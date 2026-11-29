CEO Telegram cảnh báo iPhone chạy iOS cũ có nguy cơ bị tin tặc xâm nhập

Theo đài RT của Nga ngày 28.11, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Telegram Pavel Durov đã lên tiếng cảnh báo người dùng iPhone sử dụng các phiên bản hệ điều hành iOS lỗi thời của Apple đang trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công mạng trên diện rộng.

Cùng với lời cảnh báo này, nền tảng nhắn tin Telegram cũng gửi thông báo bảo mật tới những tài khoản đang chạy phiên bản iOS cũ, kêu gọi họ khẩn trương nâng cấp hệ điều hành để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 27.11, ông Durov nhấn mạnh: “Người dùng iPhone đang bị tấn công mạng trên quy mô lớn. Ngay cả khi phiên bản iOS của bạn chỉ hơi lỗi thời, toàn bộ dữ liệu của bạn cũng có nguy cơ bị xâm phạm”. Ông đặc biệt lưu ý rằng “chỉ cần mở một trang web cũng có thể khiến bạn bị tấn công mạng”.

Thông báo từ Telegram chỉ rõ các phiên bản iOS lỗi thời đang tồn tại những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, có thể đặt dữ liệu cá nhân và tài khoản của người dùng vào tình thế rủi ro, do đó khuyến nghị chủ sở hữu iPhone cài đặt phiên bản iOS mới nhất hiện có tương thích với thiết bị.

Tuy nhiên, cả ông Durov lẫn phía Telegram đều chưa công bố thêm thông tin chi tiết về các cuộc tấn công này, bao gồm số lượng thiết bị bị ảnh hưởng, các phiên bản iOS cụ thể nằm trong diện nguy hiểm hay những lỗ hổng đang bị tin tặc khai thác.

Cảnh báo khẩn của CEO Telegram được đưa ra trong bối cảnh giới chuyên gia vừa ghi nhận nhiều chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào người dùng iPhone.

Cụ thể, trong báo cáo công bố ngày 20.11, công ty an ninh mạng Confiant cho biết đã phát hiện một chiến dịch phát tán quảng cáo độc hại mang tên MoldyRoost, hoạt động từ ngày 12.5 đến ngày 17.11 với hơn 480 tên miền quảng cáo nhắm mục tiêu vào người dùng tại hơn 47 quốc gia.

Theo phân tích của các nhà nghiên cứu bảo mật, chiến dịch MoldyRoost sử dụng hai bộ công cụ khai thác lỗ hổng là Coruna và DarkSword để tấn công vào các điểm yếu trên những phiên bản iOS cũ.

Đáng lo ngại, các quảng cáo độc hại này có khả năng xâm nhập vào những thiết bị tồn tại lỗ hổng bảo mật ngay tại thời điểm trang đích của quảng cáo được tải lên, mà không cần người dùng tải xuống bất kỳ tệp tin nào hay thực hiện thêm bất cứ thao tác nào khác.

Bên cạnh các lỗ hổng phần mềm, hồi tháng 6, giới nghiên cứu an ninh mạng cũng công bố một lỗ hổng phần cứng không thể vá mang tên usbliter8, ảnh hưởng đến các dòng chip A12 và A13 trang bị trên những mẫu iPhone ra mắt vào năm 2018 và 2019.

Lỗ hổng này tác động trực tiếp đến BootROM - thành phần tích hợp sẵn trong chip nên không thể khắc phục qua cập nhật phần mềm.

Để giảm thiểu tối đa nguy cơ bị xâm nhập dữ liệu trong bối cảnh các chiến dịch tấn công ngày càng tinh vi, người dùng iPhone được khuyến cáo nên thường xuyên kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật bảo mật mới nhất.

Người dùng có thể thực hiện bằng cách truy cập vào mục Cài đặt (Settings), chọn Cài đặt chung (General), nhấn vào Cập nhật phần mềm (Software Update) và kích hoạt tính năng tự động cập nhật cho thiết bị.