Cha đẻ ChatGPT: 'Thế giới nên chấp nhận rủi ro từ AI'

CEO OpenAI Sam Altman. Ảnh: OpenAI.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với POLITICO, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman đã chỉ ra sự khác biệt căn bản về quan điểm quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) giữa công ty ông và đối thủ Anthropic.

Ông Altman cho rằng những lợi ích AI mang lại hoàn toàn xứng đáng để xã hội chấp nhận một số rủi ro đi kèm, đồng thời khẳng định công nghệ này phải được tiếp cận rộng rãi tới công chúng.

Khi bàn về quan điểm bất đồng với CEO Dario Amodei của Anthropic, ông Altman chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng thế giới nên chấp nhận một số điều xấu xảy ra để đổi lấy lợi ích của công nghệ này và quyền chủ động của con người".

Từ trước đến nay, Anthropic luôn ủng hộ các quy định kiểm soát AI nghiêm ngặt. Hướng đi này vốn đối lập với phương pháp tiếp cận cởi mở hơn từ phía OpenAI.

Mặc dù vậy, khoảng cách chính sách giữa hai công ty đã thu hẹp lại trong thời gian gần đây. OpenAI đã bắt đầu ủng hộ một số quy định an toàn khắt khe hơn sau khi đối mặt với các sự cố mô hình AI tự thực hiện hành vi tấn công mạng.

CEO Anthropic Dario Amodei có quan điểm trái ngược với Sam Alman về kiểm soát và an toàn AI. Ảnh: Bloomberg.

Vào tháng 9, ông Altman đã đồng tình với đề xuất làm chậm quá trình phát triển các mô hình AI tiên tiến của ông Amodei. OpenAI cũng theo chân Anthropic ủng hộ các dự luật mới tại các tiểu bang Mỹ.

Các quy định mới này đòi hỏi những tiêu chuẩn an toàn khắt khe hơn so với chính sách trước đây của hãng. Bên cạnh đó, OpenAI cũng ủng hộ đề xuất buộc các công ty AI hàng đầu phải tích hợp đơn vị đánh giá an toàn độc lập từ bên ngoài.

"Tôi đồng ý với Dario (Amodei) rằng chúng ta cần kiểm soát tốc độ phát triển các mô hình. Việc để các cơ quan đánh giá có quyền truy cập tương đương nhân viên là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự", CEO OpenAI cho biết.

Tuy nhiên, ông Altman vẫn nhấn mạnh sự khác biệt trong định hướng của OpenAI. Ông công khai phản đối quan điểm tập trung quyền lực vào tay một tổ chức duy nhất. Vị CEO gọi đây là "một sự đánh đổi hoàn toàn không thể chấp nhận".

"Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng công nghệ này quá mạnh và nguy hiểm đến mức chỉ nên để một phòng thí nghiệm đơn lẻ nắm giữ, kiểm soát và phân phối lợi ích", ông Altman nhấn mạnh.

Nhà sáng lập OpenAI tin tưởng vào mặt tích cực của AI. Ông nhận định: "Tôi sẽ không đánh đổi bằng việc loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ như tấn công mạng hay lừa đảo. Bởi vì tôi tin rằng con người sẽ làm được những điều tốt đẹp nhiều hơn gấp bội so với những tác hại đó".

Mặc dù chấp nhận các rủi ro thông thường, CEO OpenAI khẳng định ông không ủng hộ các rủi ro mang tính thảm họa. Ông đặc biệt nhấn mạnh mối lo ngại về nguy cơ con người mất hoàn toàn khả năng kiểm soát đối với AI.

Cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến thỏa thuận AI mới của Tổng thống Donald Trump, cùng nỗ lực đổi tên AI thành "siêu trí tuệ" (super intelligence).