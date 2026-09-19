Cha Eun Woo bị nghe lén tại quán cà phê, cảnh sát vào cuộc điều tra

Theo các báo cáo, ngày 18/9, Sở Cảnh sát Yongsan ở Seoul đã lập hồ sơ xử lý một phụ nữ được xác định là “A”, với cáo buộc vi phạm Luật Bảo vệ Bí mật Thông tin Liên lạc và hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc.

“A” bị cáo buộc bí mật nghe lén các cuộc trò chuyện của Cha Eun Woo với một người quen trong hai dịp khác nhau vào tháng trước. Người phụ nữ này được cho là đã gắn một thiết bị nghe lén dưới gầm bàn tại một quán cà phê ở quận Yongsan, Seoul.

Cha Eun Woo. Ảnh: Xportsnews

Theo thông tin được công bố, “A” đã đến quán cà phê vào các ngày 23 và 29/7 để lắp đặt thiết bị. Sau đó, cô quay lại vào ngày 30/7 để lấy thiết bị về và bị cảnh sát bắt quả tang. Tuy nhiên, sau đó người phụ nữ này được thả và hiện đang được điều tra mà không bị tạm giam.

Cảnh sát được cho là đang kiểm tra các bằng chứng kỹ thuật số thu được từ điện thoại di động của “A” nhằm xác định liệu người phụ nữ này có đồng phạm hay không, đồng thời làm rõ cách cô có được thiết bị nghe lén.

Cảnh sát cho biết đang điều tra vụ việc nhưng chưa cung cấp thêm thông tin cụ thể về nội dung cuộc điều tra.

Trong khi đó, Cha Eun Woo đã nhập ngũ vào Quân đội Hàn Quốc với tư cách binh sĩ tại ngũ vào tháng 7/2025.

Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện cơ bản, nam ca sĩ kiêm diễn viên được phân công phục vụ trong ban nhạc quân đội và dự kiến xuất ngũ vào tháng 1/2027. Cha Eun Woo sinh năm 1997, ra mắt làng giải trí vào năm 2016 với tư cách thành viên nhóm ASTRO.