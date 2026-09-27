CF Montreal 3-1 FC Cincinnati: CF Montreal giành chiến thắng

📊 Xem thống kê chi tiết trận CF Montreal 3-1 FC Cincinnati: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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CF Montreal3 - 1FC CincinnatiKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

CF Montreal tiếp đón FC Cincinnati.

11'CF Montreal sớm thay người bất đắc dĩ

Ngay từ phút 11, CF Montreal đã phải thực hiện sự thay đổi người sớm khi Brayan Ceballos rời sân nhường chỗ cho Fabian Herbers. Đội chủ nhà đang chịu sức ép lớn khi chỉ cầm bóng 28% so với 72% của FC Cincinnati trong những phút đầu trận.

13'FC Cincinnati áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng

Trận đấu trôi qua những phút đầu với thế trận hoàn toàn nghiêng về đội khách khi FC Cincinnati nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng lên tới 28% - 72%. Dù chịu sức ép lớn, CF Montreal vẫn đang chủ động lùi sâu phòng ngự và duy trì tỷ số hòa 0-0.

25'Daniel Rios mở tỷ số cho CF Montreal

Phút 25, Daniel Rios tỏa sáng giúp CF Montreal vươn lên dẫn trước 1-0 trên sân Saputo Stadium. Bàn thắng mở tỷ số đầy quan trọng giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn, mở ra hy vọng giành trọn 3 điểm trước FC Cincinnati.

25'FC Cincinnati nhỉnh hơn về quyền kiểm soát

Trôi qua phút 25, FC Cincinnati đang giữ thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 59% - 41% trước CF Montreal. Dù vậy, thế trận giằng co khiến cả hai bên mới chỉ tung ra 3 - 3 cú dứt điểm, trong đó đội khách có 1 lần đưa bóng trúng đích nhưng chưa thể phá vỡ thế cân bằng 0-0.

33'Matthew Longstaff nhận thẻ vàng

Phút 33, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Matthew Longstaff bên phía CF Montreal sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước sức ép từ FC Cincinnati.

37'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước sang phút 37, trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng khi FC Cincinnati nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (51% so với 49%). Dù đang dẫn 1-0, CF Montreal vẫn duy trì áp lực với 5 pha dứt điểm so với 4 của đội khách, trong khi số lần sút trúng đích của cả hai bên đều dừng lại ở con số 1-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'Thẻ vàng cho Fabian Herbers đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, Fabian Herbers bên phía CF Montreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang tạm bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 trước FC Cincinnati nhưng liên tiếp chịu những án phạt cá nhân.

49'FC Cincinnati nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang những phút đầu hiệp hai, FC Cincinnati chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa và đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54% so với 46% của CF Montreal. Thế trận tấn công diễn ra khá cởi mở khi tổng số pha dứt điểm đôi bên đang cân bằng ở mức 8 - 8, tuy nhiên đội khách tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút về độ chính xác với số lần sút trúng đích là 1 - 2.

58'FC Cincinnati làm mới nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 58, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi trên sân khi David Douděra được tung vào thế chỗ Ayoub Jabbari. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0, đội khách cần thêm luồng gió mới để cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng thành bàn gỡ hòa.

61'FC Cincinnati nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước qua phút 61, FC Cincinnati đang chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi nắm quyền kiểm soát bóng 59% so với 41% của đối thủ. Dù chịu sức ép và lép vế về số pha dứt điểm (9-10) cũng như phạt góc (1-4), CF Montreal vẫn thi đấu kỷ luật để bảo toàn tỷ số 1-0 mong manh.

64'Tom Barlow gỡ hòa 1-1 cho FC Cincinnati

Phút 64, đón đường kiến tạo từ Gerardo Valenzuela, Tom Barlow dứt điểm chuẩn xác đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 cho FC Cincinnati. Bàn gỡ xứng đáng cho đội khách sau khoảng thời gian gia tăng sức ép với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 60%.

71'Thủ môn Roman Celentano nhận thẻ vàng

Phút 71, thủ thành Roman Celentano bên phía FC Cincinnati phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang bị dẫn 1-2 và phải chịu sức ép tâm lý không nhỏ trên sân Saputo Stadium.

72'Prince-Osei Owusu đá phạt đền đưa CF Montreal dẫn trước

Phút 72, Prince-Osei Owusu bản lĩnh thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-1 cho CF Montreal. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn bàn, qua đó tạm thời nắm lợi thế lớn trong việc bảo toàn chiến thắng trên sân nhà.

73'FC Cincinnati nỗ lực gây sức ép

Bước sang phút 73, FC Cincinnati nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm 60% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số lần dứt điểm với tỷ lệ 10-14 (trúng đích 1-3). Dẫu vậy, CF Montreal vẫn kiên cường bảo vệ cách biệt 2-1 mong manh với 2 lần cứu thua từ đầu trận.

75'Prince-Osei Owusu nới rộng cách biệt 3-1

Phút 75, Prince-Osei Owusu tỏa sáng ghi bàn giúp CF Montreal nới rộng cách biệt lên 3-1 trước FC Cincinnati. Pha lập công chớp nhoáng này tạo ra khoảng cách an toàn cho đội chủ sân Saputo Stadium, và nếu giữ tỷ số này đến hết trận, CF Montreal tạm tính sẽ nắm chắc tấm vé vào vòng 1/16.

77'FC Cincinnati làm mới hàng công sau bàn thua

Phút 77, FC Cincinnati quyết định rút Bryan Ramirez ra nghỉ để trao cơ hội cho Kristian Fletcher. Đội khách đang bị dẫn 1-3 và cần thêm giải pháp đột biến nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế trong khoảng thời gian còn lại.

77'FC Cincinnati tăng cường nhân sự sau liên tiếp bàn thua

Phút 77, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi người khi Kyle Smith được tung vào sân thay thế cho Obinna Nwobodo. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới nhằm cải thiện thế trận sau khi bị đối thủ dẫn trước 3-1.

85'FC Cincinnati nỗ lực dồn ép muộn màng

Bước sang phút 85, FC Cincinnati miệt mài đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng 57% và tung ra tới 16 cú dứt điểm so với 13 của đối thủ. Dù vậy, CF Montreal vẫn duy trì cự ly phòng ngự kiên cố để bảo toàn lợi thế dẫn 3-1 khi thời gian cạn dần.

86'Thẻ vàng cho Teenage Hadebe

Phút 86, trung vệ Teenage Hadebe bên phía FC Cincinnati phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Đội khách đang bị CF Montreal dẫn 3-1 và gặp rất nhiều khó khăn trong những phút cuối tại Saputo Stadium.

86'FC Cincinnati đưa Alvas Powell vào sân

Phút 86, FC Cincinnati thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Alvas Powell được tung vào sân để trám vị trí của Nick Hagglund. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi thời gian thi đấu chính thức dần trôi về những phút cuối.

86'FC Cincinnati làm mới tuyến giữa ở phút 86

Phút 86, FC Cincinnati thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Tah Anunga được tung vào sân để thế chỗ cho Samuel Mawuena Gidi. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi thời gian thi đấu chính thức dần trôi về những phút cuối.

87'CF Montreal củng cố đội hình cuối trận

Phút 87, CF Montreal thực hiện sự thay đổi người khi Frankie Amaya được tung vào sân thế chỗ Prince-Osei Owusu. Đang dẫn trước 3-1, đội chủ sân Saputo Stadium chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm bảo toàn lợi thế trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

KTKết thúc: CF Montreal 3-1 FC Cincinnati

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 08:40 27/09/2026

Cuộc so tài giữa CF Montreal và FC Cincinnati diễn ra lúc 06:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Saputo là cơ hội để cả hai tìm kiếm bước ngoặt. Cả đội chủ nhà lẫn các vị khách đều đang chìm trong giai đoạn khó khăn và rất cần một kết quả thuận lợi để giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng thời gian qua.

Áp lực từ chuỗi phong độ đi xuống

CF Montreal bước vào màn tiếp đón này với tâm lý hết sức nặng nề. Đại diện Canada đã để thua cả 5 trận gần nhất, không tích lũy thêm được điểm số nào. Chuỗi ngày ảm đạm đó khiến đội chủ sân Saputo dậm chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 21 điểm.

Bên kia chiến tuyến, FC Cincinnati cũng không có phong độ thực sự khả quan. Đội khách trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, trong đó nhận 3 trận hòa và 2 thất bại. Tuy vậy, nhờ giai đoạn tích lũy tốt trước đó, Cincinnati hiện đứng thứ 9 với 33 điểm, tạo ra khoảng cách 12 điểm so với chính CF Montreal.

Lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu

Dù đang chững lại về mặt phong độ, FC Cincinnati lại sở hữu điểm tựa tinh thần rất lớn mỗi khi chạm trán đối thủ này. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của Cincinnati với 5 trận toàn thắng, trong khi Montreal không có nổi một kết quả hòa.

Lợi thế sân nhà Saputo là điểm tựa hiếm hoi dành cho CF Montreal trong nỗ lực đảo ngược xu thế. Tuy nhiên, việc liên tiếp chịu kết quả bất lợi trước chính đối thủ sẽ là rào cản tâm lý không nhỏ mà đội chủ nhà cần phải vượt qua.

Nhận định thế trận

Với tính chất quan trọng của việc ngắt mạch trận thất vọng, cả CF Montreal lẫn FC Cincinnati nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng. Đội chủ nhà cần siết lại cấu trúc phòng ngự sau chuỗi 5 trận toàn thua nhằm tránh việc để thủng lưới sớm. Trong khi đó, FC Cincinnati với vị trí bảng xếp hạng vượt trội cùng ưu thế đối đầu có thể chủ động kiểm soát nhịp độ thi đấu để tìm kiếm cơ hội phá vỡ thế bế tắc.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)