằng được Tình trong thời gian sớm nhất.

Đây là đối tượng từng bị TAND TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (cũ) xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và đã chấp hành xong hình phạt ngày 12/12/2020.

Đến ngày 7/6/2024, trong lúc tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai đang truy bắt Tình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, thì đối tượng này cầm dao đâm hai cán bộ Công an.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 03/HSST ngày 13/1/2025 của TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Hồ Văn Tình 20 năm tù về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hồ Văn Tình vào Trại giam A2 ngày 18/4/2025 theo quyết định thi hành án phạt tù số 17/QĐ-TA ngày 14/2/2025 của TAND tỉnh Gia Lai.