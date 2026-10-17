Cha mẹ chưa phân chia tài sản trước khi mất, con cái có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho mảnh đất được thừa kế?
Hiện nay, thủ tục xin cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) lần đầu luôn là vấn đề nóng, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đặc biệt, nhiều người dân còn băn khoăn về việc làm thủ tục cấp sổ đỏ cho mảnh đất được nhận thừa kế, nhưng cha mẹ trước khi mất chưa phân chia tài sản.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cha-me-chua-phan-chia-tai-san-truoc-khi-mat-con-cai-co-the-lam-thu-tuc-cap-so-do-lan-dau-cho-manh-dat-duoc-thua-ke-172261016125118486.htm