'Cha đẻ' TikTok trở lại vị trí người giàu nhất Trung Quốc

Nhà sáng lập ByteDance Zhang Yiming tại lễ khai mạc Hội nghị Internet Thế giới lần thứ 5 tại Ô Trấn (Trung Quốc)

Theo bảng xếp hạng người giàu do Hurun Report công bố, ông Zhang Yiming, nhà sáng lập Bytedance - công ty mẹ của hai nền tảng video ngắn phổ biến Douyin và TikTok - hiện nắm giữ khối tài sản trị giá 100 tỷ USD, tăng 43% so với năm trước. Nhờ vậy, ông đã giành lại vị trí người giàu nhất Trung Quốc

Ông Rupert Hoogewerf, Chủ tịch Hurun Report cho biết, mức tăng tài sản này gần như hoàn toàn đến từ AI và chatbot Doubao của ByteDance hiện là trợ lý AI được sử dụng nhiều nhất tại Trung Quốc.

Theo Viện Nghiên cứu Hurun - đơn vị công bố bảng xếp hạng thường niên kể từ năm 1999 - Trung Quốc hiện có 1.176 tỷ phú tính theo tài sản ròng bằng USD, tăng 155 người so với năm trước và nhiều hơn Mỹ 176 người. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức đỉnh 1.185 tỷ phú ghi nhận năm 2021. Năm nay cũng có 1.529 cá nhân sở hữu tài sản vượt 5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 700 triệu USD), mức cao kỷ lục và tăng 6,6% so với năm ngoái.

Zhong Shanshan, “ông trùm” ngành nước đóng chai Trung Quốc, tụt xuống vị trí thứ hai với khối tài sản là 61 tỷ USD, giảm 23%.

Robin Zeng, Chủ tịch CATL, nhà sản xuất pin dành cho xe điện lớn nhất thế giới, đứng thứ ba, theo bảng xếp hạng của Hurun.

Liang Wenfeng, nhà sáng lập start-up AI Trung Quốc DeepSeek, lần đầu xuất hiện trong danh sách và đứng thứ bảy. Trong khi đó, Chen Tianshi, Chủ tịch hãng sản xuất chip AI Cambricon, xếp thứ 10.

“AI là động lực tạo ra tài sản lớn nhất trong danh sách năm nay. Có 160 người trong danh sách, tương đương 1/10 tổng số, hiện kiếm tiền từ AI”, Chủ tịch Hurun Rupert Hoogewerf nhấn mạnh.

Bảng xếp hạng của Hurun được công bố trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3/2026 nhờ xuất khẩu mạnh mẽ. Kết quả này giúp Trung Quốc tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế chính thức của cả năm.

Năm nay, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng từ 4,5% đến 5%, thấp hơn mức tăng 5% của năm ngoái.

Trong khi một số ngành, như AI và xe điện, phát triển mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ của chính phủ, thì nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết họ đang trải qua giai đoạn khó khăn khi khách hàng cắt giảm chi tiêu. Nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục chịu sức ép từ cuộc suy thoái kéo dài nhiều năm trên thị trường bất động sản.

Bảng xếp hạng Hurun cũng phản ánh thực trạng này. Chủ tịch Rupert Hoogewerf tiết lộ thêm, ông Lei Jun, Chủ tịch nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng thông minh Xiaomi, là người chứng kiến mức sụt giảm tài sản lớn nhất trong năm nay. Tài sản của ông giảm tới một nửa xuống còn 25,1 tỷ USD.

“Đà tăng tài sản trong năm nay phân hóa rõ rệt. Các doanh nhân trong lĩnh vực AI, bán dẫn và robot tăng trưởng vượt trội, trong khi những người hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng, bất động sản và sản xuất truyền thống chứng kiến tài sản sụt giảm. Đây là một nền kinh tế phát triển theo hai tốc độ”, ông Hoogewerf nhận định.

Khó khăn của thị trường bất động sản cũng được phản ánh trong bảng xếp hạng. Lần đầu tiên, không có nhà phát triển bất động sản nào tại Trung Quốc đại lục lọt vào danh sách 100 người giàu nhất. Những cái tên còn lại trong nhóm đầu chỉ là các gia đình sở hữu bất động sản tại Hồng Kông