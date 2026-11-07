'Cha đẻ' ChatGPT được định giá 1.250 tỷ USD

OpenAI dự kiến ​​phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2027. Ảnh: Reuters/Dado Ruvic.

Theo Reuters, đợt rót vốn mới đã đẩy giá trị của "gã khổng lồ" trí tuệ nhân tạo OpenAI chạm ngưỡng 1.250 tỷ USD. Tuy nhiên, mức định giá này vẫn thấp hơn so với kỳ vọng ban đầu của công ty ở mức 1.500 tỷ USD.

Dù đã thu về 11 tỷ USD, con số này cũng thấp hơn so với mục tiêu huy động ban đầu lên tới 30 tỷ USD.

Vòng gọi vốn vừa qua đã chứng kiến sự góp mặt của những cái tên đình đám trong giới đầu tư là SoftBank và MGX.

Thông tin về thương vụ này cũng đã được Bloomberg hé lộ, trong bối cảnh sự quan tâm của thị trường dành cho các công ty AI đang dần hạ nhiệt thời gian gần đây.

Sự dịch chuyển tâm lý này xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn về bài toán chi tiêu quá mức của các công ty AI, cùng sự sụt giảm sâu của thị trường sau bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm ở thị trường Mỹ, chỉ số Nasdaq đã bốc hơi hơn 5%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng 19 tháng qua. Phản ánh nỗi lo ngại của giới đầu tư trước viễn cảnh quyền lực mới của đảng Dân chủ tại Washington DC và phong trào phản đối AI trên toàn quốc có thể ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Thực tế, tâm lý bi quan đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã gia tăng trước cuộc bầu cử. Tháng 10 vừa qua đã trở thành khoảng thời gian tồi tệ nhất của chỉ số Nasdaq kể từ tháng 3 năm.

Các nhà đầu tư ồ ạt tháo chạy khỏi những cái tên từng dẫn dắt thị trường: từ các nhà sản xuất chip cho đến những tên tuổi lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây thế hệ mới.

Không chỉ OpenAI, ngay cả đối thủ Anthropic cũng có đợt IPO dự kiến bị điều chỉnh định giá xuống còn khoảng 1.500 tỷ USD, thấp hơn mốc 2.000 tỷ USD từng được kỳ vọng trước đó.