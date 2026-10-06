'Cha giàu, cha nghèo' từng bị các nhà xuất bản từ chối

Theo Publishers Weekly, cuốn sách Cha giàu, cha nghèo (tựa gốc: Rich Dad, Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money - That the Poor and Middle Class Do Not!) được Robert T. Kiyosaki tự xuất bản lần đầu năm 1997 thông qua công ty Cashflow Technologies.

Tính đến 2022, tức sau 25 năm, cuốn sách đã bán hơn 44 triệu bản và duy trì vị trí trong nhóm sách tài chính cá nhân bán chạy. Tuy nhiên, hành trình xuất bản của tác phẩm không bắt đầu thuận lợi.

Tự phát hành và tiếp thị

Kiyosaki cho biết ông từng bị các nhà xuất bản ở New York từ chối. Theo lời tác giả, các đơn vị này cho rằng ông không hiểu rõ những gì mình viết và không có bằng cấp từ những trường đại học danh tiếng như Princeton hay Stanford.

Không nhận được sự quan tâm từ các nhà xuất bản lớn, Kiyosaki quyết định tự phát hành sách và tập trung vào hoạt động tiếp thị. Ông tìm cách đưa cuốn sách tới những địa điểm vốn không thường bán sách, trong đó có các trạm xăng.

Bước ngoặt đến khi Cha giàu, cha nghèo xuất hiện trong danh sách sách bán chạy của The New York Times. Khi đó, các nhà xuất bản tại New York bắt đầu chú ý đến tác phẩm.

Rick Wolff - người sau này phụ trách mua bản quyền Cha giàu, cha nghèo cho Time Warner Book Group - cho biết ông phát hiện cuốn sách khi kiểm tra danh sách bán chạy của The New York Times vào đầu năm 2000.

Wolff sau đó tới Phoenix để gặp Kiyosaki. Tại đây, ông được tác giả đón bằng một chiếc Porsche màu đen và đưa đi ăn trưa cùng đội ngũ Cashflow. Wolff ấn tượng với cách vận hành của nhóm nhưng được biết Kiyosaki đã nhận một lời đề nghị khác.

Để tăng sức cạnh tranh, Wolff đưa ra ý tưởng mua cả quyền xuất bản sách nói. Đây là điều chưa phổ biến vào đầu những năm 2000. Cuối cùng, quyền audiobook trở thành một trong những yếu tố giúp Kiyosaki lựa chọn đề nghị của Time Warner.

Tham gia hơn 2.000 cuộc phỏng vấn để duy trì sự chú ý

Thành công về doanh số không phải mục tiêu duy nhất Kiyosaki đặt ra với Cha giàu, cha nghèo. Ông xem cuốn sách là một phần trong câu hỏi đã xuất hiện từ thời thơ ấu: "Tại sao chúng ta không dạy trẻ em bằng tiền bạc?".

Kiyosaki lớn lên tại Hawaii. Cha ông từng giữ chức vụ liên quan đến giáo dục của bang, có bằng tiến sĩ nhưng nhận mức thu nhập khiêm tốn.

Khi cha được thăng chức, gia đình chuyển tới một khu vực khác và Kiyosaki theo học tại trường có phần lớn học sinh xuất thân từ các gia đình giàu có. Sự thay đổi môi trường khiến ông bắt đầu thắc mắc vì sao những đứa trẻ xung quanh mình lại giàu.

Khi hỏi cha về cách để trở nên giàu có, ông được khuyên tiếp tục đi học. Tuy nhiên, trải nghiệm với cha của một người bạn - nhân vật được Kiyosaki gọi là "Rich Dad" - khiến ông nhìn vấn đề theo hướng khác. Người này giàu có dù không có bằng đại học.

Từ đó, Kiyosaki hình thành quan điểm về thu nhập thụ động và cách người giàu tạo ra tiền. Theo ông, thay vì chỉ làm việc để nhận lương, một người có thể xây dựng tài sản tạo ra thu nhập để tiền tiếp tục sinh ra tiền.

Đây cũng trở thành thông điệp cốt lõi của Cha giàu, cha nghèo: Nâng cao hiểu biết tài chính và giúp người đọc hiểu cách tiền vận hành.

Sau khi đạt thành công với cuốn sách, Kiyosaki tiếp tục duy trì hoạt động quảng bá. Năm 2010, ông chuyển việc xuất bản cuốn sách sang Plata Publishing, công ty của mình. Ông cho biết đã tham gia hơn 2.000 cuộc phỏng vấn để duy trì sự chú ý của công chúng đối với cuốn sách.

Theo dữ liệu NPD BookScan được Publishers Weekly dẫn lại, trong 12 tháng kết thúc vào tháng 4/2022, đây là quyển sách tài chính cá nhân bán chạy nhất tại Mỹ.

Thông điệp về hiểu biết tài chính của cuốn sách được Kiyosaki giữ lại trong suốt 25 năm, dù một số nội dung được cập nhật. Từ phiên bản kỷ niệm 20 năm, sách bổ sung các nội dung về nợ sinh viên và nợ tiêu dùng, sau đó tiếp tục được cập nhật trong phiên bản kỷ niệm 25 năm.

Kiyosaki cho biết ông tự hào khi cuốn sách được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khi cha mẹ đưa sách cho con để chúng tìm hiểu cách tiền bạc vận hành.

Kiyosaki cho biết ông tự hào khi cuốn sách được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ảnh: The Compass.

Tiền bản quyền của cuốn sách đã giúp Kiyosaki có khối tài sản lớn. Ông luôn xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư nhạy bén với bất động sản, giếng dầu, mỏ vàng, cho biết kiếm được khoảng 250.000 USD mỗi tháng.

Đáng chú ý, trong khi Cha giàu, cha nghèo đề cao việc hiểu cách sử dụng tiền và tài sản, Kiyosaki gần đây gây chú ý khi cho biết ông đang có khoảng 1,2 tỷ USD nợ. Tác giả nói khoản vay là một phần trong chiến lược sử dụng đòn bẩy để đầu tư vào các tài sản tạo ra dòng tiền.

Tuy nhiên, con số này không đồng nghĩa cá nhân Kiyosaki gánh toàn bộ khoản nợ. Trao đổi với tạp chí Vanity Fair vào cuối tháng 8, Kim Kiyosaki - vợ cũ, đồng thời là đối tác kinh doanh lâu năm của ông - tiết lộ con số trên bao gồm các khoản vay liên quan đến việc đầu tư vào khoảng 1.500 căn hộ. Khoản vay này được ông cùng các đối tác đứng chung.

Thông tin trên đã gây tranh luận tại Trung Quốc, nơi Cha giàu, cha nghèo từng rất phổ biến. Một số nhà đầu tư bất động sản cho biết họ từng đọc sách và quyết định mua nhà, nhưng sau đó chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài. Trong khi đó, một bộ phận độc giả khác vẫn xem cuốn sách như nền tảng giúp họ tiếp cận kiến thức về đầu tư và tài chính cá nhân.