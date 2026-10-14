Cha đẻ 'Anh tài', 'Chị đẹp' vướng bê bối

5 diễn viên mới tạo bằng AI được Mango TV ra mắt. Ảnh: Mango TV.

Ngày 12/10, nền tảng giải trí Mango TV của Trung Quốc ra mắt 5 nghệ sĩ được tạo hoàn toàn bằng AI. Nhóm này xuất hiện trong bộ phim dài 6 tập, dự kiến phát hành ngày 14/10. Đây là nền tảng phát triển kịch bản gốc các chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Theo LeiKeJi, các nghệ sĩ gồm Cheng Du, Fang Yu, Lin Enna, Qi Xu và Zhan Yan. Khác với bản sao kỹ thuật số của người nổi tiếng, cả 5 đều được xây dựng bằng AI. Mỗi nhân vật sở hữu ngoại hình, tính cách và phong cách riêng.

Mango TV cũng thiết lập tài khoản Weibo đã xác thực cho từng nghệ sĩ. Các tài khoản đăng tải hình ảnh, chia sẻ hoạt động và tương tác với người hâm mộ, tương tự cách quảng bá diễn viên thật. Hình ảnh công bố thu hút sự chú ý nhờ biểu cảm khuôn mặt tự nhiên và kết cấu da chân thực. Những chi tiết như lỗ chân lông, vết thâm được tái hiện nhằm tăng độ giống người thật.

Bộ phim đầu tiên của nhóm mang tên Những người bạn tuyệt vời. Nội dung xoay quanh một cựu vô địch judo trẻ tuổi trở lại thi đấu để kiếm tiền chữa bệnh cho em trai.

Phần lớn quy trình sản xuất, từ kịch bản, phân cảnh đến tạo hình ảnh, được thực hiện thông qua Mango Lingchuang, nền tảng AI tạo sinh do Mango TV tự phát triển. Dự án vẫn có biên kịch và người quản lý nghệ sĩ là con người.

Việc ứng dụng AI có thể giúp giảm chi phí sản xuất và hạn chế phụ thuộc vào lịch trình của diễn viên. Các nhân vật sau khi được xây dựng cũng có thể được tái sử dụng trong nhiều tác phẩm hoặc chiến dịch quảng cáo.

Trước Mango TV, nhân vật AI Fang Taozi từng thu hút hơn 400.000 người theo dõi sau khoảng một tháng xuất hiện trong phim ngắn Cô gái bị sa thải. Mức báo giá cho video quảng cáo dài 60 giây của nhân vật này được cho vượt 200.000 nhân dân tệ (29.885 USD).

Tuy nhiên, hoạt động thương mại của nghệ sĩ ảo cũng gây tranh cãi. Cuối tháng 7, Fang Taozi quảng cáo kính áp tròng màu bằng cách mô tả trải nghiệm sử dụng như người thật. Nhiều người dùng đặt câu hỏi về tính trung thực của nội dung, bởi AI không thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Video sau đó bị gỡ bỏ.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ Mango TV tiếp tục làm dấy lên lo ngại AI có thể thay thế diễn viên truyền thống. Bên cạnh lợi ích về chi phí, công nghệ này còn đặt ra vấn đề về quyền hình ảnh và trách nhiệm đối với nội dung quảng cáo.

Tuy nhiên, khả năng thay thế diễn viên thật vẫn cần được đánh giá qua chất lượng tác phẩm và phản ứng của khán giả.