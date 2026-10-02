Cha đốn tràm thuê ban đêm, ngày rong ruổi tìm con gái lớp 8 mất tích

Ngày 2/10, nguồn tin của VietNamNet cho hay, Công an xã Bình Sơn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tìm kiếm bé Nguyễn Thị Chúc Linh (SN 2013), mất tích từ ngày 18/9.

Theo thông tin ban đầu, Linh là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 người con của ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977) ngụ tổ 4, ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn. Vợ chồng ông Tuấn làm nghề đốn, vác tràm thuê, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho các con ăn học.

Linh hiện là học sinh lớp 8 tại một trường THCS gần nhà.

Chân dung Nguyễn Thị Chúc Linh. Ảnh: GĐCC

Nam thanh niên chở bé gái rời trường

Theo gia đình, thời gian gần đây Linh chơi với một số người bạn lớn tuổi hơn và có những thay đổi trong sinh hoạt.

Đầu tháng 9, Linh từng nói với cha mẹ rằng có người bạn rủ lên TPHCM làm việc với mức thu nhập cao. Sau đó, em lén lấy giấy tờ tùy thân. Phát hiện sự việc, ông Tuấn đã trách mắng, đồng thời giải thích và động viên con gái không nên tự ý bỏ nhà đi.

Bé Linh được một nam thanh niên chở đi trước khi mất tích. Ảnh: GĐCC

Sáng 18/9, vợ chồng ông Tuấn đưa Linh vào rừng tràm để vừa làm việc vừa trông chừng con. Theo người cha, thời điểm này Linh vẫn vui vẻ, hoạt bát và không có biểu hiện bất thường.

Đến khoảng 13h cùng ngày, mọi người cùng về nhà. Linh xin cha mẹ đến trường có việc rồi rời đi. Từ thời điểm đó, gia đình không liên lạc được với em.

Ông Tuấn cho biết, khi rời nhà Linh không mang theo đồ đạc. Tuy nhiên, sau đó gia đình kiểm tra và phát hiện một số đồ dùng của em đã được dọn đi từ trước, tiền trong heo đất cũng bị lấy hết.

Trong quá trình tìm kiếm, ông Tuấn gặp các bạn học của con và được biết khoảng 14h ngày 18/9, Linh được nam thanh niên tên D.M.T.K. (SN 2006) đón bằng xe máy tại cổng trường.

Gia đình lập tức tỏa đi nhiều nơi tìm kiếm, đồng thời trình báo Công an xã Bình Sơn nhờ hỗ trợ.

Cũng theo ông Tuấn, từ ngày con gái mất tích, vợ chồng ông luôn trong cảnh thấp thỏm, không còn tâm trí làm ăn. Do cuộc sống còn nhiều khó khăn, từ 1h sáng hai vợ chồng đã phải vào rừng tràm đốn thuê, đến đầu giờ chiều lại tất tả đi tìm con.

Ông Tuấn cùng vợ làm nghề đốn, vác tràm thuê. Ảnh: Ký Long

Hễ nghe ai nói có thể biết tung tích con, ông Tuấn lại tìm đến hỏi han. Tuy nhiên, bé Linh vẫn bật vô âm tín.

Liên quan vụ việc, Công an xã Bình Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm tung tích bé Linh.

Công an và gia đình mong người dân nếu có thông tin về bé Nguyễn Thị Chúc Linh hoặc nhìn thấy em từ ngày 18/9 đến nay, đề nghị cung cấp ngay cho Công an xã Bình Sơn theo số điện thoại 0848.324.113.