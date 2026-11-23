Chuyển nhượng 100 tỷ đồng rồi tiếp tục đem tặng

Chị Nguyễn Phạm Quỳnh T. là con ruột của ông Nguyễn Hữu H., người từng giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đ.

Trước khi xảy ra tranh chấp, ông H. sở hữu phần vốn góp 100 tỷ đồng, tương ứng 90,09% vốn điều lệ công ty. Bà Phạm Thị L. sở hữu 11 tỷ đồng, tương ứng 9,91% vốn điều lệ.

Ngày 25/7/2023, Hội đồng thành viên công ty tổ chức họp lấy ý kiến về việc ông H. chào bán toàn bộ phần vốn góp trị giá 100 tỷ đồng. Tại cuộc họp, bà L. không thực hiện quyền ưu tiên mua và đồng ý để ông H. chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác với giá không thấp hơn 100 tỷ đồng.

Một ngày sau, ông H. ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho chị T. với giá 100 tỷ đồng. Cùng ngày, chị T. thanh toán đủ tiền và ông H. xác nhận đã nhận đủ số tiền này.

Chuyển nhượng 100 tỷ đồng vốn góp cho con gái, người cha lại đem tặng vợ và 2 con khác. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Theo hợp đồng, giao dịch hoàn thành khi bên nhận chuyển nhượng thanh toán đầy đủ tiền và thông tin của người này được cập nhật vào sổ đăng ký thành viên công ty. Công ty cũng có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Thực tế, công ty đã cập nhật tên chị T. vào sổ đăng ký thành viên ngày 26/7/2023, nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, do Công ty Đ. là doanh nghiệp gia đình nên chị T. không theo dõi việc thực hiện thủ tục này. Sau đó, chị T. phát hiện công ty chưa đăng ký thay đổi thành viên theo hợp đồng chuyển nhượng, mà còn xác nhận các giao dịch ông H. tặng cho phần vốn góp 100 tỷ đồng trên cho bà L., anh Q. và chị A.

Chị T. cho biết rất bất ngờ trước sự việc. Dù là con ruột, con cả trong gia đình, chị không được cha tặng cho phần vốn góp và cũng không biết việc cha tiếp tục thực hiện các giao dịch tặng cho phần vốn góp, trong khi trước đó ông H. đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn này cho chị.

Bà L. (mẹ chị T.) cùng anh Q. và chị A. (hai người em của chị T.) cũng không biết việc ông H. đã chuyển nhượng phần vốn góp cho chị T. trước đó.

Theo hồ sơ vụ án, đợt tặng cho ngày 28/8/2023 được sử dụng làm căn cứ đăng ký thay đổi thành viên lần thứ 6, được cấp ngày 18/9/2023. Đợt tặng cho ngày 25/9/2023 tiếp tục được đăng ký thay đổi lần thứ 7, cấp ngày 13/10/2023.

Đáng chú ý, ông H. qua đời ngày 27/9/2023, chỉ hai ngày sau khi ký hợp đồng tặng cho cuối cùng.

Các giao dịch tặng cho này được công ty xác nhận và làm thủ tục đăng ký thay đổi thành viên. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 vào ngày 18/9/2023 và lần thứ 7 vào ngày 13/10/2023.

Phát hiện phần vốn góp mình đã nhận chuyển nhượng tiếp tục được ông H. đem tặng cho những người khác, chị T. khởi kiện, yêu cầu tòa án công nhận hợp đồng chuyển nhượng ngày 26/7/2023, hủy các hợp đồng tặng cho và buộc công ty đăng ký thay đổi thành viên, ghi nhận chị là chủ sở hữu 90,09% vốn điều lệ.

Công ty Đ. không đồng ý với yêu cầu khởi kiện. Bà L., anh Q. và chị A. cũng cho rằng các hợp đồng tặng cho đã hoàn thành, hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên được cơ quan chức năng chấp thuận nên không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn.

Tòa công nhận giao dịch 100 tỷ đồng

Trong quá trình giải quyết vụ án, các bên có ý kiến khác nhau về chữ ký của ông H. trên hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp cho chị T. Vì vậy, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định chữ ký.

Theo kết luận giám định số 1643/KL-KTHS ngày 21/10/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, chữ ký mang tên ông Nguyễn Hữu H. trên hợp đồng chuyển nhượng ngày 26/7/2023, biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 25/7/2023 và sổ đăng ký thành viên ngày 26/7/2023 đều do cùng một người ký. Các đương sự đều đồng ý với kết luận giám định.

HĐXX nhận định, trước khi chuyển nhượng vốn góp cho chị T., ông H. đã thực hiện việc chào bán toàn bộ phần vốn góp. Bà L. không thực hiện quyền ưu tiên mua và đồng ý để ông H. chuyển nhượng cho người khác với giá không thấp hơn 100 tỷ đồng.

Sau đó, ông H. chuyển nhượng phần vốn góp cho chị T. đúng mức giá này, đã nhận đủ tiền và công ty cũng cập nhật tên chị T. vào sổ đăng ký thành viên.

Do đó, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp giữa ông H. và chị T. đã hoàn thành theo thỏa thuận, bảo đảm hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Bộ luật Dân sự.

Tòa xác định, sau khi chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho chị T., ông H. không còn quyền và nghĩa vụ đối với phần vốn góp này tại công ty. Giữa ông H. và chị T. cũng không có thỏa thuận nào về việc thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng đã ký.

HĐXX xác định các hợp đồng tặng cho phần vốn góp được ông H. ký sau khi đã hoàn tất việc chuyển nhượng cho chị T. là không hợp pháp, không có giá trị pháp lý.

Ngày 7/1/2025, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của chị T.

Tòa tuyên công nhận hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trị giá 100 tỷ đồng giữa ông H. và chị T. ngày 26/7/2023; hủy 4 hợp đồng tặng cho phần vốn góp được ký giữa ông H. với bà L., anh Q. và chị A.

Đồng thời, tòa hủy tư cách thành viên của anh Q. và chị A. đối với phần vốn góp mỗi người 33,3 tỷ đồng; không công nhận phần vốn góp 33,4 tỷ đồng của bà L. phát sinh từ các hợp đồng tặng cho.

Công ty Đ. có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, xóa tư cách thành viên của anh Q. và chị A., công nhận chị T. là thành viên sở hữu 100 tỷ đồng vốn góp, tương ứng 90,09% vốn điều lệ. Phần vốn góp của bà L. được xác định trở lại là 11 tỷ đồng, tương ứng 9,91% vốn điều lệ.

(Bài viết dựa trên Bản án số 01/2025/KDTM-ST ngày 7/1/2025 của TAND Đồng Nai).