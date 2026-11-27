Ngày 26/11, tòa án Singapore tuyên phạt một người đàn ông 40 tuổi mức án 6 tháng tù sau khi người này nhận tội ngược đãi trẻ em. Hai cáo buộc khác cũng được xem xét trong quá trình tuyên án.

Danh tính bị cáo không được công bố theo lệnh của tòa án nhằm bảo vệ danh tính các con.

Theo hồ sơ tòa án được Mothership đăng tải, sáng 8/9/2025, người đàn ông đang ở nhà cùng hai con thì tức giận vì con trai 10 tuổi nói dối và cười.

Để trừng phạt, người cha yêu cầu con trai cởi bỏ toàn bộ quần áo, đi thang máy từ căn hộ ở tầng 8 xuống tầng 1 rồi quay trở về nhà.

Người đàn ông còn yêu cầu con gái, khi đó 7 tuổi, quay video toàn bộ sự việc. Một đoạn video ghi lại cảnh hai phụ nữ bước vào thang máy và nhìn thấy cậu bé.

Ảnh minh họa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã có mặt tại tòa chung cư để xử lý vụ việc. Người cha bị bắt giữ do không hợp tác với lực lượng chức năng.

Sau đó, người đàn ông được tại ngoại và được cảnh sát yêu cầu không tiếp tục ngược đãi các con hoặc tái phạm trong thời gian điều tra.

Tuy nhiên, ngày 3/10/2025, người này tiếp tục có hành vi bạo hành con gái tại nhà ga số 3, sân bay Changi.

Theo hồ sơ vụ án, do cô bé bị nôn và không thể giải thích nguyên nhân, người cha đã tức giận, xô đẩy, đấm vào phía sau cổ và tát con, khiến cô bé bị thương ở vùng má.

Tại phiên tòa, cơ quan công tố đề nghị mức án 9 tháng tù đối với bị cáo, đồng thời nhận định hành vi làm nhục con trai trước nơi công cộng là có chủ đích, không phải xuất phát từ sự nóng giận nhất thời.

Theo The Straits Times, thẩm phán nhấn mạnh những tổn thương tinh thần mà cậu bé phải chịu là có thật. Bị cáo không chỉ phớt lờ khuyến cáo của cơ quan chức năng mà còn khiến con gái trực tiếp tham gia vào hành vi phạm tội.

Thẩm phán cũng lưu ý đoạn video có thể tồn tại lâu dài và bị sử dụng để gây tổn hại cho cậu bé trong tương lai.

Hiện người đàn ông được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 15.000 SGD và dự kiến bắt đầu chấp hành án tù từ ngày 1/12.