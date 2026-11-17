CEPA tạo thêm dư địa cho hàng Việt tại UAE

Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - UAE những năm gần đây ghi nhận sự phát triển tích cực. Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA), do Bộ Công Thương phối hợp tổ chức chiều 17/11, ông Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương UAE cho hay, Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại phi dầu mỏ lớn nhất của UAE trong ASEAN, trong khi UAE là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khối Ả Rập. Quan hệ UAE - Việt Nam không chỉ dừng lại ở phạm vi các cam kết thương mại mà cần được mở rộng thông qua phát triển thị trường, tăng cường dòng vốn đầu tư và thúc đẩy liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp tư nhân hai nước.

Đại diện Bộ Ngoại thương UAE trình bày trực tuyến về Hiệp định CEPA tại Hội nghị.

“Hiệp định CEPA được ký kết nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế song phương, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng cho cả hai quốc gia. Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục phối hợp để bảo đảm các cam kết trong hiệp định mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, mở ra cơ hội mới cho sản phẩm và dịch vụ không chỉ tại thị trường UAE mà còn ở những khu vực khác”, ông Thani bin Ahmed Al Zeyoudi cho hay.

Đối với UAE, việc mở rộng mạng lưới đối tác thương mại là một trong những định hướng quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế vào năm 2030. Bà Najla AlSuwaidi, Phụ trách quản lý Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại thương UAE, cho biết, CEPA không chỉ là một thỏa thuận cắt giảm thuế quan mà còn tạo dựng khuôn khổ thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Hiệp định hướng tới giảm hoặc loại bỏ các rào cản thương mại, đơn giản hóa quy định và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp. “Về cơ bản, CEPA tạo ra một cơ chế thuận lợi, giống như làn ưu tiên nhanh cho hoạt động thương mại giữa UAE và các nước đối tác thông qua việc áp dụng mức thuế thấp hơn, đơn giản hóa các quy định và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường”, bà Najla AlSuwaidi nhấn mạnh.

Một trong những lợi ích trực tiếp đối với doanh nghiệp xuất khẩu là các ưu đãi thuế quan. Theo đại diện Bộ Ngoại thương UAE, một số sản phẩm có thể được hưởng mức thuế nhập khẩu 0%, trong khi những mặt hàng khác được miễn, giảm thuế đáng kể. Qua đó, doanh nghiệp có thêm điều kiện giảm chi phí, cải thiện khả năng cạnh tranh và mở rộng cơ hội kinh doanh tại thị trường đối tác.

Bên cạnh thương mại hàng hóa, CEPA còn bao gồm các cam kết về thương mại dịch vụ và hợp tác kinh tế. Hiệp định cũng thiết lập khuôn khổ đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, sự di chuyển của thể nhân và các cam kết giữa các bên.

Đáng chú ý, UAE đang tiếp tục mở rộng mạng lưới CEPA. Theo bà Najla AlSuwaidi, nước này đã ký khoảng 21-22 hiệp định với các quốc gia và đang đàm phán với khoảng 17 quốc gia khác. Mặc dù áp dụng cách tiếp cận chung trong đàm phán, mỗi hiệp định vẫn được điều chỉnh phù hợp với từng đối tác, căn cứ vào đặc điểm sản phẩm, khung thời gian và cam kết cụ thể của các bên.

Đối với Việt Nam, CEPA không những tạo thêm thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu sang UAE mà còn mở ra cơ hội tiếp cận sâu hơn hệ thống thị trường mà quốc gia Trung Đông này có quan hệ thương mại.

Chủ động tra cứu mã HS, đáp ứng quy tắc xuất xứ

Ưu đãi thuế quan chỉ thực sự phát huy tác dụng khi doanh nghiệp xác định đúng sản phẩm, đáp ứng các điều kiện xuất xứ và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định. Đây cũng là nội dung được chuyên gia về Chứng nhận xuất xứ, Bộ Ngoại thương UAE, hướng dẫn tại Hội nghị.

Theo đó, để khai thác các ưu đãi từ CEPA, bước đầu tiên doanh nghiệp cần thực hiện là tìm hiểu mã HS của hàng hóa. Đây là cơ sở quan trọng để xác định những quy định áp dụng đối với từng sản phẩm khi xuất khẩu sang thị trường đối tác.

Doanh nghiệp tham dự phiên kết nối giao thương bên lề Hội nghị.

Doanh nghiệp cần xác định rõ quốc gia xuất khẩu, quốc gia nhập khẩu, sau đó tra cứu mã HS tương ứng để tìm hiểu mức thuế và các quy tắc xuất xứ liên quan. Việc xác định chính xác mã hàng có ý nghĩa quan trọng bởi mỗi sản phẩm có thể được áp dụng những điều kiện và mức ưu đãi khác nhau.

Đại diện Bộ Ngoại thương UAE cũng cho biết, doanh nghiệp có thể truy cập website của Bộ Ngoại thương UAE để tìm hiểu các quy định. Tại đây, thông tin về quy tắc xuất xứ và yêu cầu về hàm lượng giá trị gia tăng được quy định theo từng sản phẩm.

Khi hàng hóa đáp ứng các tiêu chí cụ thể theo hiệp định, doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp chứng nhận xuất xứ (C/O) và hưởng các ưu đãi tương ứng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin trên website, cổng thông tin của các cơ quan chức năng ở cả Việt Nam và UAE để nắm rõ yêu cầu đối với từng mặt hàng.

Một điểm đáng chú ý là các công cụ hỗ trợ tra cứu đã được Bộ Ngoại thương UAE cung cấp nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin thuận tiện hơn. Những công cụ này bao gồm bảng điều khiển dữ liệu, công cụ báo cáo, sổ tay và tài liệu hướng dẫn về quy tắc xuất xứ cũng như các quy định cụ thể theo từng sản phẩm.

Thông qua các chương, mục thông tin và hệ thống tra cứu, doanh nghiệp có thể tìm kiếm quyền lợi thương mại dựa trên mã HS, đặc biệt là những ưu đãi về thuế quan. Đây là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá khả năng tận dụng CEPA trước khi triển khai hoạt động xuất khẩu.

Như vậy có thể thấy, việc tận dụng CEPA được khuyến nghị bắt đầu ngay từ khâu nghiên cứu thị trường và chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu. Bên cạnh đó, chủ động khai thác các cổng thông tin, dữ liệu, báo cáo và tài liệu hướng dẫn của cơ quan chức năng sẽ giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở để xác định chính xác quyền lợi, tránh bỏ lỡ ưu đãi do chưa nắm rõ quy định.

Với những cam kết về hàng hóa, dịch vụ, thuế quan và thuận lợi hóa thương mại, CEPA đang tạo thêm khuôn khổ để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại UAE. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác hiệp định phụ thuộc đáng kể vào mức độ chủ động của doanh nghiệp trong tìm hiểu chính sách, đáp ứng quy tắc xuất xứ và tổ chức hoạt động xuất khẩu.

Bên lề Hội nghị xúc tiến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA), do Bộ Công Thương phối hợp tổ chức chiều 17/11 đã diễn ra phiên kết nối B2B, thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp hai nước.