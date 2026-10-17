Cha mẹ bán vé số cầu xin cứu giúp con gái 15 tuổi bị ung thư

15 tuổi, em Đỗ Bùi Hoàng Mỹ (ngụ ấp Hòa Phú, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp) mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng, cơ thể gầy gò, khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi sau những lần vào hóa chất. Mỹ nằm co ro trên võng, mắt thẫn thờ nhìn mẹ.

Em Đỗ Bùi Hoàng Mỹ mới 15 tuổi đã mắc bệnh ung thư buồng trứng.

Đã rất lâu rồi Hoàng Mỹ mới được về nhà. Em cũng muốn ngồi dậy để nói chuyện cùng các bạn nhưng bị căn bệnh quái ác hành hạ suốt gần 6 tháng qua khiến sức khỏe của Mỹ rất yếu. Không còn sức để gượng dậy, Hoàng Mỹ chỉ biết nằm co ro, hướng mắt nhìn, gắng gượng vui cùng người thân.

Ngồi bên cạnh đút cho con từng muỗng cháo loãng, chị Bùi Thanh Trang (42 tuổi, mẹ em Mỹ) chia sẻ, trong kỳ nghỉ hè vừa qua, khi vừa vào lớp 10, Mỹ có những dấu hiệu bất thường như đau bụng thường xuyên, có khi đau dữ dội, ăn uống kém... Chị Trang đưa con đi khám, bác sĩ kết luận con mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng.

"Con tôi phải nghỉ học, thay vào đó là chuỗi ngày dài nằm viện "chiến đấu" với căn bệnh hiểm nghèo. Mỗi đợt vào hóa chất kéo dài 5 - 7 ngày đêm liên tục. Tôi không còn nhớ đã bao nhiêu lần con lâm vào nguy kịch. Khi ấy, tôi không còn sức đứng vững vì nghĩ rằng không còn cơ hội gặp lại con. Hằng ngày phải chịu đau đớn với những mũi kim tiêm đâm vào cơ thể nhưng con không dám khóc vì sợ mẹ lo lắng", chị Trang nghẹn ngào.

Em Mỹ là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em, nhưng anh của Mỹ là Đỗ Bùi Hoàng Nhật (20 tuổi) cũng bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, đã phẫu thuật năm 2007, phải tái khám định kỳ. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào việc bán vé số của vợ chồng chị Trang.

Hằng ngày, chị Trang bán vé số mưu sinh.

Chồng chị, anh Đỗ Hoàng Trí (52 tuổi), hằng ngày đi bán vé số khắp nơi, chị Trang thì đặt 1 thùng cố định bán vé số và nước giải khát ven đường để có tiền trang trải cuộc sống.

“Để có tiền chạy chữa cho con suốt thời gian qua, vợ chồng tôi đã vay mượn ngân hàng, người thân. Thời gian điều trị cho con còn rất dài, chi phí tốn kém nên gia đình không biết xoay xở thế nào. Cứ như thế này, tôi sợ con phải xuất viện giữa chừng, đầu hàng số phận”, chị Trang lo lắng.

Từ ngày bé Mỹ bị bệnh, chị Trang đưa con đi điều trị nên một mình anh Trí vừa đi bán vé số vừa chăn nuôi, chăm lo gia đình.

“Mỗi bữa cố gắng lắm con cũng chỉ ăn được nửa chén cháo loãng, nửa buổi lại uống thêm ít sữa. Bệnh tật hành hạ khiến con ngày càng héo hon.

Mỗi lần nhìn thấy con nhăn nhó khi bị tiêm đau nhưng không dám khóc, rồi con hỏi: Bao giờ được về nhà? Bao giờ tóc con mọc trở lại như trước? Bao giờ con mới được đi học…, tôi không biết nói thế nào, chỉ biết an ủi và động viên con cố gắng", chị Trang nghẹn ngào.

Nhắc đến ước mơ của mình, em Mỹ nói: “Cháu ước khỏi bệnh để mẹ không phải lo lắng và khóc nhiều nữa. Nhìn thấy mẹ khóc, cháu buồn lắm. Cháu rất thương mẹ. Cháu ước khỏe mạnh để về nhà và đi học như các bạn”.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình em Mỹ, ông Lê Hoàng Phương, Trưởng ấp Hòa Phú, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ ngày con gái mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình anh Trí, chị Trang lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Anh chị đều mưu sinh bằng nghề bán vé số. Địa phương đã hướng dẫn cho gia đình làm hồ sơ để em Mỹ được hưởng trợ cấp xã hội.

Sự sống cũng như tương lai của em Mỹ lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình em Đỗ Bùi Hoàng Mỹ, xin liên hệ Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, đường D2B, khu Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596. Số tài khoản: 8620131570 Ngân hàng BIDV Việt Nam, Chi nhánh Tiền Giang (nội dung ghi rõ giúp đỡ em Đỗ Bùi Hoàng Mỹ).