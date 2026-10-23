CEPA Việt Nam - UAE: Mở rộng dư địa xuất khẩu sang Trung Đông, châu Phi
Ngày 23/10, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức Hội thảo “Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE: Tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Trung Đông - châu Phi cho doanh nghiệp Việt Nam”.
Hội thảo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật các cam kết của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (CEPA), qua đó khai thác ưu đãi thuế quan và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/cepa-viet-nam-uae-mo-rong-du-dia-xuat-khau-sang-trung-dong-chau-phi-478331.media