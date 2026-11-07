CEO TeamGroup cảnh báo khủng hoảng RAM có thể nghiêm trọng hơn trong năm 2027

Nguồn cung RAM có thể tiếp tục căng thẳng đến giữa năm 2027

CEO TeamGroup cảnh báo tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể nghiêm trọng hơn trong năm 2027. Người dùng không chỉ đối mặt với giá RAM cao mà còn có nguy cơ không còn đủ sản phẩm để mua. Hiện người dùng vẫn có thể tìm mua RAM trên thị trường, nhưng phải chấp nhận mức giá ngày càng cao. Tuy nhiên, tình hình được cảnh báo có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi nguồn cung tiếp tục chịu sức ép từ nhu cầu bùng nổ của trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Gerry Chen, CEO TeamGroup, cho rằng thị trường có thể chuyển từ tình trạng thiếu các sản phẩm giá rẻ sang nguy cơ không còn đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu. “Hiện tại, bạn vẫn có thể mua được hàng, chỉ là giá rất đắt. Nhưng chẳng bao lâu nữa, có thể sẽ chẳng còn hàng để mua”, lãnh đạo TeamGroup nhận định.

Theo dự báo của ông Chen, giai đoạn khó khăn nhất của thị trường bộ nhớ có thể kéo dài từ cuối năm 2026 đến giữa năm 2027. Trong năm 2027, thị trường khó chứng kiến một xu hướng giảm giá rõ rệt.

Thay vào đó, người tiêu dùng có thể phải đối mặt đồng thời với hai vấn đề: giá bán cao và tình trạng khan hiếm sản phẩm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu ngày càng lớn của các trung tâm dữ liệu và hệ thống AI. Những hạ tầng này cần lượng bộ nhớ rất lớn để vận hành máy chủ và xử lý các tác vụ tính toán.

Đáng chú ý, HBM (High Bandwidth Memory), dòng bộ nhớ băng thông cao được sử dụng cho các bộ tăng tốc AI, đang trở thành phân khúc có giá trị thương mại lớn. Trước nhu cầu này, các nhà sản xuất bộ nhớ có xu hướng ưu tiên nguồn lực cho những sản phẩm phục vụ khách hàng doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu. Điều này tạo thêm áp lực lên nguồn cung DRAM thông thường, vốn được sử dụng phổ biến trong máy tính cá nhân và laptop.

Khách hàng doanh nghiệp ngày càng chiếm tỷ trọng lớn

Sự thay đổi trong nhu cầu thị trường cũng được phản ánh trong hoạt động kinh doanh của TeamGroup. Theo số liệu được công bố, tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp trong cơ cấu kinh doanh của công ty đã tăng từ khoảng 25% lên gần 65%.

Trong quý III/2026, doanh thu của TeamGroup đạt 307 triệu USD, tăng 33,61% so với quý trước. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của nhóm khách hàng doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu bộ nhớ tiếp tục tăng cao.

Khi các nhà sản xuất ưu tiên những sản phẩm có giá trị cao và phục vụ các trung tâm dữ liệu, nguồn cung dành cho thị trường tiêu dùng phổ thông có thể tiếp tục chịu áp lực.

Tình trạng thiếu hụt không chỉ ảnh hưởng đến RAM DDR5. Các dòng DDR4 cũ hơn cũng đang chịu sức ép khi nhà sản xuất thu hẹp hoạt động sản xuất để chuyển nguồn lực sang những sản phẩm có nhu cầu cao hơn. Điều này đồng nghĩa người dùng lựa chọn các chuẩn RAM cũ hơn chưa chắc đã tránh được tình trạng giá tăng hoặc nguồn cung hạn chế.

Về dài hạn, CEO TeamGroup cho rằng thị trường bộ nhớ có thể chưa đạt trạng thái cân bằng cung - cầu cho đến nửa cuối năm 2028, thậm chí muộn hơn. Điều này không có nghĩa RAM sẽ biến mất khỏi các cửa hàng. Tuy nhiên, dự báo cho thấy nguồn cung có thể tiếp tục trong trạng thái căng thẳng trong nhiều quý tới, khi nhu cầu từ AI và trung tâm dữ liệu tiếp tục cạnh tranh nguồn lực sản xuất với thị trường máy tính cá nhân.