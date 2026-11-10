Cha dùng gậy đánh 2 con gái ruột, một cháu bị thương tích 11%

Ngày 10.11, Công an phường Hạc Thành (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Tú (thường gọi “Tú Lơ”, 42 tuổi, trú tại phường Hạc Thành) có hành vi cố ý gây thương tích đối với 2 con gái ruột.

Công an phường Hạc Thành nhanh chóng xác minh, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 22.10, Tú đi đón con gái là cháu N.T.V. (13 tuổi) đi học về. Sau khi chuẩn bị cơm, người này gọi hai con gái là cháu N.B.N. (16 tuổi) và N.T.V. ra ăn. Tuy nhiên, cả hai đang ở trong phòng, đóng cửa và sử dụng điện thoại.

Đến gần 14 giờ cùng ngày, thấy các con vẫn mải mê chơi điện thoại, Tú bực tức, cầm gậy đánh vào vùng mông cháu N.B.N. Thấy chị bị đánh, cháu N.T.V. chạy đến can ngăn nhưng cũng bị bố đánh vào cánh tay.

Chưa dừng lại, Tú kéo cháu N.T.V. ra ngoài, tiếp tục đánh nhiều phát vào vùng mông. Sau đó, người này quay vào phòng, dùng gậy đánh liên tiếp vào người cháu N.B.N., khiến cả hai con gái bị thương.

Tối cùng ngày, khi đi làm về, vợ Tú phát hiện các con bị thương nên lập tức đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo kết quả giám định pháp y, cháu N.B.N. bị tổn thương cơ thể 11%, cháu N.T.V. bị tổn thương cơ thể 2%. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai cháu đều dưới 16 tuổi.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Tú từng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi bạo lực. Năm 2006, người này bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Năm 2009, Tú bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Những vết thương trên cơ thể hai con gái do Nguyễn Văn Tú dùng gậy đánh gây ra. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đến năm 2011, Tú tiếp tục bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 13 năm tù về các tội giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú về tội cố ý gây thương tích, theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.