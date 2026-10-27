Cha mẹ cần phải dạy con bộ kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra, đặc biệt nhà gắn 'chuồng cọp'

Giải pháp không thể thiếu cho những ngôi nhà gắn "chuồng cọp"

"Chuồng cọp" là từ lóng để chỉ những ngôi nhà có gắn lồng sắt bao quanh ban công với công dụng chống trộm. Với các căn hộ chung cư (cũ) là diện tích cơi nới thêm để tiện sinh hoạt cho chủ nhà. Với những nhà chung cư (cũ) thì "chuồng cọp" là diện tích mà chủ nhà có thể tận dụng để được nhiều vật dụng nhưng những ngôi nhà cao tầng thì nó lại là phương tiện để chống trộm.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội – Báo Sức khỏe và Đời sống từng đưa tin, để tăng khả năng thoát nạn khi có hỏa hoạn xảy ra tại những căn nhà có bao quanh bởi các lồng sắt kiểu "chuồng cọp", gia đình nên thiết kế một chiếc cửa ở mỗi tầng ở ngay chiếc lồng sắt đó. Chiếc cửa đó có thể được khóa lại để bảo vệ chống trộm nhưng chìa khóa cần được treo ở một nơi cố định, bất cứ ai ở trong nhà cũng biết.

"Chuồng cọp" là từ lóng để chỉ những ngôi nhà có gắn lồng sắt bao quanh ban công với công dụng chống trộm.

Bên cạnh ô cửa thoát nạn đó cũng cần treo một chiếc búa để khi có hỏa hoạn, nếu vì mất chìa khóa hay người bên trong nhà không thể mở được cửa thì những người cứu nạn ở bên ngoài có thể dùng búa để phá cửa. Các gia đình cũng có thể thiết kế một dạng cửa chỉ người bên trong mở được còn người bên ngoài thì không.

Về giải pháp tạo lối thoát hiểm khi hỏa hoạn xảy ra đối với những ngôi nhà "chuồng cọp", ngoài việc tạo một cánh cửa nơi những chiếc lồng sắt thì gia chủ có thể thiết kế một chiếc nắp ở ngay nền nhà, ngay nơi căn phòng "chuồng cọp" đó. Khi xảy ra hỏa hoạn, người trong nhà có thể mở chiếc nắp này ra để thoát ra ngoài. Để thoát ra khỏi những căn hộ chung cư có lồng sắt đó, gia đình nên trang bị thêm một chiếc móc đu dây. Sau khi mở nắp, chiếc móc đu dây sẽ là giải pháp tuyệt vời để thoát ra khỏi đám cháy.

Kỹ năng thoát khỏi đám cháy

Theo Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Thanh Hóa, khi phát hiện có đám cháy, đừng quá hoảng hốt và sợ hãi, điều đầu tiên là phải ổn định nhịp thở, bình tĩnh để tìm cách xử lý; cần quan sát xem vị trí ngọn lửa và khói ở đâu.

Sau khi đã báo động, nhanh chóng ngắt cầu dao điện nơi xảy ra đám cháy (điện gây cháy, nổ sẽ khiến đám cháy bùng phát nhanh hơn) và sẽ rất nguy hiểm trong quá trình thoát nạn.

Nếu đám cháy nhỏ (trong khả năng xử lý), nên tìm cách dập lửa: có thể dùng bình bột, bình khí CO­2 , cát, chăn ướt hoặc những thứ khác mà chúng ta có thể kiếm được ngay quanh đó có khả năng dập lửa: bằng mọi cách phải giảm nhiệt độ và phá vỡ nguồn cung cấp oxi cho đám cháy.

Trong trường hợp đám cháy quá lớn không thể dập lửa thì phải nhanh chóng tìm cách thoát hiểm. Trong khi chạy thoát nạn, tiếp tục hét lớn cho mọi người trong nhà biết để cùng nhau thoát hiểm, ngay sau đó hãy lập tức ấn máy gọi 114 để được hỗ trợ giúp đỡ.

Chúng ta nên có một kế hoạch thoát hiểm khi đám cháy xảy ra. Tất cả mọi người trong gia đình, cơ sở...nên ngồi lại để phác thảo một kế hoạch thoát hiểm của mình. Khói từ đám cháy có thể gây cản trở tầm nhìn, vì thế việc học và nhớ các cách ra khỏi gia đình, cơ sở...là rất quan trọng: cần xác định có bao nhiêu lối thoát hiểm? Làm thế nào để đi tới những lối thoát hiểm đó?.

Nếu quần áo của bạn bị cháy, đừng chạy vòng quanh (sẽ làm cho ngọn lửa cháy lớn hơn). Nằm xuống, dùng tay che mắt, lăn vòng quanh cho đến khi ngọn lửa tắt (hoặc có người đến hỗ trợ dập tắt đám cháy). Dập lửa bằng cách sử dụng vật thấm nước bao trùm ngọn lửa bằng áo khoác, chăn...

Cha mẹ cần phải dạy con bộ kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra

Cha mẹ nên dạy con bịt khăn có thấm nước lên miệng, mũi để tránh ngạt khí và quấn chăn thấm đẫm nước lên người để tránh cháy quần áo, bỏng da.

Nếu có thể, dùng chăn ẩm ướt hoặc băng dính bịt kín các khe cửa để tránh khói, khí độc tràn vào phòng trong lúc tìm cách thoát thân và chờ lực lượng chữa cháy. Nếu gia đình bạn ở nhà mặt đất, bạn có thể chỉ cho con cách thoát hiểm khi gặp sự cố bằng các cửa chính hoặc cửa phụ.

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, nếu tình trạng cháy nổ xảy ra ở tầng 1 mà con đang ở tầng cao hơn, tuyệt đối con không được di chuyển xuống thấp mà cần gọi cứu hỏa, sau đó chạy lên tầng thượng, tìm cách ra tín hiệu cho người xung quanh để được giúp đỡ.

Với những chung cư cao tầng hay những tòa nhà cao, thông thường sẽ có hướng dẫn lối đi để chạy thoát an toàn bằng cách nhìn theo sự chỉ dẫn trên trần nhà chữ Exit màu xanh lá cây và luôn đi theo hướng của mũi tên đó để thoát hiểm an toàn.

Cha mẹ hãy dặn con tuyệt đối không được sử dụng thang máy vì nó có thể ngừng giữa chừng do mất điện. Trường hợp xấu nhất xảy ra khi con không thể thoát ra ngoài, hãy nhanh chóng tìm đến cửa sổ hoặc ban công để ra tín hiệu xin giúp. Trong quá trình chạy thoát, con chỉ được đóng chứ không khóa các cửa.

Khi mắc phải tình trạng này, cha mẹ nên dạy dạy bé nên giữ bình tĩnh, dừng lại, nằm xuống và lăn người qua lại hoặc lăn tròn cho đến khi lửa tắt hẳn. Nếu đứng gần khu vực có nước, bằng mọi cách dội nước lên khu vực bị cháy để dập tắt lửa. Lăn xuống đất cũng là cách con nên làm khi bị lửa bắt vào quần áo.