CH-47 Chinook – Sức mạnh của 'gã khổng lồ' và thách thức khi bay sát mặt đất

Một chiếc CH-47 Chinook có thể nâng nhiều tấn hàng, nhưng khi cất cánh hoặc hạ cánh tại khu vực bụi bẩn, cát và sỏi đá, sức mạnh của hệ thống cánh quạt đôi khi lại trở thành thách thức đối với chính tổ bay.

Với cấu hình 2 rotor quay ngược chiều, Chinook tạo ra lực nâng lớn để duy trì trọng lượng của máy bay và hàng hóa.

Tuy nhiên, luồng khí bị đẩy xuống mặt đất cũng có thể cuốn theo bụi, cát và những vật thể nhẹ, tạo thành một đám mây che khuất tầm nhìn.

Hiện tượng này được gọi là brownout, thường xảy ra khi trực thăng hoạt động ở khu vực đất khô, sa mạc hoặc bãi đáp không được chuẩn bị.

Khi bụi bị cuốn lên bao quanh máy bay, phi công có thể mất các điểm tham chiếu bên ngoài để xác định vị trí, độ cao và hướng chuyển động.

Đối với một trực thăng có kích thước lớn như Chinook, vấn đề càng đáng chú ý khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa treo bên ngoài.

Phi công không chỉ phải kiểm soát máy bay mà còn phải theo dõi sự ổn định của kiện hàng, khoảng cách với chướng ngại vật và hoạt động của nhân viên mặt đất.

Một rủi ro khác đến từ chính hàng hóa được treo dưới bụng máy bay. Nếu dây treo không được bố trí phù hợp hoặc tải trọng mất cân bằng, vật thể có thể dao động trong quá trình bay.

Khi dao động tăng lên, việc điều khiển và duy trì trạng thái ổn định trở nên khó khăn hơn.

Luồng gió từ cánh quạt cũng có thể gây nguy hiểm cho lực lượng mặt đất. Tài liệu huấn luyện của quân đội Mỹ cảnh báo rotor wash, tức luồng gió mạnh từ cánh quạt, có thể làm dịch chuyển vật dụng, gây mất thăng bằng cho nhân viên và khiến các kiện hàng chưa được cố định trở nên nguy hiểm.

Đây là lý do các nhiệm vụ treo hàng của Chinook đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phi công, kỹ thuật viên và đội ngũ mặt đất.

Mỗi chuyến bay phải được tính toán dựa trên trọng lượng, điều kiện thời tiết, địa hình và giới hạn khai thác của máy bay.

Các phiên bản hiện đại được trang bị hệ thống điều khiển bay tự động kỹ thuật số nhằm hỗ trợ phi công trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, gió mạnh và bụi mù.

Tuy nhiên, công nghệ không thể loại bỏ hoàn toàn những rủi ro vật lý phát sinh khi trực thăng hoạt động sát mặt đất.

Chinook có thể nâng những vật thể mà nhiều phương tiện khác không thể vận chuyển, nhưng sức mạnh đó luôn đi kèm yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt.

Trên chiến trường, một sai sót nhỏ trong hoạt động treo hàng cũng có thể biến nhiệm vụ hậu cần thành tình huống nguy hiểm.