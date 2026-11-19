Cổ phiếu Anthropic sẽ bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ từ ngày 19/11 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters/Dado Ruvic.

Theo Reuters, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic đã vượt qua cột mốc huy động 75 tỷ USD của SpaceX, để trở thành đợt IPO lớn nhất lịch sử nhân loại.

Cao hơn giá mục tiêu đặt ra trước đó, "cha đẻ" AI Claude đã công bố mức giá chào bán ở 83 USD/cổ phiếu, đồng thời tăng số lượng phát hành lên 980 triệu cổ phiếu, huy động thành công 81,3 tỷ USD.

Đợt IPO lớn nhất lịch sử

Tính theo mức giá phát hành này, Anthropic được định giá khoảng 1.500 tỷ USD. Trước đó, công ty dự kiến phát hành 825 triệu cổ phiếu với khung giá 70-78 USD/cổ phiếu. Như vậy, đợt phát hành của công ty này đã tăng 19% về số lượng và tăng 6-19% về giá.

Hồ sơ cũng ghi nhận Anthropic đã huy động thêm 26 tỷ USD thông qua hình thức phát hành riêng lẻ với mức giá tương đương đợt IPO.

Cổ phiếu Anthropic sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào ngày 19/11 (giờ Mỹ) với mã chứng khoán ANT.

Đợt chào bán có sự đồng hành của Goldman Sachs và Morgan Stanley, hai cái tên cũng từng dẫn dắt đợt IPO của SpaceX hồi đầu năm nay.

Anthropic là nhà phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên thực hiện IPO tại Mỹ. Đà tăng trưởng của công ty được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các mô hình Claude, đặc biệt là Claude Code, công cụ hỗ trợ lập trình đang được giới phát triển phần mềm ưa chuộng.

Theo hồ sơ IPO, doanh thu hàng năm của công ty đạt 81 tỷ USD tính đến ngày 31/10, tăng 10 tỷ USD so với ngày 30/9.

Nhà phát triển mô hình AI Claude cũng cho biết tính đến ngày 30/9, doanh nghiệp có 11.900 khách hàng tạo ra doanh thu hàng năm ít nhất 100.000 USD trong 12 tháng gần nhất. Đây là bước tăng vọt so với mức hơn 1.500 khách hàng ghi nhận vào cuối năm ngoái, cho thấy đà tăng trưởng ấn tượng của công ty.

Rủi ro vẫn hiện hữu

Tuy nhiên, việc duy trì tốc độ tăng trưởng này đi kèm cái giá không nhỏ. Trong nửa đầu năm 2026, Anthropic đã chi gần 9 tỷ USD cho năng lực tính toán và cơ sở hạ tầng, gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sang quý III, công ty tiếp tục chi thêm 5 tỷ USD chi phí tính toán. Chi phí leo thang gây áp lực lên hiệu quả hoạt động và làm giảm tỷ suất doanh thu trên mỗi USD chi cho năng lực tính toán.

Doanh thu quý III công ty đã tăng 47% so với quý II, đạt 16,96 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty ghi nhận khoản lỗ hoạt động 567 triệu USD, đảo chiều so với mức lợi nhuận hoạt động 974 triệu USD của quý trước.

Dù vậy, lỗ ròng đã giảm từ 66,3 tỷ USD xuống còn 23,3 tỷ USD, chủ yếu do các khoản mục phi hoạt động từ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.

Ngoài ra, Anthropic đã cam kết chi gần 900 tỷ USD cho điện toán với các đối tác cơ sở hạ tầng, bao gồm Amazon và Google (thuộc Alphabet), một phần trong các khoản chi tiêu dùng cho việc đào tạo và vận hành các mô hình AI ngày càng mạnh mẽ.

Những cam kết này cũng kéo theo rủi ro vượt ra ngoài khả năng tài chính của công ty.

Trong bản cáo bạch, Anthropic cảnh báo một số nhà cung cấp điện toán và đối tác hạ tầng của công ty phụ thuộc vào nguồn tài chính và hỗ trợ tín dụng từ bên thứ 3 để mua chip và mở rộng năng lực sản xuất.

"Nếu nguồn tài chính hoặc sự hỗ trợ đó trở nên không khả dụng hoặc trở nên đắt đỏ hơn, công suất theo hợp đồng có thể bị trì hoãn, định giá lại, giảm hoặc không được cung cấp", Anthropic lưu ý trong hồ sơ IPO.

Các nhà đầu tư cũng ngày càng lo ngại về xu hướng mở rộng cơ sở hạ tầng AI bằng nợ vay, khi ngày càng nhiều công ty công nghệ và nhà điều hành trung tâm dữ liệu vay nợ nhiều hơn để tài trợ cho chip, điện năng và các cơ sở điện toán.

Áp lực cạnh tranh gay gắt

Cuộc đua phát triển hạ tầng AI không chỉ diễn ra giữa các công ty hàng đầu.

Theo dữ liệu hồi tháng 9 từ nền tảng quản lý chi phí doanh nghiệp Ramp, GPT-6 Astra, mô hình AI hàng đầu mới nhất của OpenAI, chiếm khoảng 13% chi tiêu cho AI trong khối doanh nghiệp, cao hơn mức 8% của Claude Fable thuộc Anthropic.

Tốc độ tăng doanh thu hàng năm của OpenAI cũng vượt ngưỡng 40 tỷ USD vào tháng 7, dù Anthropic vẫn giữ vị thế dẫn đầu ở thời điểm đó.

Trên thị trường, sức ép cạnh tranh không chỉ giới hạn ở một số ít doanh nghiệp đang phát triển các mô hình AI thương mại.

Nhiều công ty lớn cũng đang tìm cách triển khai các mô hình có thể tải xuống và vận hành độc lập nhằm kiểm soát chi phí cho AI.

Một nghiên cứu gần đây của Capgemini chỉ ra rằng 59% giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớn có kế hoạch tăng cường sử dụng các mô hình trọng số mở trong năm tới, do chi phí AI vượt quá ngân sách.

Bên cạnh đó, Meta Platforms, một trong những khách hàng lớn nhất của Anthropic, đang tìm cách giảm bớt việc sử dụng các mô hình của startup này song song với việc phát triển thêm các hệ thống AI nội bộ.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn kỳ vọng về vị thế dẫn đầu của Anthropic.

Peter Singlehurst, người đứng đầu mảng công ty tư nhân tại Baillie Gifford, đơn vị đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào Anthropic trước thềm IPO, chia sẻ: "Sẽ có những mô hình khác. Luận điểm của chúng tôi là phần lớn giá trị sẽ thuộc về bất cứ ai đi tiên phong".

"Chúng tôi đặt cược rằng Anthropic có những yếu tố cần thiết để duy trì vị trí tiên phong".

Bên cạnh các yếu tố tài chính và thị trường, bản cáo bạch IPO của Anthropic cảnh báo rằng các mô hình của công ty có thể phát triển năng lực nhanh hơn khả năng đánh giá và thiết lập các biện pháp bảo vệ thích hợp.

Để ứng phó khi các mô hình AI đảm nhận ngày càng nhiều khối lượng công việc, Anthropic cho biết đang xem xét tăng cường sự giám sát của con người đối với một số quyết định nghiên cứu và phát triển AI.