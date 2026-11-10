CEO Techcombank nói về vai trò của VIFC trong thu hút vốn ngoại

Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner tại phiên thảo luận trọng tâm của Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026.

Việt Nam cần năng lực cấu trúc vốn

Tại phiên thảo luận trọng tâm của Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026, ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank đã nhấn mạnh sức chống chịu của kinh tế Việt Nam trước những cú sốc toàn cầu. Trong đó, xuất khẩu tăng 36% so với cùng kỳ, giải ngân vốn đầu tư công tăng 46%, tiêu dùng nội địa tăng trưởng 13%.

"Để hiện thực hóa quá trình chuyển đổi này, Việt Nam cần đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng. Theo ước tính của Techcombank, trong 5 năm tới, nền kinh tế cần khoảng 1.100 tỷ USD vốn đầu tư, trong đó khoảng 200-300 tỷ USD cần được huy động từ nước ngoài. Đây cũng là một trong những trọng tâm mà Chính phủ đang thúc đẩy: thu hút thêm nguồn vốn quốc tế, cải thiện mức xếp hạng của Việt Nam trên thị trường quốc tế và phát triển thị trường vốn", ông Jens Lottner chia sẻ.

Với cơ chế hoạt động được thiết kế cho các giao dịch tài chính xuyên biên giới, VIFC được kỳ vọng tạo điều kiện để các ngân hàng tiếp cận đa dạng hơn các nguồn vốn quốc tế, bao gồm vay hợp vốn, phát hành trái phiếu quốc tế và các hình thức huy động vốn khác phục vụ nhu cầu tài trợ trung, dài hạn.

Thực tế, nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm tới triển vọng tăng trưởng của Việt Nam nhưng vẫn thận trọng với những rủi ro ở giai đoạn đầu của dự án như pháp lý, giải phóng mặt bằng hay thi công. Đây là khoảng trống mà các tổ chức có kinh nghiệm thẩm định dự án, quản lý rủi ro và am hiểu thị trường nội địa có thể tham gia giải quyết thông qua việc khởi tạo khoản vay, thu xếp vốn và giám sát dòng tiền.

Khi dự án đi vào vận hành ổn định, các khoản tài trợ này có thể tiếp tục được cấu trúc thành các sản phẩm tài chính như trái phiếu hạ tầng kỳ hạn dài, chứng khoán hóa tài sản (ABS), quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs), hoặc phân phối lại cho các nhà đầu tư phù hợp thông qua thị trường nợ thứ cấp.

Đây là cách tiếp cận gần với mô hình originate-to-distribute (O2D). Mô hình này được xem là một trong những cơ chế giúp mở rộng quy mô thị trường vốn tại nhiều trung tâm tài chính quốc tế. Theo lãnh đạo Techcombank, đây cũng là một trong những năng lực mà ngân hàng đã đầu tư trong nhiều năm qua nhằm chuẩn bị cho các cơ hội kết nối dòng vốn quốc tế trong tương lai.

Ông Jens Lottner trong cuộc phỏng vấn với Global Finance.

Vai trò của các định chế tài chính tại VIFC

"Việc hình thành và phát triển VIFC sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn cần thiết cho phát triển hạ tầng quốc gia, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP 10%. Techcombank sẽ đóng góp năng lực và kinh nghiệm của mình vào quá trình xây dựng VIFC. Chúng tôi sẽ tham gia, đóng góp vào quá trình hoàn thiện khung pháp lý, đồng thời nỗ lực sớm thiết lập sự hiện diện tại VIFC, phù hợp với các quy định và sự cho phép của cơ quan quản lý", ông Jens Lottner cho hay.

Trong số các ngân hàng đang chuẩn bị tham gia VIFC, Techcombank là một trong những tổ chức đã công bố các bước chuẩn bị liên quan đến kế hoạch thành lập ngân hàng thương mại do ngân hàng sở hữu 100% vốn tại trung tâm. Lợi thế của Techcombank nằm ở việc đã đầu tư nhiều năm vào các năng lực thị trường vốn, tư vấn huy động vốn, quản lý tài sản và hệ sinh thái dịch vụ tài chính - những lĩnh vực có mối liên hệ trực tiếp với chức năng kết nối dòng vốn của một trung tâm tài chính quốc tế.

Đây cũng là kết quả của quá trình chuyển đổi mà ông Jens Lottner đề cập trong cuộc phỏng vấn với Global Finance: "Thành tựu quan trọng nhất chính là sự chuyển đổi từ một ngân hàng trở thành trung tâm của một hệ sinh thái tài chính tích hợp. Ngày nay, hệ sinh thái của chúng tôi đã mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và sở hữu một trong những nền tảng công nghệ quản lý tài sản hàng đầu".