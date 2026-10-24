'Cha đẻ của Super Mario' sắp được trao tặng 'Huân chương Văn hóa Nhật Bản'

Người sáng tạo ra nhân vật trò chơi nổi tiếng thế giới "Super Mario" vừa thu hút sự chú ý của dư luận khi trở thành nhà phát triển trò chơi đầu tiên được Chính phủ Nhật Bản trao tặng "Huân chương Danh dự" vì những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa.

Các nhà phân tích cho rằng, sự kiện này phản ánh một xu hướng ngày càng rõ nét: Trò chơi điện tử không còn chỉ được xem là hình thức giải trí đơn thuần, mà đã được công nhận là một lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật chính thống.

Theo đó, ông Shigeru Miyamoto - Giám đốc đại diện kiêm Chuyên gia cấp cao (Fellow) tại Nintendo, đã được Chính phủ Nhật Bản vinh danh là một trong tám cá nhân nhận "Huân chương Danh dự" vì những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa năm nay. Một trong những người được vinh danh khác là Kenso Soai - Giáo sư danh dự tại Đại học Khoa học Tokyo, người gần đây đã được trao giải Nobel Hóa học.

Shigeru Miyamoto được mệnh danh là "cha đẻ của Mario" nhờ việc sáng tạo ra nhân vật và loạt trò chơi Super Mario nổi tiếng toàn cầu. Năm 1981, trong quá trình phát triển trò chơi điện tử thùng (arcade), Donkey Kong, ông đã tạo ra nhân vật chính có tên là "Jumpman". Sau đó, ông đổi tên nhân vật này thành "Mario", lấy cảm hứng từ một người đàn ông Ý, đồng thời dẫn dắt công tác thiết kế và sản xuất loạt trò chơi Super Mario Bros.

Ra mắt vào năm 1985, Super Mario Bros đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, khẳng định vị thế là một tác phẩm mang tính biểu tượng trong ngành công nghiệp trò chơi.

Shigeru Miyamoto (phải), Giám đốc đại diện kiêm Chuyên gia cấp cao tại Nintendo, đồng thời là người sáng tạo ra "Super Mario", một trong những nhân vật trò chơi điện tử nổi tiếng nhất thế giới, đã trở thành người đầu tiên trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử được Chính phủ Nhật Bản trao tặng danh hiệu "Người có công với văn hóa" (Cultural Merit award).

Ngay cả tại Nhật Bản, quốc gia vốn có ngành công nghiệp trò chơi vô cùng phát triển, đây cũng là lần đầu tiên một cá nhân trong lĩnh vực trò chơi được trao tặng danh hiệu có công với văn hóa (Cultural Merit award) ở hạng mục Nghệ thuật truyền thông.

Tại một buổi họp báo diễn ra ở trụ sở của Nintendo tại Kyoto, ông Miyamoto chia sẻ: "Thật đáng mừng khi thấy trò chơi điện tử đã hòa nhập sâu sắc vào đời sống thường nhật, được yêu thích bởi cả ba thế hệ, từ ông bà, cha mẹ cho đến con cái và được công nhận như một loại hình văn hóa".