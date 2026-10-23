CEPA Việt Nam - UAE: Mở rộng dư địa xuất khẩu sang Trung Đông, châu Phi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (mã chứng khoán: AIC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2026 đạt hơn 7 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn khoản lỗ gần 13 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Sự bứt phá này đến từ đà tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu phí bảo hiểm gốc tại các mảng nghiệp vụ cốt lõi.