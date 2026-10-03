CFMOTO 450CL-C AMT ra mắt Việt Nam - Mẫu mô tô không cần bóp côn

Được phát triển trên nền tảng dòng cruiser 450CL-C, phiên bản mới vẫn giữ động cơ hai xi-lanh 449 cc và phong cách cruiser cổ điển, nhưng thay đổi đáng kể cách người dùng điều khiển xe bằng hệ thống sang số tự động AMT.

Đây cũng là điểm CFMOTO muốn sử dụng để mở rộng nhóm khách hàng của 450CL-C. Thay vì đòi hỏi người lái phải thành thạo việc phối hợp tay côn, chân số và tay ga như mô tô truyền thống, phiên bản AMT tự động hóa phần lớn quá trình này.

Đi mô tô nhưng không bắt buộc phải bóp côn

AMT – Automated Manual Transmission – là trang bị đáng chú ý nhất trên CFMOTO 450CL-C mới. Xe vẫn sử dụng hộp số 6 cấp, nhưng người lái không cần liên tục bóp côn và chuyển số bằng chân. Hệ thống cung cấp ba chế độ gồm D, DS và M.

Mẫu mô tô CFMOTO 450CL-C AMT

Ở chế độ D – Drive, xe tự lựa chọn cấp số và ưu tiên sự êm ái, thuận tiện, phù hợp với việc di chuyển hàng ngày hoặc khi gặp giao thông đông. DS – Drive Sport vẫn sang số tự động nhưng duy trì vòng tua động cơ cao hơn để tăng khả năng phản hồi khi người lái cần tăng tốc.

Đáng chú ý, nếu muốn tự kiểm soát chiếc xe, người dùng có thể chuyển sang M – Manual và chủ động lựa chọn cấp số thông qua cụm điều khiển trên tay lái mà vẫn không phải sử dụng côn truyền thống. Cấp số từ 1 đến 6 được hiển thị trực tiếp trên màn hình.

Người dùng có thể chuyển chế độ lái ngay trên tay lái

Theo CFMOTO, hệ thống AMT có thời gian phản hồi chuyển số khoảng 120 mili giây. ECU và TCU phối hợp để thay đổi chiến lược sang số dựa trên mức độ mở ga.

Cách bố trí này tạo ra hai tính cách cho chiếc xe. Người dùng có thể để hệ thống tự xử lý việc sang số khi đi phố, nhưng vẫn chủ động lựa chọn cấp số khi muốn tăng sự tương tác trên những cung đường phù hợp.

450CL-C AMT sử dụng động cơ dung tích 449cc

450CL-C AMT sử dụng động cơ hai xi-lanh thẳng hàng, DOHC, 4 thì, làm mát bằng dung dịch, dung tích 449 cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 30 kW, tương đương khoảng 40 mã lực tại 8.000 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 6.250 vòng/phút. Thông số này hướng chiếc xe tới khả năng sử dụng đa dạng hơn là thuần hiệu năng, từ di chuyển hàng ngày trong đô thị đến những hành trình dài vào cuối tuần.

Sự kết hợp giữa động cơ hai xi-lanh và AMT cũng là cách CFMOTO giải quyết một trong những rào cản của người mới tiếp cận mô tô phân khối lớn: thao tác côn – số trong điều kiện giao thông đô thị.

Sự kết hợp giữa động cơ hai xi-lanh và AMT

Đặc biệt trong tình trạng đường đông, người lái xe côn tay thường phải liên tục bóp côn, lên số và trả số. Với 450CL-C AMT, phần lớn thao tác này có thể được hệ thống đảm nhiệm khi lựa chọn chế độ D hoặc DS.

An toàn và phù hợp với người mới chơi

Một thông số khác đáng chú ý của CFMOTO 450CL-C AMT là chiều cao yên chỉ 705 mm. Xe được thiết kế theo phong cách cruiser với thân thấp, dài, tay lái rộng và tư thế ngồi tự nhiên. Những chi tiết như đèn tròn, bình xăng tạo hình mềm mại và tổng thể cân đối duy trì chất cổ điển của dòng CL-C nhưng được xử lý theo phong cách hiện đại hơn.

CFMOTO 450CL-C AMT có chiều cao yên chỉ 705 mm

Chiều cao yên thấp kết hợp trọng tâm thấp giúp người lái dễ chống chân hơn khi dừng xe, di chuyển ở tốc độ chậm hoặc quay đầu. Khối lượng xe ở mức khoảng 185 kg, chiều dài cơ sở 1.485 mm. Bình nhiên liệu có dung tích 12 lít.

Đây là những yếu tố quan trọng đối với một mẫu mô tô muốn tiếp cận người mới chơi. Thay vì chỉ giảm bớt thao tác côn – số, CFMOTO còn thiết kế chiếc xe theo hướng giúp người sử dụng dễ kiểm soát hơn về mặt kích thước và tư thế.

Dù mang phong cách cổ điển, trang bị trên 450CL-C AMT khá hiện đại. Xe sử dụng màn hình TFT tròn kích thước 3,6 inch, kết hợp thiết kế cổ điển với khả năng hiển thị các thông tin vận hành. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ Full LED.

Phía trước là hệ thống treo hành trình ngược USD. Hệ thống phanh gồm đĩa trước đường kính 320 mm và đĩa sau 240 mm, đi kèm ABS hai kênh.

Ngoài ABS, mẫu cruiser 449 cc còn có TCS – hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ người lái kiểm soát xe trong một số tình huống bánh xe có nguy cơ mất độ bám.

Sự kết hợp giữa AMT, ABS và TCS cho thấy 450CL-C AMT được phát triển theo hướng giảm bớt những yêu cầu về kỹ năng điều khiển đối với người mới, thay vì chỉ bổ sung hộp số tự động như một trang bị tiện nghi.

Ba màu sắc, giá 167 triệu đồng

CFMOTO 450CL-C AMT được giới thiệu tại Việt Nam với ba lựa chọn màu gồm Teal Green – xanh mòng két phối trắng, Ivory White – trắng ngà và Nebula Black – đen.

Các phối màu tiếp tục cách kết hợp giữa kiểu dáng cruiser cổ điển với phong cách trẻ hơn của dòng CL-C.

Mẫu xe có giá 167 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Theo thông tin từ Rebel Motor, chính sách bảo hành, chương trình bán hàng và hệ thống đại lý sẽ được công bố theo từng thời điểm.

Sự xuất hiện của 450CL-C AMT tạo ra một cách tiếp cận khá khác trong nhóm mô tô tầm trung. Người lái vẫn có động cơ hai xi-lanh 449 cc, hộp số 6 cấp và kiểu dáng cruiser, nhưng không còn bắt buộc phải thành thạo thao tác côn – số ngay từ đầu.

Sự xuất hiện của 450CL-C AMT tạo ra một cách tiếp cận khá khác trong nhóm mô tô tầm trung

Với yên thấp 705 mm, ba chế độ vận hành của hộp số AMT và mức giá 167 triệu đồng, CFMOTO 450CL-C AMT vì thế không chỉ hướng đến những biker đã có kinh nghiệm mà còn nhắm tới người lần đầu bước lên mô tô phân khối lớn, người thường xuyên sử dụng xe trong đô thị và cả những khách hàng từng thích cruiser nhưng e ngại việc điều khiển xe côn tay.