Cha In Pyo bày tỏ lòng thành kính 'người cha quốc dân' Choi Bool Am qua một bức ảnh

Nam diễn viên Cha In Pyo đã bày tỏ lòng tưởng nhớ đến cố nghệ sĩ Choi Bool Am, đồng thời chia sẻ một câu chuyện đặc biệt về khoảng thời gian cả hai làm việc cùng nhau.

Vào ngày 30/10, trên mạng xã hội, Cha In Pyo đã đăng tải một bức ảnh kèm dòng chia sẻ: "Tôi và cố nghệ sĩ Choi Bool Am từng đóng vai cha con trong bộ phim truyền hình cuối tuần You and I của đài MBC vào năm 1998".

Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Choi Bool Am bên cạnh Cha In Pyo, Song Seung Hun cùng các diễn viên khác từng góp mặt trong bộ phim truyền hình You and I. Đáng chú ý, trong ảnh còn có sự xuất hiện của cố diễn viên Choi Jin Sil. Hình ảnh cô khoác tay ông đã thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, Cha In Pyo chia sẻ: "Khi bộ phim trở nên nổi tiếng, vào cuối năm ấy, ông ấy nhận được rất nhiều lời mời tham dự các sự kiện. Một hôm, ông đến hỏi, liệu tôi có thể cùng ông tham dự một trong những sự kiện đó hay không".

Anh kể tiếp: "Khi tôi còn do dự, ông bảo: In-pyo này, nếu lần này cậu đi cùng tôi, thì lần tới tôi sẽ đáp lại bằng cách tham gia cùng cậu một việc gì đó. Ông ấy là người như vậy đấy, luôn đối xử với cả những đồng nghiệp hậu bối như những người ngang hàng, dành cho họ sự tôn trọng tuyệt đối. Ký ức đó chợt ùa về trong tâm trí tôi vào ngày ông ra đi".

Gửi lời tiễn biệt cuối cùng, Cha In Pyo bày tỏ: "Biết bao người đã tìm thấy sự an ủi và lòng can đảm nhờ có ông. Ông như một người cha của tất cả chúng tôi vậy. Cảm ơn ông vì đã luôn là một người cha trong suốt thời gian dài vừa qua. Tạm biệt ông. Mong rằng giờ đây ông đã tìm thấy sự bình yên ở một nơi không còn đau đớn".

Choi Bool Am đã qua đời vào khoảng 10h tối ngày 29/10 (giờ Hàn Quốc), tại một bệnh viện ở Gangseo-gu, Seoul. Sau ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm vào tháng Ba năm ngoái, ông đã trải qua quá trình phục hồi chức năng. Tuy nhiên, sức khỏe của ông được cho là đã suy giảm nhanh chóng trong thời gian gần đây.