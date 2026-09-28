Khảo sát về mức độ đánh giá rủi ro tác động được thực hiện với 1.766 CEO (giám đốc điều hành) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của PwC năm 2026, cho thấy, 39% các CEO đánh giá tác động rủi ro ở mức cao nhất với doanh nghiệp thuộc về an ninh mạng, tiếp đó biến động vĩ mô và lạm phát đều ở mức 33%, các kỹ năng chủ chốt 28%, xung đột chính trị ở mức 26% và thuế quan 24%.

Nhu cầu đổi mới, cân bằng giữa yêu cầu củng cố khả năng chống chịu trong ngắn hạn và nhu cầu kiến tạo giá trị trong dài hạn đang trở thành ưu tiên hàng đầu của các CEO tại Châu Á - Thái Bình Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, dù vậy theo PwC, thực tế các doanh nghiệp chỉ đang dồn nguồn lực vào hoạt động ngắn hạn.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đồng thời cũng là nước có nền kinh tế số phát triển nhanh, nên bài toán đặt ra cho các CEO không chỉ xây dựng khả năng chống chịu trước những rủi ro mới mà còn cần tìm kiếm động lực tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao, từ năng lực quản trị, từ quản lý tài chính, công nghệ, nhân sự đến nhận diện và ứng phó với rủi ro của các CEO, thay vì kinh nghiệm vận hành đơn thuần.

Một chuyên đề học của UEH CEO Program

Từ tầm nhìn đó, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã khởi xướng chương trình Giám đốc điều hành - UEH (UEH CEO Program) đặt mục tiêu đào tạo 3.000 CEO - những doanh nhân và lãnh đạo kế cận ở các doanh nghiệp ở TP.HCM và các địa phương lân cận trong giai đoạn 2025-2030.

Chương trình góp phần thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, với việc nhấn mạnh mục tiêu triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh cho khu vực kinh tế này.

Đồng thời, chương trình cũng nhằm đáp ứng định hướng đưa TP.HCM đến năm 2030 trở thành trung tâm tài chính quốc tế, cực tăng trưởng của vùng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á.

Chương trình được thiết kế qua 4 giai đoạn, từ kiến tạo tầm nhìn và chiến lược doanh nghiệp, nâng cao chiến lược vận hành, năng lực tổ chức và dữ liệu, đến quản trị rủi ro, củng cố khả năng thích ứng, và cuối cùng là tăng cường hội nhập, kiến tạo giá trị bền vững, tương ứng với 16 chuyên đề và 3 phiên coaching 1:1.

"Đầu tư vào chương trình này chính là đầu tư vào tương lai phát triển bền vững của doanh nghiệp", GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược phát triển Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết.

Hiện chương trình đã thực hiện được 3 khoá đào tạo, khoá học thứ 4 của chương trình chuẩn bị khai giảng vào ngày 10/10 tới đây.