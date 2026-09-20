Cha cô dâu không cho con gái lên xe hoa trong đám cưới, nguyên nhân gây xôn xao

Đám cưới vốn được xem là ngày trọng đại của mỗi người, nơi cô dâu, chú rể cùng hai gia đình gửi gắm những kỳ vọng về cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ, các vấn đề liên quan đến phong tục cưới hỏi và tiền lễ đôi khi cũng có thể khiến ngày vui phát sinh những tình huống không mong muốn.

Theo câu chuyện được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc, một đám cưới tại Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, đã xảy ra tranh cãi ngay trong thời điểm chú rể chuẩn bị đón cô dâu về nhà.

Người cha của cô dâu được cho là không đồng ý để con gái lên xe hoa. Ông đưa ra yêu cầu liên quan đến khoản tiền được gọi là “lễ lên xe” và cho rằng số tiền phía nhà trai chuẩn bị chưa đáp ứng yêu cầu.

Tình huống càng trở nên căng thẳng khi đám cưới đã được tổ chức và hai bên gia đình đều có mặt. Cô dâu đứng trước cửa nhà nhưng chưa thể lên xe, trong khi phía chú rể cũng rơi vào thế bị động.

Một số thông tin được chia sẻ cho rằng người cha của cô dâu thậm chí tuyên bố nếu chưa đáp ứng đủ yêu cầu, ông có thể tiếp tục giữ con gái ở nhà thêm nhiều năm. Câu nói này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận bởi đám cưới vốn được chuẩn bị để mở đầu cho cuộc sống mới của đôi trẻ lại bị ảnh hưởng bởi vấn đề tiền bạc.

Theo nguồn tin được bài viết dẫn lại, nguyên nhân của sự việc được cho là khoản “lễ lên xe” chưa được phía nhà trai đáp ứng đủ theo yêu cầu của nhà gái. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể về số tiền hai bên đã thỏa thuận, cũng như cách thức giải quyết sau đó, không được bài viết gốc cung cấp đầy đủ.

Trong nhiều đám cưới tại Trung Quốc, bên cạnh tiền sính lễ, một số gia đình còn đặt ra những khoản tiền hoặc nghi thức khác liên quan đến thời điểm đón dâu. Những phong tục này có thể khác nhau tùy từng địa phương và gia đình.

Việc trao đổi, thống nhất các khoản tiền liên quan đến hôn lễ trước ngày cưới vì thế có ý nghĩa quan trọng. Nếu các bên không thống nhất rõ ràng từ đầu, những yêu cầu phát sinh ngay trong ngày cưới rất dễ khiến không khí vui vẻ trở nên căng thẳng.

Câu chuyện tại Hà Nam cũng cho thấy những khác biệt trong quan niệm về phong tục cưới hỏi có thể tạo ra áp lực lớn đối với cô dâu và chú rể. Đặc biệt, khi vấn đề tiền bạc được đưa ra ngay trước thời điểm đón dâu, đôi trẻ có thể rơi vào tình thế khó xử giữa mong muốn hoàn thành hôn lễ và yêu cầu từ gia đình.

Đám cưới suy cho cùng là sự kiện gắn với hai người bước vào cuộc sống hôn nhân, nhưng đồng thời cũng là dịp kết nối hai gia đình. Vì vậy, việc thống nhất những vấn đề quan trọng như sính lễ, các khoản tiền trong nghi thức cưới và cách thức tổ chức cần được thực hiện từ sớm, thay vì chờ đến ngày trọng đại mới giải quyết.

Sự việc ở Bình Đỉnh Sơn vì thế trở thành câu chuyện được chú ý không chỉ bởi tình huống cô dâu chưa thể lên xe hoa, mà còn đặt ra câu hỏi về cách các gia đình cân bằng giữa phong tục truyền thống, thỏa thuận tài chính và mong muốn của đôi trẻ trong ngày cưới.