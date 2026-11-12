CEO tạm quyền của Nvidia là ai?

CEO tạm quyền của Nvidia Colette Kress. Ảnh: Reuters.

Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO) gắn bó với Nvidia hơn 13 năm, được hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Tổng giám đốc điều hành (CEO) tạm quyền hôm 12/11, sau khi nhà đồng sáng lập Jensen Huang từ chức và rời khỏi hội đồng quản trị với hiệu lực ngay lập tức.

Theo thông báo của Nvidia, bà Kress sẽ đồng thời duy trì chức Phó chủ tịch điều hành kiêm CFO cho đến khi công ty tìm được người kế nhiệm chính thức. Hội đồng quản trị đã khởi động quy trình tuyển chọn CEO mới, xem xét cả những ứng viên trong và ngoài tập đoàn.

Quyết định đưa bà Kress lên vị trí lãnh đạo cao nhất được xem là phương án nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của Nvidia, doanh nghiệp đang giữ vai trò trung tâm trong ngành công nghiệp chip AI toàn cầu.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của nữ lãnh đạo này không đơn thuần là duy trì hoạt động kinh doanh. Bà còn phải trấn an nhà đầu tư, củng cố niềm tin của đối tác và điều hành tập đoàn trong giai đoạn bất ổn sau sự ra đi đột ngột của người đã dẫn dắt công ty suốt 33 năm.

CEO Nvidia Jensen Huang quyết định rời vị trí lãnh đạo hãng chip do ông đồng sáng lập cách đây 33 năm. Ảnh: Reuters.

Gần 25 năm kinh nghiệm tại các tập đoàn công nghệ

Trước khi trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của Nvidia, Colette Kress đã có gần 25 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính tại các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, bao gồm Texas Instruments, Microsoft và Cisco, WSJ cho biết.

Theo hồ sơ giới thiệu của Nvidia, bà bắt đầu sự nghiệp tại Texas Instruments, nơi đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan đến tài chính. Sau đó, bà gia nhập Microsoft và làm việc tại tập đoàn này trong 13 năm.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của bà là được bổ nhiệm làm CFO bộ phận Server and Tools của Microsoft. Trên cương vị này, bà chịu trách nhiệm về chiến lược tài chính, lập kế hoạch và báo cáo hoạt động của bộ phận.

Năm 2010, bà chuyển sang Cisco, đảm nhiệm chức Phó chủ tịch cấp cao kiêm CFO bộ phận Tài chính công nghệ kinh doanh và vận hành. Công việc của bà bao gồm hoạch định chiến lược tài chính, quản lý hoạt động và hỗ trợ phát triển kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của tập đoàn.

Tháng 9/2013, bà Kress gia nhập Nvidia với tư cách Phó chủ tịch điều hành kiêm CFO. Đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của bà, khi công ty lúc đó vẫn chủ yếu được biết đến với vai trò nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa (GPU), trước khi vươn lên trở thành nhà cung cấp nền tảng tính toán chủ chốt cho ngành AI, theo Reuters.

CEO Colette Kress trong một cuộc phỏng vấn. Ảnh: SiliconANGLE.

Bà cũng có nền tảng học vấn chuyên sâu về tài chính và quản trị kinh doanh, với bằng cử nhân tài chính của Đại học Arizona và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Southern Methodist.

Trong cuộc phỏng vấn với Fortune năm 2024, bà Kress cho biết Nvidia là công ty có quy mô nhỏ nhất mà bà từng làm việc khi gia nhập vào năm 2013. Thời điểm đó, doanh thu Nvidia đạt 4,13 tỷ USD trong năm tài chính, thấp hơn rất nhiều so với quy mô hiện tại của tập đoàn.

Theo số liệu được công bố, doanh thu Nvidia trong năm tài chính 2026 đã tăng lên 215,9 tỷ USD. Sự phát triển vượt bậc này đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đua AI toàn cầu.

Người đứng sau chiến lược tài chính của đế chế AI

Trong hơn một thập kỷ giữ chức CFO, bà Kress không chỉ phụ trách các hoạt động tài chính truyền thống mà còn tham gia giám sát chiến lược mở rộng hệ sinh thái AI của Nvidia.

Một trong những đặc điểm nổi bật trong mô hình kinh doanh của Nvidia những năm gần đây là việc công ty ngày càng tham gia sâu vào hệ sinh thái khách hàng, từ các startup AI đến những tập đoàn điện toán đám mây và nhà vận hành trung tâm dữ liệu.

Thông qua nhiều thỏa thuận đầu tư, hợp tác và cung cấp chip, Nvidia góp phần tài trợ cho sự phát triển của chính những doanh nghiệp đang sử dụng sản phẩm của mình. Chiến lược này giúp thúc đẩy nhu cầu đối với GPU, đồng thời củng cố vị thế của Nvidia trong chuỗi cung ứng AI.

Từ vị trí CFO, Colette Kress bất ngờ trở thành CEO tạm quyền của Nvidia. Ảnh: Reuters.

Với vai trò CFO, bà Kress là một trong những người giám sát các quyết định tài chính liên quan đến chiến lược nói trên. Bà cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Huang trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hàng quý, trực tiếp trao đổi với giới phân tích và nhà đầu tư về doanh thu, triển vọng tăng trưởng cũng như tình hình tài chính của tập đoàn.

Đây là lợi thế đáng kể trong giai đoạn chuyển giao hiện nay. Khác với một ứng viên bên ngoài, bà Kress đã có thời gian dài tiếp xúc với các hoạt động cốt lõi của Nvidia, hiểu rõ cấu trúc tài chính, mạng lưới khách hàng và những cam kết kinh doanh của công ty.

Trước khi bà được bổ nhiệm chính thức, giới phân tích và chuyên gia tuyển dụng lãnh đạo cũng từng đánh giá Kress là lựa chọn phù hợp cho vị trí CEO tạm quyền. Theo nhận định được CFO Dive dẫn lại, kinh nghiệm của một CFO lâu năm như bà có thể giúp ổn định hoạt động doanh nghiệp, duy trì niềm tin của cổ đông và bảo vệ giá trị cho nhà đầu tư trong giai đoạn khủng hoảng.

Dù vậy, việc điều hành Nvidia cũng đặt ra những yêu cầu vượt xa chuyên môn tài chính. Công ty đang dẫn đầu một ngành công nghiệp có tốc độ đổi mới công nghệ rất nhanh, trong đó lợi thế cạnh tranh phụ thuộc lớn vào năng lực phát triển chip, phần mềm và nền tảng tính toán. Đây vốn là những lĩnh vực gắn liền với vai trò và tầm ảnh hưởng của ông Huang.

Thử thách kế nhiệm

Sự ra đi của ông Huang khiến Nvidia đối mặt với bài toán kế nhiệm đặc biệt khó khăn. Ông không chỉ là người đồng sáng lập mà còn là gương mặt đại diện cho chiến lược, tầm nhìn công nghệ và sự phát triển của tập đoàn trong suốt hơn ba thập kỷ.

Trong bối cảnh đó, bà Kress được kỳ vọng duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt khi Nvidia đang có mạng lưới khách hàng rộng lớn và nhiều cam kết cung cấp chip, phát triển sản phẩm kéo dài trong những năm tới.

Thách thức trước mắt của nữ CEO tạm quyền còn đến từ phản ứng của thị trường. Sau thông tin ông Huang rời vị trí lãnh đạo, cổ phiếu Nvidia giảm 11% khi mới mở cửa thị trường ngày 12/11.

Diễn biến này phản ánh những lo ngại của nhà đầu tư về khả năng duy trì chiến lược và tốc độ thực thi của tập đoàn khi thiếu vắng người lãnh đạo đã gắn bó với công ty từ ngày đầu thành lập.

Theo Reuters, một trong những mối quan tâm lớn của giới đầu tư không hẳn nằm ở lộ trình công nghệ hiện tại của Nvidia, mà là khả năng duy trì năng lực thực thi chiến lược và điều phối hệ sinh thái kinh doanh rộng lớn mà ông Huang đã xây dựng.

Bà Kress hiện có lợi thế về kinh nghiệm quản trị tài chính, hiểu biết sâu về hoạt động nội bộ và mối quan hệ lâu năm với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, khả năng đảm nhiệm lâu dài vị trí CEO vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, nhất là khi Nvidia cần một nhà lãnh đạo có thể đồng thời định hướng chiến lược công nghệ và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường AI.