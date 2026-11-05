Cha dượng sát hại con gái riêng 20 tháng tuổi rồi chôn tại khu đất trống, hành động của người mẹ gây phẫn nộ

Một người đàn ông 22 tuổi tại Indonesia bị cáo buộc dìm chết con gái riêng 20 tháng tuổi trong xô nước tại nhà vệ sinh công cộng ở Nam Jakarta. Sau khi gây án, người này cùng mẹ ruột của bé bọc thi thể bằng túi nylon rồi mang đi chôn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo trang tin Kompas, vụ việc xảy ra ngày 31/10 tại nhà vệ sinh công cộng đối diện ga Kebayoran, Nam Jakarta. Hai nghi phạm là người cha dượng 22 tuổi và mẹ ruột của nạn nhân, 19 tuổi. Cả hai đã bị cảnh sát bắt giữ.

Thông tin ban đầu cho biết người đàn ông hiện thất nghiệp, còn người mẹ làm nghề biểu diễn đường phố.

Nhân viên nhà vệ sinh nghe tiếng trẻ khóc thét

Ngày 2/11, ông Seala Syah Alam, Trưởng Công an khu vực Kebayoran Lama, cho biết nhân viên nhà vệ sinh công cộng bắt đầu nghi ngờ khi nhận thấy hành vi bất thường của cặp đôi, đồng thời nghe thấy tiếng bé gái kêu khóc.

Cha dượng tại hiện trường vụ án. Ảnh: via Kompas TV .

Theo lời các nhân chứng, người cha dượng hai lần đưa bé vào nhà vệ sinh, lần lượt vào khoảng 19h và 23h. Trong cả hai lần, họ đều nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ.

Sau khi gây án, người này kể lại sự việc với vợ. Để che giấu tội ác, cả hai bọc thi thể bé gái bằng túi nylon rồi đưa đến một khu đất trống tại Bendungan Hilir, Trung Jakarta, chôn sâu khoảng 50cm.

Nhân viên nhà vệ sinh đã gọi điện báo cảnh sát. Quá trình điều tra sau đó xác định đây là một vụ án mạng.

Nạn nhân có dấu hiệu suy dinh dưỡng, từng bị bạo hành

Cảnh sát cho biết, bé gái còn có một người anh trai 3 tuổi. Sau khi vụ việc được phát hiện, người anh đã được chuyển đến cơ quan dịch vụ xã hội để chăm sóc.

Trả lời CNN Indonesia, ông Seala cho biết hoàn cảnh kinh tế khó khăn được cho là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của cặp đôi.

Kết quả khám nghiệm tử thi tại bệnh viện cảnh sát cho thấy bé gái bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trước khi tử vong. Đáng chú ý, các bác sĩ pháp y còn phát hiện nhiều dấu hiệu tổn thương thể chất từ trước, bao gồm gãy xương và tổn thương các cơ quan nội tạng, theo Kompas.

Hiện cả hai nghi phạm vẫn bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.