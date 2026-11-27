Sau thông tin cơ quan điều tra khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) và các đơn vị liên quan hồi tháng 3/2026, doanh nghiệp trải qua nhiều thay đổi ở cấp lãnh đạo.

Ông Đào Hữu Huyền không còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, một số thành viên Hội đồng quản trị và ban điều hành được miễn nhiệm, bổ nhiệm lại. Ông Phạm Duy Tùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ giữa tháng 8/2026.

Những biến động này diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng chịu sức ép từ nhiều phía. Phần lớn nguồn thu và lợi nhuận của tập đoàn vẫn đến từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng hóa chất cốt lõi như phốt pho vàng, axit phosphoric và các loại phân bón chứa phốt pho.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh của mảng hoạt động này trong quý 3/2026 bị sụt giảm mạnh do tác động kép từ giá thành nguyên liệu và nguồn cung quặng apatit.

Ban điều hành DGC giải trình rằng giá các loại nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất như lưu huỳnh, điện, than cốc, amoniac đồng loạt tăng cao trong kỳ. Bên cạnh đó, việc mỏ quặng tại Khai trường 25 phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng đã buộc tập đoàn phải chuyển sang sử dụng toàn bộ nguồn quặng apatit nhập khẩu và mua ngoài với giá thành cao. Yếu tố này kéo tăng đáng kể giá vốn hàng bán của sản phẩm phốt pho vàng, khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất sụt giảm.

KINH DOANH ĐI XUỐNG SAU BIẾN CỐ Ở THƯỢNG TẦNG

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 cho thấy doanh thu thuần của Hóa chất Đức Giang trong kỳ đạt 2.469 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 506,7 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 37% so với mức 804,4 tỷ đồng cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp giảm mạnh hơn doanh thu, từ 875,5 tỷ đồng xuống còn 506,4 tỷ đồng, kéo biên lợi nhuận gộp từ khoảng 31,1% xuống 20,5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.369 tỷ đồng, giảm 50%.

Lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 1.451 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 34,4% xuống còn 20,7%. Trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi suy yếu, doanh thu hoạt động tài chính vẫn đạt 576 tỷ đồng trong quý 3, tăng so với mức 542 tỷ đồng cùng kỳ. Khoản thu này góp phần hỗ trợ kết quả chung, song chưa đủ bù đắp mức sụt giảm của lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Diễn biến trên cho thấy kết quả kinh doanh của Hóa chất Đức Giang đang chịu tác động đồng thời từ điều kiện sản xuất, nguồn cung nguyên liệu và biến động chi phí.

Do đó, chưa thể quy toàn bộ mức giảm lợi nhuận cho những biến động nhân sự hay vụ việc pháp lý tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc một nguồn cung quặng quan trọng phải tạm dừng cũng đặt ra bài toán về khả năng duy trì sản xuất và kiểm soát giá vốn trong các kỳ tiếp theo.

Một trong những điểm đáng chú ý tại báo cáo tài chính quý 3/2026 là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hóa chất Đức Giang đã suy giảm đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền này đạt 755,6 tỷ đồng, giảm gần 39,6% so với mức 1.250,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Áp lực lên dòng tiền thể hiện ở một số khoản mục vốn lưu động. Trong 9 tháng, hàng tồn kho tăng khiến dòng tiền bị hấp thụ khoảng 421,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, việc thu hồi các khoản phải thu đóng góp khoảng 159,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng chi gần 399,5 tỷ đồng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, cao hơn đáng kể mức 192,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở góc độ bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang tại ngày 30/9/2026 đạt 16.514 tỷ đồng, giảm khoảng 3.024 tỷ đồng, tương đương 15,5% so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền còn 230,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 1.040,5 tỷ đồng hồi đầu năm. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào số dư tiền mặt để đánh giá khả năng thanh khoản sẽ chưa phản ánh đầy đủ nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Bởi bên cạnh tiền mặt, Hóa chất Đức Giang còn nắm giữ 9.531 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn. Cộng với tiền và các khoản tương đương tiền, quy mô tiền và tiền gửi ngắn hạn đạt khoảng 9.761 tỷ đồng, tương đương gần 59,1% tổng tài sản. Dù con số này vẫn ở mức lớn, quy mô đã giảm khoảng 3.676 tỷ đồng so với đầu năm, khi doanh nghiệp có hơn 13.436 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn.

Sự thu hẹp này cần được nhìn cùng diễn biến dòng tiền trong kỳ. Trong 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 2.802 tỷ đồng, chủ yếu nhờ dòng tiền thu hồi các khoản cho vay và công cụ nợ.

Ở chiều dòng tiền tài chính, Hóa chất Đức Giang ghi nhận dòng tiền thuần âm 4.368 tỷ đồng. Trong đó, khoản chi trả cổ tức và lợi nhuận cho chủ sở hữu lên tới 4.213 tỷ đồng, trong khi tiền trả nợ gốc vay khoảng 4.343 tỷ đồng và tiền vay mới khoảng 4.188 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp vừa thực hiện chi trả lượng cổ tức lớn, vừa duy trì hoạt động vay và trả nợ trong kỳ; xét riêng dòng tiền vay mới và trả nợ gốc, số tiền trả nợ vẫn cao hơn tiền vay mới khoảng 155 tỷ đồng.

Tổng hợp ba dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm âm khoảng 810 tỷ đồng. Số dư tiền và tương đương tiền vì thế giảm từ 1.040,5 tỷ đồng đầu kỳ xuống còn 230,2 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

TÀI SẢN SUY GIẢM, HÀNG TỒN KHO TĂNG

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 3.039 tỷ đồng, giảm khoảng 27% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 2.976 tỷ đồng, còn nợ dài hạn khoảng 63,3 tỷ đồng.

Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.391 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với mức 1.546 tỷ đồng đầu năm. Doanh nghiệp không ghi nhận quy mô vay dài hạn đáng kể. Nếu đặt khoản vay ngắn hạn cạnh lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn gần 9.761 tỷ đồng, Hóa chất Đức Giang vẫn duy trì vị thế tài chính tương đối an toàn về mặt thanh khoản trên bảng cân đối kế toán.

Tuy nhiên, sự suy giảm của tổng tài sản và lượng tiền gửi cũng cho thấy quy mô nguồn lực tài chính đang thu hẹp so với đầu năm. Đáng chú ý, hàng tồn kho tại ngày 30/9 đạt 2.086 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với đầu năm. Trong đó, nguyên vật liệu chiếm khoảng 1.433 tỷ đồng, thành phẩm khoảng 642 tỷ đồng.

Việc hàng tồn kho tăng trong bối cảnh hoạt động sản xuất chịu ảnh hưởng bởi nguồn cung quặng và chi phí đầu vào là yếu tố cần tiếp tục theo dõi, nhất là khả năng tiêu thụ và tốc độ luân chuyển hàng hóa trong các quý tới.

Một khoản mục khác ghi nhận mức tăng đáng kể là chi phí xây dựng cơ bản dở dang, đạt gần 1.453 tỷ đồng, tăng khoảng 80,5% so với đầu năm. Phần lớn số tiền tập trung tại dự án Nhà máy hóa chất Nghi Sơn, với giá trị dở dang khoảng 1.409 tỷ đồng, so với gần 719 tỷ đồng đầu năm.

Đây là dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.400 tỷ đồng, đang được triển khai trong giai đoạn doanh nghiệp phải đồng thời xử lý những khó khăn về sản xuất và quản trị.

Dự án được kỳ vọng mở rộng danh mục sản phẩm hóa chất của doanh nghiệp, bổ sung các dòng sản phẩm mới bên cạnh hoạt động sản xuất phốt pho và các sản phẩm gốc phốt pho hiện hữu.

Theo cập nhật, DGC đã điều chỉnh tiến độ vận hành toàn bộ dự án sang quý 1/2027, chậm hơn một quý so với kế hoạch trước đó. Tuy nhiên, kế hoạch đưa một phần dự án vào hoạt động trong quý 4/2026 vẫn được giữ nguyên.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/10, doanh nghiệp dự kiến hoàn tất lắp đặt thiết bị và chạy thử trong quý 4/2026. Các dây chuyền sản xuất xút (NaOH) và PAC sẽ bắt đầu vận hành ngay trong quý này.

Việc dự án Nghi Sơn từng bước đi vào vận hành được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực sản xuất và đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm của DGC. Tuy nhiên, việc lùi thời điểm vận hành toàn bộ sang quý 1/2027 cũng đồng nghĩa với việc đóng góp từ dự án có thể đến chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.

CỔ PHIẾU MẤT HƠN NỬA GIÁ TRỊ, THANH KHOẢN NGÀY CÀNG THU HẸP

Những biến động tại Hóa chất Đức Giang cũng phản ánh rõ trên thị trường chứng khoán. Ngay sau khi thông tin khởi tố vụ án được công bố ngày 17/3/2026, cổ phiếu DGC chịu áp lực bán mạnh và có thời điểm không xuất hiện lực cầu đối ứng đáng kể.

Trong phiên này, mã cổ phiếu giảm sàn xuống 68.800 đồng/cổ phiếu, khối lượng dư bán cuối phiên vượt 12,6 triệu đơn vị, trong khi thanh khoản đạt hơn 7,7 triệu cổ phiếu.

Áp lực bán tiếp tục kéo dài trong những phiên sau đó. Từ mức đóng cửa 73.900 đồng/cổ phiếu ngày 16/3, DGC giảm xuống 51.700 đồng/cổ phiếu vào ngày 23/3, tương đương mất khoảng 30% chỉ sau một tuần giao dịch. Thanh khoản bình quân trong giai đoạn giảm sâu đạt gần 10,4 triệu cổ phiếu mỗi phiên, riêng phiên 20/3 ghi nhận hơn 35 triệu đơn vị được giao dịch.

Diễn biến cổ phiếu DGC từ đầu năm đến nay

Sau cú sốc ban đầu, cổ phiếu DGC không phục hồi về vùng giá trước biến cố mà tiếp tục trải qua giai đoạn giao dịch kém tích cực. Đến phiên 25/11/2026, DGC đóng cửa ở mức 30.950 đồng/cổ phiếu. So với mức giá 73.900 đồng/cổ phiếu trước khi thông tin khởi tố được công bố, thị giá đã giảm khoảng 58%.

Diễn biến này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với cổ phiếu vẫn chịu sức ép kéo dài, trong bối cảnh kết quả kinh doanh suy giảm và những vấn đề liên quan đến quản trị, hoạt động sản xuất chưa hoàn toàn được giải tỏa.

Không chỉ giá cổ phiếu, thanh khoản DGC cũng thu hẹp đáng kể sau giai đoạn bán tháo. Theo dữ liệu giao dịch tổng hợp, giá trị khớp lệnh bình quân mỗi phiên trong tháng 3/2026 đạt khoảng 411 tỷ đồng, nhưng giảm còn khoảng 116 tỷ đồng trong tháng 5,31 tỷ đồng trong tháng 6 và chỉ còn khoảng 14,4 tỷ đồng trong tháng 10. Đến phiên 25/11, khối lượng giao dịch của cổ phiếu đạt chưa tới 200.000 đơn vị.

Sự suy giảm thanh khoản diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu trải qua nhiều thay đổi về trạng thái giao dịch và tiêu chí chỉ số. DGC từng bị đưa vào diện kiểm soát, bị loại khỏi rổ VN30 và chịu những hạn chế liên quan đến giao dịch ký quỹ. Các yếu tố này, cùng với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thông tin về doanh nghiệp, khiến dòng tiền giao dịch đối với cổ phiếu suy yếu rõ rệt.

Báo cáo nhận định về cổ phiếu DGC, Yuanta vẫn duy trì quan điểm thận trọng đối với DGC. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những bất ổn xoay quanh các cuộc điều tra đang diễn ra, các vấn đề pháp lý liên quan đến ban lãnh đạo cấp cao và triển vọng chưa rõ ràng về khả năng khôi phục hoạt động khai thác tại Khai trường 25 và Khai trường 19B.

Đây đều là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh DGC đã phải chuyển hoàn toàn sang sử dụng quặng apatit mua ngoài. Nếu tình trạng này kéo dài, chi phí nguyên liệu có thể tiếp tục tạo áp lực lên biên lợi nhuận, ngay cả khi giá bán sản phẩm duy trì ở mức thuận lợi.