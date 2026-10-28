CEO Volvo: Thời của xe châu Âu tại Trung Quốc đang dần kết thúc

Cổ phiếu của Volvo Car AB vừa lao dốc 30%, xuống mức thấp kỷ lục, đẩy giá trị vốn hóa của hãng xe Thụy Điển xuống còn 2,68 tỷ USD (giảm 80% so với thời điểm IPO cách đây 5 năm). Cú trượt dài này diễn ra ngay sau khi Giám đốc điều hành Hakan Samuelsson đưa ra những nhận định bi quan về tương lai của các nhà sản xuất phương Tây tại thị trường tỷ dân.

Trao đổi với truyền thông và các nhà phân tích trên Bloomberg Television, ông Samuelsson thừa nhận bản thân đã đánh giá thấp tốc độ chuyển đổi quá nhanh của thị trường ô tô Trung Quốc.

“Sẽ không ai có thể thành công với công thức cũ là mang những chiếc xe toàn cầu được phát triển ở châu Âu sang Trung Quốc và bán với mức giá đắt đỏ. Thời kỳ đó đã qua rồi”, vị CEO thẳng thắn nhìn nhận.

CEO Volvo Hakan Samuelsson thừa nhận hãng xe Thụy Điển đang gặp nhiều khó khăn.

Thực tế, lượng xe giao tại Trung Quốc của Volvo trong quý III/2026 đã bốc hơi hơn 40%. Sự hụt hơi của Volvo phản ánh tình cảnh chung của các “ông lớn” phương Tây.

Hơn 100 thương hiệu nội địa Trung Quốc đang cuốn vào một cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt, ép chu kỳ phát triển mẫu mới ngắn lại và giá bán liên tục chạm đáy. Trong khi đó, các hãng xe châu Âu như Volkswagen hay BMW phản ứng chậm chạp và tỏ ra tụt hậu về các trang bị công nghệ được tài xế bản địa ưa chuộng như màn hình giải trí cỡ lớn hay nhận diện giọng nói AI. BMW mới đây cũng phải hạ dự báo biên lợi nhuận trước thềm ra mắt mẫu SUV iX3 tại Trung Quốc vào tháng tới.

Bên cạnh đà lao dốc tại Trung Quốc, việc Mỹ áp thuế và gỡ bỏ trợ cấp xe điện đã đẩy Volvo chìm sâu vào khoản lỗ vượt xa dự báo. Nhằm cứu vãn tình hình, hãng buộc phải sa thải thêm 2.500 nhân sự (chiếm 6% lực lượng lao động, chủ yếu tại Thụy Điển) nhằm cắt giảm 5 tỷ kronor chi phí (quy đổi khoảng 500 triệu USD, tương đương gần 13.000 tỷ đồng). Trước đó, năm 2025, 3.000 vị trí việc làm cũng đã bị cắt giảm.

“Tại Trung Quốc, bạn phải trở lại với những sản phẩm được phát triển riêng cho khu vực đi kèm phần mềm nội địa. Lợi thế khổng lồ của chúng tôi là có thể hợp tác và phát triển những chiếc xe đó cùng với công ty mẹ Geely”, CEO Volvo khẳng định trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television.

Volvo được kỳ vọng sẽ xoay chuyển cục diện thông qua việc cùng phát triển xe với Geely.

Từ nay đến cuối 2030, hãng lên kế hoạch ra mắt 6 mẫu xe thiết kế riêng cho người dùng Trung Quốc và 7 mẫu xe cho các thị trường phương Tây. Tại châu Âu, dù Volvo vẫn duy trì được đà tăng trưởng doanh số, nhưng sức ép đang ngày một lớn. Động thái siết chặt xe hybrid nhập khẩu của Liên minh châu Âu EU có thể chỉ mang lại khoảng nghỉ tạm thời, bởi các gã khổng lồ như BYD đang ráo riết thiết lập nhà máy sản xuất ngay tại lục địa già.

Sứ mệnh xoay chuyển cục diện này dự kiến được trao lại cho cựu Giám đốc điều hành Skoda, ông Klaus Zellmer, người sẽ chính thức tiếp quản vị trí CEO Volvo vào tháng 10/2027.