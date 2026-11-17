Theo hãng thông tấn CH Séc, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên một cây cầu đường sắt bắc qua phố Seifertova, gần nhà ga chính Praha. Hai đoàn tàu va chạm trực diện ở tốc độ thấp. Trong số những người bị thương có cả hai lái tàu. Các nạn nhân đã được đưa đến nhiều bệnh viện tại Praha để điều trị. Công tác cứu hộ tại hiện trường đã hoàn tất.

Theo Đài Truyền hình CH Séc (CT24), vụ va chạm đã ảnh hưởng đến hoạt động đường sắt tại nhà ga chính Praha, khiến nhiều chuyến tàu bị chậm hoặc phải chuyển hướng. Đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt CH Séc cho biết hoạt động tại một số sân ga đã được khôi phục, song giao thông đường sắt vẫn chưa trở lại bình thường.

Bộ trưởng Giao thông CH Séc Ivan Bednarik cho biết thông tin ban đầu cho thấy một trong hai đoàn tàu có thể đã không dừng lại theo yêu cầu của tín hiệu đường sắt. Hệ thống an toàn đường sắt sau đó đã kích hoạt phanh khẩn cấp, song không thể ngăn chặn hoàn toàn vụ va chạm.

Cảnh sát và các cơ quan điều tra tai nạn đường sắt đang làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định trách nhiệm của các bên liên quan.