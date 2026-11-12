CEO thu nhập hàng chục triệu USD ủng hộ tăng thuế giới siêu giàu

Scott Kirby, Giám đốc điều hành (CEO) của United Airlines, cho rằng những người giàu nhất nước Mỹ nên đóng góp nhiều hơn cho ngân sách trong bối cảnh bất bình đẳng tài sản ngày càng gia tăng.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, ông đề xuất áp dụng thuế tài sản trên phạm vi toàn quốc và thuế thừa kế với mức thuế suất có thể lên tới gần 100% đối với những khối tài sản vượt một ngưỡng nhất định.

Scott Kirby, CEO của United Airlines, kêu gọi tăng thuế đối với giới siêu giàu dù bản thân nhận hơn 32 triệu USD trong năm 2025. Ảnh: Business Insider.

“Chúng ta nên có một loại thuế tài sản quốc gia. Nếu chỉ áp dụng ở cấp tiểu bang thì sẽ không hiệu quả, vì mọi người có thể dễ dàng chuyển đến nơi khác”, ông Kirby nói. CEO của United Airlines cũng khẳng định bản thân sẵn sàng chịu mức thuế thừa kế cao hơn.

Theo ông, hệ thống thuế hiện tại tạo ra sự bất cân xứng giữa những người chủ yếu sống bằng tiền lương và những người sở hữu tài sản đầu tư có giá trị gia tăng theo thời gian. Ông cho rằng, chính phủ nên xem xét đánh thuế phần tài sản tăng thêm, đồng thời giảm gánh nặng thuế đối với thu nhập từ tiền lương.

Ông Kirby cũng chỉ trích quy định “điều chỉnh cơ sở tính thuế” (stepped-up basis) của Mỹ. Theo quy định này, tài sản thừa kế được định giá lại theo giá thị trường tại thời điểm chủ sở hữu qua đời, giúp người thừa kế tránh phải nộp thuế thu nhập vốn đối với phần giá trị tài sản tăng lên trước đó.

Những phát biểu của ông Kirby thu hút sự chú ý khi đặt cạnh thu nhập của chính ông. Theo Fortune, tổng thu nhập của CEO United Airlines trong năm 2025 đạt 32,28 triệu USD, gồm 1,2 triệu USD lương cơ bản, 22,6 triệu USD thưởng cổ phiếu, 8 triệu USD ưu đãi khác và khoảng 500.000 USD thù lao bổ sung.

Trong khi đó, United Airlines cho biết mức thu nhập trung vị của nhân viên hãng trong cùng kỳ là 96.670 USD. Như vậy, thu nhập của ông Kirby cao gấp khoảng 334 lần con số này.

Dữ liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) do Fortune trích dẫn cho thấy 1% hộ gia đình giàu nhất nắm giữ 32,5% tổng tài sản ròng của nước này trong quý II/2026, tăng từ 31,1% một năm trước đó. Trong khi ấy, một nửa số hộ gia đình ở nhóm dưới cùng chỉ sở hữu 2,3% tổng tài sản.

Ông Kirby chưa đề xuất ngưỡng tài sản cụ thể để áp dụng thuế tài sản hoặc thuế thừa kế gần 100%. Hiện Mỹ áp dụng thuế di sản liên bang với mức cao nhất 40% và ngưỡng miễn thuế khoảng 15 triệu USD đối với người qua đời trong năm 2026.

Fortune cho biết, United Airlines chưa phản hồi các câu hỏi về quan điểm của ông Kirby đối với khoảng cách thu nhập giữa lãnh đạo và nhân viên, cũng như những ngưỡng thuế cụ thể mà ông ủng hộ.