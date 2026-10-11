CEO Trần Mạnh Tùng: Thương hiệu không chỉ để đẹp, mà phải giúp doanh nghiệp được nhận diện trên thị trường

Phóng viên: Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ông nhìn nhận thế nàovề vai trò của doanh nhân trẻ trong việc xây dựng thương hiệu Việt hiện nay?

CEO Trần Mạnh Tùng: Tôi nghĩ doanh nhân trẻ hôm nay có một lợi thếrất lớn, đó là khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ, xu hướng thị trường vànhững phương thức kinh doanh mới. Nhưng lợi thế đó chỉ thực sự có giá trị khidoanh nghiệp biết mình là ai và muốn được khách hàng nhớ đến như thế nào.

Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ là dịp để nói về những thành quả kinhdoanh, mà còn là thời điểm để mỗi doanh nhân nhìn lại cách mình tạo ra giá trịcho khách hàng và xã hội. Một doanh nghiệp có thể bán được sản phẩm trong ngắnhạn, nhưng để tồn tại lâu dài thì phải xây dựng được niềm tin.

Tôi cho rằng thương hiệu chính là một phần của tài sản đó. Doanh nhân trẻkhông nên chỉ nghĩ đến doanh thu, sản phẩm hay thị phần, mà cần nghĩ sớm vềthương hiệu. Bởi khi thị trường ngày càng nhiều lựa chọn, khách hàng không chỉmua sản phẩm, họ còn lựa chọn những giá trị mà doanh nghiệp đại diện.

Ông Trần Mạnh Tùng, CEO & Founder Brandall Agency và Brandall Academy.

Phóng viên: Ông từng cho rằng thiết kế không đơn thuần là chuyện“đẹp”. Vậy một doanh nghiệp cần nhận diện thương hiệu như thế nào để không rơivào tình trạng đầu tư nhiều nhưng khách hàng vẫn không nhớ?

CEO Trần Mạnh Tùng: Theo tôi, trước khi thiết kế logo hay lựa chọn màu sắc,doanh nghiệp phải trả lời được một câu hỏi rất cơ bản: Tôi muốn khách hàng nhớđiều gì về mình?

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu bằng việc thuê một đơn vị thiết kế làm logo, chọnmàu, làm danh thiếp, bao bì rồi mới nghĩ đến thương hiệu. Cách đó có thể tạo ramột hình ảnh đẹp, nhưng chưa chắc tạo ra một thương hiệu rõ ràng.

Tôi thường dùng khái niệm “đẹp đúng”. Đẹp đúng nghĩa là thiết kế phải phùhợp với doanh nghiệp, đúng với khách hàng mục tiêu và đúng với vị trí mà doanhnghiệp muốn xây dựng trên thị trường.

Một thương hiệu dành cho người trẻ sẽ có cách thể hiện khác một thương hiệuphục vụ khách hàng cao cấp. Một doanh nghiệp công nghệ cũng không thể sử dụngtư duy hình ảnh giống một thương hiệu nông sản truyền thống.

Vì vậy, nhận diện thương hiệu trước hết phải bắt đầu từ chiến lược. Khi doanhnghiệp hiểu mình, hiểu khách hàng và hiểu thị trường, thiết kế mới có cơ sở đểchuyển những giá trị đó thành hình ảnh.

Phóng viên: Vậy một bộ nhận diện thương hiệu tốt cần có những yếu tốgì để doanh nghiệp dễ được nhận ra giữa rất nhiều đối thủ?

CEO Trần Mạnh Tùng: Bộ nhận diện thương hiệu phải tạođược sự nhất quán và khả năng ghi nhớ.

Logo chỉ là một phần. Một bộ nhận diện tốt cần có hệ thống màu sắc, kiểuchữ, hình ảnh, cách sử dụng logo, bao bì, biển hiệu, tài liệu bán hàng,website, mạng xã hội và nhiều điểm tiếp xúc khác với khách hàng.

Điều quan trọng là khách hàng nhìn thấy một điểm chạm bất kỳ cũng có thểliên tưởng đến doanh nghiệp.

Ví dụ, họ chưa cần nhìn thấy logo nhưng chỉ cần thấy màu sắc, cách trìnhbày, hình ảnh hoặc phong cách giao tiếp đã có thể nhận ra thương hiệu. Đó mớilà lúc nhận diện thương hiệu bắt đầu phát huy giá trị.

Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng nhận diện không phải càng nhiều chi tiếtcàng tốt. Ngược lại, càng rõ ràng, nhất quán và có chủ đích thì càng dễ ghinhớ.

Doanh nghiệp cũng không nên chạy theo xu hướng thiết kế chỉ vì thấy đối thủđang làm. Thương hiệu cần có bản sắc riêng và phải phù hợp với chiến lược kinhdoanh trong nhiều năm, chứ không chỉ đẹp ở thời điểm hiện tại.

Phóng viên: Với những doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực còn hạn chế,anh có lời khuyên gì khi bắt đầu xây dựng thương hiệu?

CEO Trần Mạnh Tùng: Đừngbắt đầu bằng câu hỏi “logo này có đẹp không?”, mà hãy bắt đầu bằng “khách hàngcủa mình là ai?”, “họ đang gặp vấn đề gì?”, “mình khác đối thủ ở đâu?” và “mìnhmuốn được nhớ đến với giá trị nào?”.

Sauđó mới xây dựng hệ thống nhận diện phù hợp.

Nếunguồn lực chưa đủ, doanh nghiệp có thể ưu tiên những điểm tiếp xúc quan trọngnhất với khách hàng: logo, màu sắc chủ đạo, bao bì, biển hiệu, website, mạng xãhội và tài liệu bán hàng. Quan trọng nhất là tất cả phải sử dụng cùng một ngônngữ thương hiệu.

Mộtdoanh nghiệp nhỏ nhưng hình ảnh rõ ràng, chuyên nghiệp và nhất quán vẫn có thểtạo được niềm tin rất tốt

Phóng viên: Nhìn về phía trước, anh muốn gửi thông điệp gì tới cộngđồng doanh nhân Việt Nam nhân ngày 13/10, đặc biệt là những người đang xây dựngthương hiệu từ con số nhỏ?

CEO Trần Mạnh Tùng: Doanh nhân hãy coi thương hiệulà một khoản đầu tư dài hạn, chứ không phải một khoản chi phí để làm cho doanhnghiệp “trông đẹp hơn”.

Thiết kế cũng vậy. Designer không phải nghệ sĩ đơn thuần. Tôi cho rằng họ làngười chuyển dịch tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp thành hình ảnh và trảinghiệm mà khách hàng có thể nhìn thấy, cảm nhận và ghi nhớ.

Doanh nghiệp Việt có rất nhiều sản phẩm tốt, nhiều người làm kinh doanhgiỏi. Nhưng nếu sản phẩm tốt mà khách hàng không nhận ra, thương hiệu không cósự khác biệt hoặc hình ảnh không nhất quán thì giá trị tạo ra sẽ khó đượctruyền tải đầy đủ.

Tôi kỳ vọng thế hệ doanh nhân trẻ sẽ không chỉ xây dựng những doanh nghiệpbán được hàng, mà còn xây dựng những thương hiệu có bản sắc, có trách nhiệm vàcó khả năng đứng vững trong thời gian dài.

Ngày Doanh nhân Việt Nam vì thế không chỉ là ngày để ghi nhận những ngườiđang làm kinh doanh. Đây cũng là dịp để chúng ta nói nhiều hơn về khát vọng xâydựng những thương hiệu Việt có giá trị.

Và tôi tin rằng một thương hiệu mạnh không bắt đầu từ một chiếc logo đẹp. Nóbắt đầu từ việc doanh nghiệp hiểu rõ mình là ai, khách hàng cần gì và mình muốnđể lại điều gì trong tâm trí thị trường.