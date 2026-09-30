CFA Team China 2026: U16 Việt Nam thua 0-3 trước U16 Kyrgyzstan

Đội hình xuất phát của U16 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Ở trận đấu cuối cùng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dành cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị và những gương mặt cần tiếp tục được kiểm tra, đánh giá.

U16 Việt Nam nhập cuộc chủ động, tổ chức một số tình huống tấn công từ 2 biên và các pha bóng cố định. Tuy nhiên, U16 Kyrgyzstan là đội tận dụng cơ hội tốt hơn và có bàn mở tỷ số ở phút 21.

Sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam nỗ lực tổ chức lại thế trận nhưng chưa thể tìm được bàn gỡ trước khi hiệp 1 kết thúc.

Sang hiệp 2, Ban huấn luyện tiếp tục thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm tạo thêm cơ hội thi đấu cho các cầu thủ. U16 Việt Nam có một số tình huống đáng chú ý, trong đó Trọng Hiệp 2 lần có cơ hội dứt điểm nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Kyrgyzstan.

Trong những phút cuối, các cầu thủ Kyrgyzstan tận dụng cơ hội để ghi thêm 2 bàn, qua đó ấn định chiến thắng 3-0.

Tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam lần lượt thi đấu với U16 Australia, chủ nhà U16 Trung Quốc và U16 Kyrgyzstan. Kết quả chưa phải mục tiêu duy nhất của đội tuyển trong giai đoạn này, khi Ban huấn luyện ưu tiên tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và tiếp tục rà soát nhân sự.

Đặc biệt, việc sử dụng nhiều cầu thủ ở trận cuối giúp huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự có thêm dữ liệu đánh giá khả năng của từng vị trí, qua đó từng bước xây dựng lực lượng hướng tới Vòng chung kết U17 châu Á 2027.

Theo kế hoạch, U16 Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào tháng 12. Trong đợt tập huấn này, đội sẽ có hai trận giao hữu với U16 Hàn Quốc.

Đây sẽ là những trận đấu tiếp theo để các cầu thủ trẻ nâng cao kinh nghiệm, đồng thời giúp Ban huấn luyện tiếp tục kiểm tra và hoàn thiện đội hình cho các nhiệm vụ ở cấp độ U17.