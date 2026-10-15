CEO Volkswagen đưa ra cảnh báo cho các hãng xe châu Âu

CEO Volkswagen Oliver Blume nhận định ngành công nghiệp ôtô phổ thông châu Âu đang chịu "áp lực khổng lồ" trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc và những thay đổi của thị trường. Phát biểu tại triển lãm Paris Motor Show 2026, ông tiếp tục kêu gọi các nhà hoạch định chính sách áp dụng quy định linh hoạt hơn và triển khai các biện pháp khuyến khích sản xuất trong khu vực.

Châu Âu trước bài toán xe Trung Quốc

Volkswagen, Stellantis và Renault hiện chiếm hơn 60% sản lượng ôtô tại châu Âu. Tuy nhiên, cả 3 tập đoàn này đang phải đối mặt với bài toán khó: phát triển những mẫu xe điện có giá bán dễ tiếp cận, đồng thời kiểm soát chi phí và duy trì lợi nhuận trong phân khúc vốn có biên lợi nhuận thấp.

CEO Volkswagen Oliver Blume nhận định ngành công nghiệp ôtô phổ thông châu Âu đang chịu "áp lực khổng lồ" trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc và những thay đổi của thị trường.

Áp lực cạnh tranh ngày càng rõ nét khi các nhà sản xuất Trung Quốc mở rộng hiện diện tại châu Âu. Số lượng thương hiệu Trung Quốc tham gia Paris Motor Show 2026 đạt mức kỷ lục, trong bối cảnh thị trường nội địa của họ tăng trưởng chậm lại và các doanh nghiệp tìm kiếm động lực mới từ thị trường nước ngoài.

Lợi thế về giá bán và công nghệ đang giúp các hãng xe Trung Quốc tăng sức cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực EV. Điều này làm dấy lên lo ngại tại châu Âu về tác động của xe nhập khẩu giá thấp đối với các nhà sản xuất trong khu vực.

Volkswagen, Stellantis và Renault đều tập trung đáng kể vào phân khúc xe phổ thông. Đây là lĩnh vực có sản lượng tiêu thụ lớn nhưng biên lợi nhuận thường mỏng, khiến tăng áp lực về chi phí đổi mới công nghệ và mức giá phải chăng.

Trong khi đó, Volkswagen, Stellantis và Renault đều tập trung đáng kể vào phân khúc xe phổ thông. Đây là lĩnh vực có sản lượng tiêu thụ lớn nhưng biên lợi nhuận thường mỏng, khiến các doanh nghiệp khó hấp thụ chi phí phát triển công nghệ mới, đầu tư sản xuất và duy trì mức giá cạnh tranh cùng lúc.

Volkswagen sẽ làm gì để đối phó xe Trung Quốc?

Những khó khăn của ngành cũng đang tạo sức ép trực tiếp lên Volkswagen. Ông Blume đang tìm cách triển khai chương trình tái cơ cấu lớn nhất trong lịch sử tập đoàn, bao gồm kế hoạch cắt giảm hàng chục nghìn việc làm và khả năng đóng cửa một số nhà máy.

Volkswagen đang tìm cách triển khai chương trình tái cơ cấu lớn nhất trong lịch sử tập đoàn, bao gồm kế hoạch cắt giảm hàng chục nghìn việc làm và khả năng đóng cửa một số nhà máy.

CEO Volkswagen nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng công nghiệp của châu Âu. Theo ông, khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất không chỉ phụ thuộc vào chiến lược riêng của từng doanh nghiệp mà còn liên quan đến môi trường chính sách và điều kiện sản xuất.

Paris Motor Show cũng trở thành dịp để các nhà sản xuất châu Âu giới thiệu những mẫu xe điện mới. Nhu cầu đối với công nghệ này đang có dấu hiệu tăng lên, được hỗ trợ bởi giá nhiên liệu cao hơn và sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mẫu xe có giá bán thấp hơn.

Paris Motor Show cũng trở thành dịp để các nhà sản xuất châu Âu giới thiệu những mẫu EV mới. Tuy nhiên, việc mở rộng danh mục xe điện vẫn đặt ra thách thức về chi phí sản xuất, giá bán và khả năng sinh lời.

Tuy nhiên, việc mở rộng danh mục EV vẫn đặt ra thách thức về chi phí sản xuất, giá bán và khả năng sinh lời, đặc biệt đối với các thương hiệu phụ thuộc vào doanh số lớn để duy trì hoạt động. Đối với Volkswagen, Stellantis và Renault, thách thức hiện nay không đơn thuần là phát triển thêm xe điện mà còn là tìm ra mô hình kinh doanh có thể kết hợp giá bán cạnh tranh với lợi nhuận bền vững.