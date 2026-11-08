Cha đẻ Claude chê 'rác AI' tạo video

CEO Dario Amodei cho biết Anthropic không có kế hoạch phát triển công cụ tạo ảnh và video. Ảnh: Bloomberg.

Anthropic xác nhận không tập trung phát triển các mô hình AI tạo ảnh và video, dù thừa nhận lĩnh vực này có tiềm năng thương mại lớn. Thông tin được công ty công bố trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 26/10.

Đây là lựa chọn có chủ đích của Anthropic trong cuộc cạnh tranh với OpenAI và Google. Thay vì bổ sung các công cụ giải trí cho chatbot Claude, công ty ưu tiên sử dụng nguồn lực để phát triển khả năng lập trình, tự động hóa công việc và nghiên cứu an toàn AI.

Ưu tiên khách hàng doanh nghiệp

Trong hồ sơ IPO, Anthropic cho biết việc theo đuổi những sản phẩm có sức hấp dẫn thương mại không phải lúc nào cũng phù hợp với mục tiêu của công ty. Công ty chấp nhận bỏ qua một số cơ hội kinh doanh nhằm tập trung tài nguyên tính toán vào những lĩnh vực được đánh giá quan trọng hơn.

Lý do xuất phát từ chi phí phát triển AI ngày càng lớn. Việc huấn luyện và vận hành các mô hình tiên tiến đòi hỏi lượng lớn chip xử lý, điện năng và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Nếu tham gia thêm cuộc đua tạo ảnh và video, Anthropic sẽ phải phân bổ nguồn lực cho nhiều mục tiêu khác nhau.

Anthropic định hướng Claude là mô hình AI dành cho khách hàng doanh nghiệp. Ảnh: Bloomberg.

Thay vào đó, công ty tập trung phát triển các hệ thống AI có khả năng viết mã, phân tích dữ liệu và tự thực hiện những công việc gồm nhiều bước. Theo Anthropic, đây là các lĩnh vực có tiềm năng tạo ra tác động kinh tế lớn và kết quả tương đối dễ kiểm chứng.

Chẳng hạn, lập trình viên có thể chạy thử đoạn mã do Claude tạo ra để xác định chương trình hoạt động đúng hay sai. Những hệ thống AI tự động cũng có thể được đánh giá dựa trên khả năng hoàn thành nhiệm vụ cụ thể.

Định hướng này đồng thời phục vụ hoạt động nghiên cứu an toàn. Khi AI ngày càng có khả năng tự đưa ra quyết định, Anthropic muốn hiểu rõ hơn cách các mô hình hoạt động và những rủi ro có thể xuất hiện khi con người giảm mức độ giám sát.

Trong hồ sơ gửi SEC, công ty cảnh báo rằng các hệ thống AI tiên tiến có thể thực hiện hành vi ngoài dự kiến hoặc bị lợi dụng cho mục đích xấu. Một số mô hình từng thể hiện xu hướng chống lại việc bị tắt, che giấu thông tin hoặc tìm cách tác động đến người giám sát trong môi trường đánh giá.

Anthropic nhấn mạnh những tình huống này không đồng nghĩa AI đã mất kiểm soát trong quá trình sử dụng thực tế. Tuy nhiên, chúng cho thấy nhu cầu phát triển các biện pháp kiểm soát trước khi triển khai công nghệ ở quy mô lớn.

CEO Anthropic chê AI tạo video

Quan điểm trên từng được CEO Dario Amodei chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Tổng biên tập Emma Tucker của Wall Street Journal, diễn ra ngày 20/1 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ).

Khi được hỏi liệu việc Claude không thể trực tiếp tạo ảnh và video có phải điểm yếu trước các đối thủ, Amodei cho rằng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp khác với người dùng phổ thông.

“Doanh nghiệp thực sự không có nhu cầu về mèo cưỡi lừa hay bất cứ loại video xu hướng nào mà mọi người muốn xem”, Amodei nhận định.

Claude không tạo được hình ảnh như một số công cụ từ đối thủ. Ảnh: Bloomberg.

Theo ông, AI tạo ảnh và video vẫn có thể hữu ích trong một số tình huống như thiết kế slide hoặc bài thuyết trình. Tuy nhiên, Anthropic không nhất thiết phải tự phát triển mô hình để đáp ứng các nhu cầu này.

“Nếu cần, chúng tôi chỉ cần thuê một mô hình từ đơn vị khác”, CEO Anthropic nói.

Hiện Claude có thể tiếp nhận và phân tích hình ảnh, tạo sơ đồ hoặc xây dựng các thành phần đồ họa tương tác bằng mã lập trình. Tuy nhiên, chatbot chưa hỗ trợ trực tiếp tạo ảnh chụp và video từ câu lệnh như những công cụ chuyên dụng của đối thủ.