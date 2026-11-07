CH-47F Block II – Tương lai của dòng trực thăng Chinook

Sau nhiều thế hệ cải tiến, Boeing tiếp tục phát triển CH-47F Block II nhằm đáp ứng yêu cầu vận tải hạng nặng của quân đội Mỹ trong môi trường tác chiến hiện đại.

Chương trình tập trung tăng tải trọng, cải thiện tầm hoạt động và giảm chi phí bảo dưỡng.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất là hệ thống truyền động được cải tiến. Cấu trúc khung thân cũng được gia cường nhằm đáp ứng trọng lượng cất cánh lớn hơn.

Hệ thống nhiên liệu được thiết kế lại để tăng hiệu quả khai thác và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo dưỡng.

Theo Boeing, trọng lượng cất cánh tối đa của CH-47F Block II được nâng lên 54.000 pound, tương đương khoảng 24.494 kg, so với 50.000 pound của cấu hình CH-47F trước đó.

Máy bay tiếp tục sử dụng 2 động cơ Honeywell T55-GA-714A, mỗi động cơ có công suất khoảng 4.777 mã lực.

Hệ thống cánh quạt và truyền động được cải thiện nhằm khai thác hiệu quả hơn khả năng nâng tải.

Boeing công bố CH-47F Block II có tốc độ tối đa khoảng 302 km/h, tốc độ hành trình khoảng 291 km/h, trần bay phục vụ 6.096 m và bán kính nhiệm vụ khoảng 306 km theo cấu hình thông số được công bố.

Ngày 1/7/2024, Boeing thông báo bàn giao chiếc CH-47F Block II đầu tiên cho Lục quân Mỹ. Đây là dấu mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa đội trực thăng vận tải hạng nặng của nước này.

Đến tháng 9/2025, quân đội Mỹ thông báo đẩy nhanh việc đưa cấu hình Block II vào trang bị, với kế hoạch mua sắm trong các năm tài khóa 2025 và 2026.

Mục tiêu là hiện đại hóa những lữ đoàn không quân chiến đấu và tăng khả năng vận chuyển trong môi trường hậu cần có nhiều rủi ro.

Nhật Bản cũng đặt mua 17 trực thăng CH-47JA Block II tầm hoạt động mở rộng vào tháng 2/2025. Máy bay sẽ được sản xuất thông qua sự hợp tác giữa Boeing và Kawasaki Heavy Industries.

Với những cải tiến này, Chinook tiếp tục chứng minh khả năng thích ứng với yêu cầu quân sự mới, dù thiết kế nền tảng đã xuất hiện từ đầu thập niên 1960.