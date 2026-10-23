CEPA mở rộng cơ hội xuất khẩu sang Trung Đông, châu Phi

Sáng 23-10, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo “Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE: Tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Trung Đông - châu Phi cho doanh nghiệp Việt Nam”.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, cho biết trong bối cảnh thương mại quốc tế nhiều biến động, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do là yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng, từ ngày 3-2, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) chính thức có hiệu lực. UAE cam kết xóa bỏ ngay 74,2% số dòng thuế và nâng tỷ lệ này lên 89,2% sau 5 năm thực thi, tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho hàng hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp chủ động đáp ứng các quy định về quy tắc xuất xứ, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng kênh phân phối chuyên nghiệp.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trương Xuân Trung, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại UAE, nhận định CEPA không chỉ mang lại lợi ích từ việc cắt giảm thuế mà còn là đòn bẩy chiến lược giúp doanh nghiệp khai thác UAE trên ba phương diện: thị trường tiêu thụ trực tiếp, trung tâm logistics phân phối và đầu mối trung chuyển hàng hóa.

Về định hướng mở rộng thị trường, ông Trung đề xuất doanh nghiệp ưu tiên thị trường nội địa UAE, tiếp đó khai thác các quốc gia GCC và mở rộng sang Trung Đông, châu Phi.

Để hiện thực hóa cơ hội, doanh nghiệp cần linh hoạt lựa chọn mô hình phân phối, từ xuất khẩu trực tiếp, hợp tác với trung gian tại UAE đến từng bước đầu tư hệ thống kho vận tại nước sở tại.