Cha mẹ chưa phân chia tài sản trước khi mất, con cái có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho mảnh đất được thừa kế?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 389/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, có hiệu lực từ ngày 30/11/2026. Với mức phạt tiền tối đa lên đến 200 triệu đồng đối với tổ chức, nghị định quy định chi tiết các khung phạt đối với vi phạm về in, phát hành, đại lý, trả thưởng và phòng chống gian lận.