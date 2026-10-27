Cha dượng tử vong sau mâu thuẫn với con riêng của vợ ở Cần Thơ

Ngày 27/10, VKSND Khu vực 12 - TP Cần Thơ cho biết đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong sau khi bị con riêng của vợ tấn công tại phường Long Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 22/10, tại căn nhà ở khu vực Bình Tân, phường Long Bình, Nguyễn Văn Đ. (31 tuổi, quê An Giang) xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt với cha dượng là ông Nguyễn Văn B. (63 tuổi). Hai người cãi vã, sau đó Đ. cầm dao tấn công ông B.

Khi ông B. chống trả và giật được dao, Đ. tiếp tục dùng kéo và chén sứ gây thương tích cho nạn nhân.

Nghi phạm Nguyễn Văn Đ. tại cơ quan điều tra. Ảnh: VKSND Khu vực 12 - TP Cần Thơ

Bị thương, ông B. chạy ra đường trước nhà kêu cứu, trong khi Đ. khóa cửa ở bên trong. Người dân sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Bình nhanh chóng có mặt, khống chế Đ. và bảo vệ hiện trường.

Đến khoảng 8h cùng ngày, ông B. tử vong tại Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu xác định nguyên nhân tử vong là do đứt động mạch cổ.

Lãnh đạo VKSND Khu vực 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo và phối hợp khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ để tiếp tục củng cố chứng cứ, xem xét khởi tố vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.