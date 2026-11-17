Tại triển lãm mô tô quốc tế EICMA 2026, hãng xe Trung Quốc CFMOTO chính thức giới thiệu mẫu superbike đầu bảng V4SR-RR cùng phiên bản chuyên dụng cho đường đua V4SR-RR Carbon Black. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý, khi một thương hiệu Trung Quốc lần đầu đưa mẫu superbike V4 dung tích gần 1.000cc có cấu hình thương mại vào phân khúc vốn được thống trị bởi các nhà sản xuất Nhật Bản và châu Âu.

Trước đó, một số thương hiệu Trung Quốc như QJMOTOR cũng từng công bố các mẫu superbike dung tích 1.000cc, tiêu biểu là SRK 1000 RC. Tuy nhiên, những sản phẩm này chưa thực sự tạo được dấu ấn tương tự, khi chưa có phiên bản thương mại hoàn chỉnh hoặc vẫn sử dụng nền tảng kỹ thuật có nguồn gốc từ các mẫu xe Nhật Bản và châu Âu.

Điểm nhấn trên CFMOTO V4SR-RR là khối động cơ V4 dung tích 997cc, cho công suất công bố hơn 210 mã lực. Với trọng lượng khô khoảng 180kg, mẫu xe sở hữu tỷ lệ công suất/trọng lượng đáng chú ý, đồng thời có khả năng đạt tốc độ tối đa vượt 315km/h.

Để đảm bảo độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao, CFMOTO trang bị cho V4SR-RR hệ thống cánh gió khí động học chủ động, có khả năng điều khiển độc lập nhằm tối ưu lực ép xuống mặt đường theo điều kiện vận hành. Đây là giải pháp thường xuất hiện trên những mẫu superbike hiệu năng cao và xe đua chuyên nghiệp.

Không chỉ tập trung vào sức mạnh động cơ, CFMOTO còn đầu tư đáng kể cho hệ thống khung gầm và các trang bị vận hành. Hệ thống treo đến từ Öhlins, trong khi hệ thống phanh sử dụng các linh kiện của Brembo, bao gồm heo phanh trước HyPure, heo phanh sau P2 34 và cùm phanh Brembo. Xe sử dụng bộ lốp Pirelli cùng hệ thống ống xả tiêu chuẩn do Akrapovič cung cấp.

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, CFMOTO còn giới thiệu biến thể giới hạn V4SR-RR Carbon Black, được phát triển hướng đến môi trường đường đua. Đúng như tên gọi, phiên bản này sở hữu ngoại hình đen tuyền với toàn bộ dàn vỏ làm từ sợi carbon nhằm giảm trọng lượng. Các chi tiết khí động học cũng được phát triển theo cảm hứng từ những mẫu xe thi đấu tại giải MotoGP.

Để nâng cao hiệu suất vận hành trên đường đua, V4SR-RR Carbon Black được trang bị hệ thống ống xả titanium chuyên dụng của Akrapovič cùng các phụ kiện hiệu năng cao, trong đó có bộ số gảy đến từ thương hiệu GILLES Tooling.

Sự xuất hiện của V4SR-RR cho thấy tham vọng ngày càng rõ nét của CFMOTO trong việc tiến sâu vào phân khúc mô tô phân khối lớn hiệu năng cao. Thay vì chỉ tập trung vào những mẫu xe phổ thông và tầm trung, hãng xe Trung Quốc đang hướng đến nhóm sản phẩm có công nghệ và hiệu suất tiệm cận các thương hiệu superbike lâu đời.

Hiện CFMOTO chưa công bố giá bán chính thức cũng như thời điểm phân phối của hai phiên bản V4SR-RR và V4SR-RR Carbon Black.