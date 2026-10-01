'Cha đẻ' Claude trước thềm IPO: Lỗ ròng 42 tỷ USD trong một năm, nhắm vốn hóa hơn 2.000 tỷ USD

Logo của Anthropic và Claude. (Ảnh: Adobe).

Theo bản cáo bạch IPO mà Reuters có được, Anthropic đang đặt cược rằng AI sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong nền kinh tế toàn cầu, với tác động thậm chí lớn hơn cả quá trình công nghiệp hóa, điện khí hóa và sự phổ biến của internet.

Tuy nhiên, cái giá để theo đuổi tham vọng đó cũng không hề nhỏ. Bản cáo bạch cho thấy Anthropic ghi nhận khoản lỗ ròng gần 42 tỷ USD trong năm 2025 và dự kiến sẽ chi 518 tỷ USD cho các nghĩa vụ liên quan đến dịch vụ đám mây, năng lực tính toán và cơ sở hạ tầng trong những năm tới.

Các tài liệu cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng của Anthropic đang đi kèm với mức thua lỗ ngày càng lớn. Trong năm 2025, doanh thu của công ty tăng gấp 12 lần lên gần 4,6 tỷ USD, nhưng hoạt động kinh doanh vẫn lỗ hơn 8 tỷ USD, chưa tính các khoản giảm giá trị liên quan đến những nghĩa vụ nợ chủ yếu phát sinh từ các đợt huy động vốn trước đó.

Anthropic đã chi 7,33 tỷ USD cho năng lực tính toán và cơ sở hạ tầng trong năm 2025, gần gấp ba lần mức của năm 2024. Khoản chi này chiếm hơn một nửa tổng chi phí vận hành 12,65 tỷ USD của công ty.

Theo các nguồn tin của Reuters, cuộc IPO của Anthropic nhiều khả năng sẽ được lùi lại đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11. Khi diễn ra, đợt chào bán sẽ mở đường cho các nhà đầu tư đại chúng tham gia trực tiếp vào cuộc đua AI - lĩnh vực đang chủ yếu nhận vốn từ các công ty đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư quốc gia và các tập đoàn công nghệ lớn.

Anthropic nâng mục tiêu vốn hóa

Theo bản cáo bạch, Anthropic kỳ vọng vốn hóa có thể đạt hơn 2.000 tỷ USD trong đợt IPO. Con số này cao hơn gấp đôi mức định giá ước tính 965 tỷ USD mà chính công ty đưa ra hồi tháng 5.

Khoản lỗ ròng gần 42 tỷ USD trong năm 2025 bao gồm khoảng 34 tỷ USD chi phí kế toán - phản ánh sự gia tăng giá trị ước tính của các khoản tài trợ có thể được chuyển đổi thành cổ phần Anthropic trong tương lai, chứ không phải số tiền mà công ty thực tế đã chi để vận hành hoạt động kinh doanh. Dù vậy, chi phí thực tế của Anthropic vẫn rất lớn.

Bản cáo bạch cũng cho thấy mức độ phụ thuộc đáng kể vào một số khách hàng lớn. Gần 25% doanh thu của Anthropic trong năm 2025 đến từ hai khách hàng. Công ty thừa nhận đây là một trong những rủi ro, đồng thời cảnh báo nhiều khách hàng lớn nhất không bị ràng buộc bởi các hợp đồng dài hạn và có thể cắt giảm hoặc ngừng chi tiêu cho AI.

Tính đến ngày 31/12/2025, Anthropic có tổng cộng 20,28 tỷ USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn.

Phép thử với cơn sốt AI

Màn chào sàn của Anthropic sẽ diễn ra sau đợt IPO của SpaceX, với định giá 1.770 tỷ USD. Cổ phiếu SpaceX từng tăng 19% trong phiên giao dịch đầu tiên ngày 12/6, lên 160 USD nhưng đến nay đã giảm xuống khoảng 147 USD - vẫn cao hơn mức giá IPO 135 USD/cp.

Diễn biến này có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn khi đánh giá những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh với mức định giá rất cao.

Gần đây, nhóm cổ phiếu chip và AI cũng chịu áp lực bán tháo. Trong bối cảnh đó, IPO của Anthropic sẽ là một phép thử đối với sức hấp dẫn của các khoản đầu tư vào AI khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn bị thị trường đại chúng soi xét kỹ hơn, đặc biệt với những dự báo tăng trưởng đầy tham vọng.

Nếu thành công, đợt niêm yết của Anthropic cũng có thể góp phần khép lại một trong những năm sôi động nhất của thị trường IPO Mỹ kể từ năm 2021, bất chấp những trở ngại gồm lãi suất cao, môi trường kinh tế bất ổn và những lo ngại về định giá.

Anthropic và cuộc đua AI nghìn tỷ USD

Đối thủ lớn nhất của Anthropic là OpenAI, nhà phát triển ChatGPT. Hai công ty đang cạnh tranh để thu hút khách hàng doanh nghiệp, nhân tài và ảnh hưởng tại Washington.

OpenAI đã bí mật nộp hồ sơ IPO vào tháng 6. Truyền thông Mỹ đưa tin công ty dự kiến lên sàn vào đầu năm 2027.

Anthropic được thành lập bởi một nhóm nhà nghiên cứu rời OpenAI sau những bất đồng liên quan đến quản trị và an toàn AI. Công ty ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn đầu tiên vào năm 2023, từ đó trở thành một đối thủ trực tiếp của OpenAI.

Cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các phòng thí nghiệm AI. Anthropic còn phải cạnh tranh với xAI của SpaceX, Google thuộc Alphabet và Meta trong cuộc đua xây dựng năng lực tính toán và cơ sở hạ tầng AI.

Các nhà phân tích kỳ vọng phòng thí nghiệm AI đầu tiên tiến hành IPO sẽ góp phần thiết lập các chuẩn mực định giá cho ngành, đồng thời mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư đã chờ đợi nhiều năm để có thể đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực này.