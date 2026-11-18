Theo hãng thông tấn CH Séc, tai nạn xảy ra vào sáng 17-11 trên cầu đường sắt bắc qua phố Seifertova, gần nhà ga chính Praha. Hai đoàn tàu va chạm trực diện ở tốc độ thấp.

Trong số những người bị thương có cả 2 lái tàu. Các nạn nhân được đưa đến nhiều bệnh viện tại Praha để điều trị. Công tác cứu hộ tại hiện trường đã hoàn tất.

Theo Đài Truyền hình CH Séc (CT24), vụ tai nạn khiến hoạt động tại nhà ga chính Praha bị gián đoạn, nhiều chuyến tàu phải chuyển hướng hoặc chậm giờ. Một số sân ga đã được đưa vào hoạt động trở lại, song giao thông đường sắt vẫn chưa hoàn toàn bình thường.

Bộ trưởng Giao thông CH Séc Ivan Bednarik cho biết, thông tin ban đầu cho thấy một trong hai đoàn tàu có thể đã không dừng theo yêu cầu của tín hiệu đường sắt. Hệ thống an toàn sau đó kích hoạt phanh khẩn cấp nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn vụ va chạm.

Cảnh sát cùng các cơ quan điều tra tai nạn đường sắt đang làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.