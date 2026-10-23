CEPAL hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ Latinh xuống 2%

Mỹ Latinh, một trong những khu vực có bất bình đẳng thu nhập cao nhất thế giới. (Ảnh minh họa: Ngọc Quang/TTXVN)

Ngày 22/10, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực năm 2026 xuống còn 2%, so với mức 2,2% đưa ra hồi tháng 8, trong bối cảnh kinh tế quốc tế bất ổn và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Theo CEPAL, những căng thẳng địa chính trị, gián đoạn các tuyến vận tải và logistics, cùng sự khó lường trong chính sách thương mại đang làm thay đổi môi trường hoạt động của các nền kinh tế khu vực.

Các cú sốc từ bên ngoài không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu xuất khẩu mà còn đẩy chi phí sản xuất và nhập khẩu tăng cao, đặc biệt do giá năng lượng và lương thực tăng.

Tác động giữa các quốc gia không đồng đều. Những nước xuất khẩu nguyên liệu thô có thể hưởng lợi khi giá hàng hóa tăng, trong khi các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu phải đối mặt với chi phí gia tăng và sức mua của người dân suy giảm.

Trong số các nền kinh tế khu vực, Venezuela được dự báo tăng trưởng cao nhất, đạt 6,5% trong năm 2026, tiếp đến là Panama, Paraguay và El Salvador, cùng ở mức 4,5%. Cộng hòa Dominica dự kiến tăng 4,4%, Guatemala 4,1%.

Các nền kinh tế lớn trong khu vực có mức tăng trưởng thấp hơn, với Brazil đạt 2,1%, Argentina 1,9% và Mexico 1,6%. Uruguay được dự báo tăng 1%, trong khi Bolivia và Chile cùng đạt 0,2%. Haiti và Cuba là hai quốc gia duy nhất được dự báo tăng trưởng âm, lần lượt ở mức -1,5% và -10,3%.

Đối với năm 2027, CEPAL giữ nguyên dự báo tăng trưởng khu vực ở mức 2,5%, song cảnh báo triển vọng này còn phụ thuộc vào diễn biến kinh tế quốc tế và những tác động tiềm tàng của hiện tượng khí hậu El Niño.

Mỹ Latinh, một trong những khu vực có bất bình đẳng thu nhập cao nhất thế giới, ghi nhận tăng trưởng GDP 2,4% năm 2025, sau khi đạt 2,3% trong cả hai năm 2023 và 2024. Các dự báo mới cho thấy khu vực tiếp tục đối mặt với triển vọng tăng trưởng khiêm tốn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động./.