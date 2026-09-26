CEO thắng Shark Tank tiết lộ cuốn sách tâm đắc nhất

Tiến sĩ Shaan Patel, CEO kiêm nhà sáng lập thương hiệu Prep Expert vào năm 2010. Doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 60.000 học sinh cải thiện điểm SAT và ACT, với doanh thu vượt 25 triệu USD, theo CNBC.

Shaan Patel sau đó đã đưa công ty lên chương trình Shark Tank và đạt thỏa thuận đầu tư 250.000 USD với Mark Cuban. Chia sẻ về cách để thành công, ông cho biết có 3 cuốn sách đã giúp ông thay đổi cách nhìn về tiền bạc, công việc và cuộc sống.

Cuốn sách về xây dựng sự giàu có

Financial Freedom (tựa Việt: Độc lập tài chính) của Grant Sabatier, nhà sáng lập Millennial Money và BankBonus.com, được viết dựa trên chính hành trình tài chính của tác giả. Sabatier từng tích lũy hơn 1 triệu USD trong vòng 5 năm nhờ phát triển nhiều công việc phụ, đồng thời tiết kiệm và đầu tư hơn 80% thu nhập. Ông cũng được biết đến là một trong những câu chuyện thành công của phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early - Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm).

Cuốn sách “Độc lập tài chính” của Grant Sabatier hiện đã được bán rộng rãi tại Việt Nam. Ảnh: Fahasa.

Theo Patel, ngoài việc cung cấp những kiến thức nền tảng về đầu tư, cuốn sách còn làm rõ một nguyên tắc quan trọng: thời gian có giá trị hơn tiền bạc. Giá trị thực sự của đầu tư, theo ông, không chỉ nằm ở số tiền sinh lời mà còn ở khả năng “giải phóng thời gian”. Nếu phải liên tục làm việc để kiếm từng đồng tiền, cuộc sống có thể trở nên mệt mỏi.

Một trong những đoạn Patel yêu thích nhất trong cuốn sách liên quan đến cách nhìn về thu nhập và chi tiêu. Sabatier cho rằng mọi người thường nghĩ tiêu tiền là cách để có được một thứ gì đó, nhưng trên thực tế, mỗi khoản chi tiêu thay vì đầu tư cũng đồng nghĩa với việc lấy đi thời gian đã bỏ ra để kiếm số tiền đó và cả sự tự do mà khoản tiền có thể mang lại trong tương lai.

Để tiết kiệm và đầu tư nhiều hơn, Sabatier gợi ý mỗi người nên đặt ra một số câu hỏi trước khi chi tiền, chẳng hạn họ phải làm việc bao nhiêu giờ để mua món đồ đó, hoặc số tiền ấy có thể sinh lời bao nhiêu nếu được đầu tư thay vì sử dụng cho tiêu dùng.

Patel cho biết ông đã áp dụng những nguyên tắc này để thay đổi cách nhìn về chi tiêu. Ông trở nên chú ý hơn đến từng khoản mua sắm và tự động hóa việc đầu tư vào một quỹ chỉ số mỗi tuần.

“Chiến lược đó đã hiệu quả rất, rất tốt đối với tôi”, Patel nói và chia sẻ nhờ cách này mà ông đã không phải tự mình thực hiện các khoản đầu tư, cũng không cần lo lắng về việc lựa chọn thời điểm thích hợp để tham gia thị trường.

Cuốn sách dành cho người có tham vọng khởi nghiệp

Patel đặc biệt khuyến nghị cuốn Rework (tựa Việt: Khác biệt để bứt phá) của Jason Fried và David Heinemeier Hansson, nhất là với những người đang có ý định khởi nghiệp.

Cuốn sách Khác biệt để bứt phá của Jason Fried và David Heinemeier Hansson. Ảnh: Momo BookStore.

Qua quá trình điều hành Prep Expert, Patel cho biết ông học được nhiều điều về tinh thần doanh nhân và “đồng ý với hầu hết mọi điểm” được đề cập trong cuốn sách. Một trong những quan điểm đáng chú ý là các cuộc họp có thể trở thành yếu tố làm giảm năng suất nếu không được tổ chức hợp lý.

Fried và Heinemeier Hansson cho rằng các cuộc họp có thể kìm hãm năng suất. Trong trường hợp bắt buộc phải họp, họ đề xuất giới hạn thời gian, chỉ mời những người thực sự cần thiết, tập trung vào một vấn đề cụ thể và đảm bảo cuộc họp kết thúc bằng một giải pháp rõ ràng.

Một bài học khác của “Khác biệt để bứt phá” là không nên quá đề cao quan niệm “học hỏi từ những sai lầm”. Hai tác giả đặt câu hỏi rằng doanh nhân thực sự học được gì từ thất bại. Theo họ, một người có thể biết được những điều không nên làm sau một sai lầm, nhưng thành công mới cho thấy điều gì thực sự hiệu quả và có thể được lặp lại.

Cuốn sách cũng nhấn mạnh giá trị của khoảng thời gian làm việc một mình, không bị điện thoại hay những người xung quanh làm gián đoạn. Fried và Heinemeier Hansson cho rằng khoảng thời gian tập trung cao độ này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những kết quả có giá trị lớn.

Các tác giả thậm chí đề xuất doanh nghiệp có thể dành nửa ngày làm việc cho “thời gian ở một mình”, trong đó nhân viên hạn chế giao tiếp để tập trung hoàn toàn vào công việc.

Cuốn sách giúp các doanh nhân giảm bớt lo lắng

Để cân bằng giữa nhiều trách nhiệm, Patel cố gắng tập trung vào những gì đang diễn ra ở hiện tại.

“Suy nghĩ về tương lai chỉ khiến bạn lo lắng, suy nghĩ về quá khứ chỉ mang lại sự bất an, nhưng suy nghĩ về hiện tại sẽ giúp bạn tìm thấy sự bình yên”, ông nói.

“Quẳng gánh lo đi và vui sống” của Dale Carnegie đã được dịch sang tiếng Việt. Ảnh: Netabook.

Patel thừa nhận điều này dễ nói hơn làm. Tuy nhiên, ông cho rằng cuốn How to Stop Worrying and Start Living (tựa Việt: Quẳng gánh lo đi và vui sống) của Dale Carnegie cung cấp nhiều chiến lược giúp người đọc đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.

Một trong những phương pháp Patel tâm đắc là công thức 3 bước của Carnegie để xử lý nỗi lo. Trước tiên, cần phân tích tình hình và xác định kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Tiếp đó, chuẩn bị tinh thần cho khả năng đó. Cuối cùng, bình tĩnh lập kế hoạch để ngăn kịch bản xấu nhất xảy ra hoặc giảm thiểu tác động của nó.

Carnegie cho rằng cách tiếp cận này giúp con người thoát khỏi trạng thái mơ hồ khi bị nỗi lo lắng chi phối và chuyển sang tập trung vào những gì có thể kiểm soát.

Với Patel, đây cũng là cách chuyển sự chú ý từ vấn đề sang giải pháp. “Nếu bạn không cải thiện và không liên tục cố gắng để trở nên tốt hơn hoặc tìm cách tối ưu hóa, đó là lúc bạn bị mắc kẹt”, ông nói.