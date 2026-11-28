Mẫu điện thoại mới của Apple được giới thiệu tại Cupertino, California, Mỹ, ngày 9/9/2025. Ảnh: THX/

Theo kênh RT của Nga ngày 28/11, nhà sáng lập Telegram Pavel Durov cảnh báo người dùng iPhone chạy các phiên bản hệ điều hành iOS lỗi thời của Apple đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, trong đó chỉ cần truy cập một trang web cũng có thể khiến thiết bị bị xâm nhập.

Nền tảng nhắn tin này cũng đã bắt đầu gửi thông báo bảo mật tới những người dùng sử dụng các phiên bản iOS cũ, kêu gọi họ cập nhật hệ điều hành để bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài khoản.

Viết trên mạng xã hội X ngày 27/11, ông Durov cảnh báo: “Người dùng iPhone đang bị tấn công mạng trên quy mô lớn. Ngay cả khi phiên bản iOS của bạn chỉ hơi lỗi thời, toàn bộ dữ liệu của bạn cũng có nguy cơ bị xâm phạm”.

Ông Durov nhấn mạnh rằng “chỉ cần mở một trang web cũng có thể khiến bạn bị tấn công mạng”, đồng thời cho biết Telegram đang gửi cảnh báo tới tất cả người dùng sử dụng các phiên bản hệ điều hành cũ.

Thông báo cảnh báo rằng các phiên bản iOS lỗi thời chứa những lỗ hổng bảo mật có thể khiến dữ liệu và tài khoản của người dùng gặp rủi ro, đồng thời khuyến cáo người dùng iPhone cài đặt phiên bản iOS mới nhất hiện có dành cho thiết bị của mình.

Cả ông Durov và Telegram đều không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cuộc tấn công, bao gồm số lượng thiết bị bị ảnh hưởng, những phiên bản iOS cụ thể gặp rủi ro hay các lỗ hổng đang bị khai thác.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về một số chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào người dùng iPhone.

Trong báo cáo công bố ngày 20/11, công ty an ninh mạng Confiant cho biết đã phát hiện một chiến dịch quảng cáo độc hại có tên MoldyRoost. Từ ngày 12/5 đến ngày 17/11, các nhà nghiên cứu đã xác định hơn 480 tên miền quảng cáo có liên quan đến chiến dịch này, nhắm mục tiêu vào người dùng tại hơn 47 quốc gia.

Theo các nhà nghiên cứu, chiến dịch này sử dụng hai bộ công cụ khai thác lỗ hổng Coruna và DarkSword, nhắm vào những lỗ hổng trong các phiên bản iOS cũ. Các quảng cáo độc hại có thể xâm nhập những thiết bị tồn tại lỗ hổng bảo mật ngay khi trang đích của quảng cáo được tải, mà không cần người dùng tải xuống bất kỳ tệp tin nào hay thực hiện thêm thao tác nào khác.

Cuối tháng 10, Apple đã phát hành bản cập nhật bảo mật quan trọng dành cho iPhone và iPad, khắc phục 163 lỗ hổng trong hơn 80 thành phần của hệ thống. Trong số các lỗ hổng được khắc phục có nhiều lỗ hổng trong WebKit - công cụ kết xuất của trình duyệt Safari - cũng như các lỗ hổng ảnh hưởng đến nhân hệ điều hành.

Trước đó, Apple cũng đã phát hành các bản cập nhật khẩn cấp nhằm khắc phục những lỗ hổng bảo mật, trong đó có một lỗ hổng được cho là đã bị khai thác trong các cuộc tấn công có chủ đích.

Ngoài ra, hồi tháng 6, các nhà nghiên cứu đã công bố một lỗ hổng phần cứng không thể vá, ảnh hưởng đến các chip A12 và A13 của Apple, được sử dụng trong những mẫu iPhone ra mắt vào năm 2018 và 2019.

Lỗ hổng có tên usbliter8 ảnh hưởng đến BootROM của thiết bị - một thành phần được tích hợp trực tiếp trong chip và không thể khắc phục thông qua các bản cập nhật phần mềm.

Tuy nhiên, để khai thác lỗ hổng này, đối tượng tấn công phải có khả năng tiếp cận trực tiếp thiết bị mục tiêu.

Dẫu vậy, để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công mạng, người dùng iPhone nên thường xuyên kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật bảo mật mới nhất dành cho thiết bị của mình bằng cách truy cập Cài đặt (Settings), chọn Cài đặt chung (General), sau đó chọn Cập nhật phần mềm (Software Update). Người dùng cũng nên bật tính năng cập nhật tự động.