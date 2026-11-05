CH-47D – Cuộc đại tu biến Chinook thành cỗ máy vận tải hiện đại

Sau nhiều năm hoạt động, các phiên bản CH-47A, CH-47B và CH-47C bắt đầu bộc lộ hạn chế về hệ thống động lực, thiết bị điện tử và khả năng bảo dưỡng.

Thay vì phát triển một mẫu trực thăng hoàn toàn mới, quân đội Mỹ lựa chọn phương án hiện đại hóa đội máy bay hiện có.

Năm 1976, chương trình phát triển CH-47D được triển khai với sự tham gia của Boeing Vertol. Một số khung thân thuộc các phiên bản cũ được lựa chọn để cải tiến, thử nghiệm và đánh giá trước khi tiến hành nâng cấp hàng loạt.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất là hệ thống cánh quạt composite mới. Vật liệu sợi thủy tinh giúp giảm ăn mòn, tăng độ bền và cải thiện khả năng nâng.

Hệ thống truyền động cũng được thiết kế lại, kết hợp với động cơ mạnh hơn nhằm khai thác hiệu quả hơn công suất của máy bay.

CH-47D còn được trang bị hệ thống thủy lực cải tiến, hệ thống điện dự phòng và thiết bị điều khiển bay hiện đại hơn.

Những thay đổi này giúp giảm khối lượng công việc của phi công, đồng thời tăng độ tin cậy trong quá trình khai thác.

Hệ thống 3 móc treo hàng hóa bên ngoài cũng trở thành một đặc điểm quan trọng. Nhờ đó, máy bay có thể vận chuyển các loại hàng hóa nặng hoặc nhiều kiện hàng riêng biệt trong cùng một chuyến bay.

Trọng lượng cất cánh tối đa của CH-47D đạt khoảng 22.680 kg. Tải trọng treo tại móc giữa có thể lên tới khoảng 11.793 kg trong điều kiện khai thác phù hợp.

Quá trình hiện đại hóa đã đưa gần 500 máy bay thuộc các phiên bản cũ lên cấu hình CH-47D.

Phiên bản này chính thức trở thành một trong những nền tảng vận tải chủ lực của Lục quân Mỹ trong nhiều thập niên.

CH-47D cũng tham gia nhiều chiến dịch quân sự, trong đó có Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991. Những kinh nghiệm khai thác tiếp tục tạo tiền đề cho sự xuất hiện của CH-47F.