CFO 2026: Lộ diện Top 4 đội thi xuất sắc bước vào chặng đua tranh ngôi Quán quân

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp tham gia bảo trợ truyền thông cho cuộc thi này.

“Giám đốc Tài chính tương lai - CFO” là cuộc thi học thuật thường niên do Khoa Tài chính doanh nghiệp (TCDN), Học viện Tài chính phối hợp với Liên chi đoàn Khoa tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Bộ môn Tài chính doanh nghiệp. Trải qua 19 mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành sân chơi trí tuệ uy tín, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những sinh viên có kiến thức chuyên môn, tư duy phân tích và bản lĩnh trong lĩnh vực tài chính.

Bước sang mùa thứ 20, CFO 2026 tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, hướng đến phát triển năng lực quản trị tài chính, khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Cuộc thi gồm ba giai đoạn: vòng đơn, vòng sơ loại và vòng Chung kết. Trong đó, vòng sơ loại được tổ chức qua hai phần thi. Ngày 25/10/2026, tại Hội trường 700, Học viện Tài chính, các đội trải qua bài kiểm tra gồm 30 câu hỏi về Tài chính doanh nghiệp, Thẩm định giá và Phân tích tài chính trong thời gian 30 phút. Kết quả, 8 đội xuất sắc nhất được lựa chọn bước vào vòng tiếp theo.

Ngày 29/10/2026, vòng sơ loại thứ hai diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo, giảng viên Khoa TCDN, đại diện Liên chi đoàn Khoa, 8 đội thi và đông đảo sinh viên. Phát biểu khai mạc, NGƯT. PGS. TS. Đoàn Hương Quỳnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa TCDN, Trưởng Bộ môn TCDN chúc mừng các đội vượt qua vòng đầu tiên, đồng thời khuyến khích thí sinh phát huy kiến thức chuyên môn, tư duy phân tích, khả năng phối hợp và bản lĩnh trước những thử thách.

Tại vòng thi này, mỗi đội có 7 phút thuyết trình về chủ đề tài chính đã lựa chọn, tập trung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như cao su, phân bón, mía đường và năng lượng. Các nội dung nổi bật xoay quanh cơ cấu nguồn vốn, hiệu quả sử dụng tài sản, khả năng sinh lời, quản trị hàng tồn kho, dòng tiền và giải pháp tối ưu hóa nguồn lực. Một số đội còn vận dụng các công cụ phân tích như mô hình Dupont để đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Điểm nhấn của vòng thi là phần phản biện chuyên sâu từ Ban Giám khảo. TS. Đặng Phương Mai, Phó Trưởng Bộ môn TCDN, Trưởng Ban Giám khảo; TS. Bạch Thị Thanh Hà và TS. Ngô Thị Kim Hòa, giảng viên Bộ môn TCDN đã đưa ra nhiều nhận xét, câu hỏi gắn với thực tiễn quản trị tài chính. Các vấn đề được trao đổi tập trung vào nguyên nhân biến động dòng tiền, hiệu quả đầu tư, khả năng sinh lời, hệ số thanh toán lãi vay, quản trị hàng tồn kho và cơ sở lựa chọn các giả định trong mô hình phân tích.

Thông qua phần phản biện, Ban Giám khảo không chỉ đánh giá kiến thức chuyên môn mà còn kiểm chứng khả năng lập luận, tư duy độc lập và vận dụng lý thuyết vào giải quyết các bài toán tài chính thực tế của thí sinh.

Sau 8 phần trình bày, Hội đồng Ban Giám khảo tiến hành đánh giá và lựa chọn 4 đội có kết quả cao nhất bước vào vòng Chung kết. Theo công bố của Ban Tổ chức, Đội 4 dẫn đầu với 256 điểm; Đội 16 đạt 255 điểm; Đội 15 đạt 249 điểm và Đội 8 đạt 245 điểm.

Với kết quả này, Top 4 đã chính thức ghi tên mình vào chặng tranh tài cuối cùng của CFO 2026. Vòng Chung kết dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026 tại Học viện Tài chính, hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, nơi các tài năng trẻ thể hiện bản lĩnh, kiến thức và tư duy quản trị tài chính, hướng tới chinh phục danh hiệu Giám đốc Tài chính tương lai 2026.