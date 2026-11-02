CH-47 Chinook – Huyền thoại trực thăng vận tải hạng nặng Mỹ

Lịch sử phát triển CH-47 Chinook bắt đầu từ những năm 1950, khi Lục quân Mỹ nhận thấy các loại trực thăng vận tải hiện có chưa đáp ứng được nhu cầu đưa binh sĩ, pháo binh và trang thiết bị hạng nặng tới những khu vực không có đường bộ.

Quân đội cần một phương tiện có tải trọng lớn, hoạt động ổn định và có thể triển khai trong điều kiện chiến trường phức tạp.

Công ty Vertol, tiền thân của bộ phận sản xuất trực thăng quân sự thuộc Boeing, được giao phát triển loại máy bay mới.

Thiết kế được lựa chọn sử dụng 2 cụm cánh quạt bố trí trước và sau thân, tạo nên hình dáng đặc trưng khác biệt so với phần lớn trực thăng quân sự thời kỳ đó.

Nguyên mẫu YHC-1B xuất hiện năm 1961, mở đường cho phiên bản sản xuất CH-47A. Tháng 8/1962, trực thăng Chinook chính thức được đưa vào biên chế Lục quân Mỹ. Đây là bước tiến quan trọng trong năng lực vận tải đường không của quân đội nước này.

CH-47A được trang bị 2 động cơ tuabin trục Lycoming T55, có khả năng vận chuyển binh sĩ, hàng hóa và pháo binh.

Thiết kế khoang hàng rộng, cửa nạp phía sau và hệ thống móc treo bên ngoài cho phép trực thăng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Năm 1965, Chinook lần đầu tham chiến tại Việt Nam. Khả năng vận chuyển pháo tới các căn cứ trên núi, tiếp tế cho lực lượng đóng quân biệt lập và sơ tán thương binh nhanh chóng chứng minh giá trị của dòng máy bay này.

Sau chiến tranh Việt Nam, Mỹ tiếp tục nâng cấp Chinook qua nhiều thế hệ, từ CH-47B, CH-47C đến CH-47D và CH-47F..

Mỗi phiên bản đều được cải thiện về động cơ, hệ thống truyền động, điện tử hàng không và khả năng chuyên chở.

Sau hơn 60 năm, Chinook vẫn giữ vị trí quan trọng trong lực lượng không quân lục quân Mỹ. Không chỉ phục vụ chiến đấu, dòng trực thăng này còn được sử dụng trong cứu hộ, vận chuyển nhân đạo và ứng phó thiên tai.