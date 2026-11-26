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Trong bối cảnh thị trường xuất hiện dự báo giá Zcash (ZEC) có thể giảm từ khoảng 728 USD xuống còn 100 USD, tương đương mức giảm hơn 86%, ông Billy Markus mới đây đã đưa ra quan điểm về bản chất định giá của thị trường tiền mã hóa trên mạng xã hội X.

Theo ông Markus, giá của tiền mã hóa chủ yếu phụ thuộc vào kỳ vọng rằng sẽ có người mua khác sẵn sàng trả giá cao hơn trong tương lai. Ông cho rằng giá trị của các tài sản mã hóa phần lớn mang tính chủ quan, phụ thuộc nhiều vào hành vi đầu cơ của nhà đầu tư, khiến mọi dự báo đều khó có thể bảo đảm độ tin cậy, bất kể điều kiện thị trường.

Đáng nói là, dù đồng sáng lập Dogecoin, một trong những đồng tiền mã hóa nổi tiếng nhất thị trường hiện nay, ông Billy Markus vẫn không ngại bày tỏ hoài nghi về khả năng dự báo chính xác giá các tài sản này.

Tháng 12/2013, lấy cảm hứng từ meme Doge nổi tiếng trên Internet, với hình ảnh chú chó Shiba Inu, ông Billy Markus cùng ông Jackson Palmer đã ra mắt Dogecoin như một cách phản ứng hài hước trước sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hóa.

Dogecoin sau này lại trở thành một trong những tài sản mã hóa có độ nhận diện cao trên thị trường.

Tuy nhiên, năm 2021, ông Markus tiết lộ đã bán toàn bộ số Dogecoin nắm giữ vào năm 2015, sau khi mất việc. Số tiền thu về khi đó chỉ tương đương giá một chiếc Honda Civic đã qua sử dụng.

Thực tế, sự hoài nghi về cơ sở định giá của tiền mã hóa cũng từng được nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đề cập.

Tháng 6/2022, nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates, cũng từng chỉ trích việc định giá tiền mã hóa và NFT, cho rằng giá trị của những tài sản này dựa nhiều vào kỳ vọng sẽ có người khác mua lại với mức giá cao hơn, thay vì giá trị thực.

Cũng trong năm 2022, tỷ phú Warren Buffett công khai bày tỏ quan điểm không xem Bitcoin là một tài sản đầu tư hấp dẫn.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway vào tháng 4/2022, ông khẳng định sẽ không mua toàn bộ số Bitcoin đang lưu hành, ngay cả khi được chào bán với giá chỉ 25 USD.

Theo ông Buffett, khác với đất nông nghiệp hay cổ phiếu doanh nghiệp có khả năng tạo ra thu nhập, Bitcoin không tự tạo ra sản phẩm hay dòng tiền. Nhà đầu tư chỉ có thể thu lợi nếu tìm được người mua lại với mức giá cao hơn.